Ena najbolj strupenih kač 'počivala' v postelji in ugriznila 20-letnico

Vzhodna rjava kača je svoj dom našla na podeželskem posestvu v regiji Western Downs, dve uri in pol zahodno od Brisbana, in to ne kjer koli, temveč kar v postelji 20-letnega dekleta. Ko se je ta ulegla v posteljo, ni pričakovala, da bo tam našla kačo, kaj šele, da jo bo ta ugriznila v roko, piše Guardian.

Takoj po ugrizu so svojci 20-letnice poklicali reševalno službo, ki je ponjo poslala kar reševalni helikopter. Ob prihodu pa so ji reševalci dali protistrup in jo odpeljali v bolnišnico. "Pacientka je v resnem, a stabilnem stanju," so pojasnili v bolnišnici.

Tim Hudson, lovilec na kače, je dejal, da so zobje te kače dolgi le tri do štiri milimetre, zato so ugrizi običajno neboleči, a so lahko smrtni, če jih ne zdravimo. "Vsekakor je možno tudi, da kača ugrizne in da se ljudje tega sploh ne zavedajo," je poudaril.

"Kača je najverjetneje v hišo prišla čez dan, ko je bilo zunaj vroče, in sumim, da je bila v hiši kar čez noč," je dodal.

Do nesrečnega dogodka sicer prihaja le dva dni po tem, ko so v hladilniku na območju Adelaide Hills opazili kačo. Objava kače, ki visi iz hladilnika se je razširila po družbenih omrežjih, kjer je več ljudi poročalo o srečanjih s smrtonosnimi avstralskimi kačami.