Ena najlepših kalifornijskih plaž 'počrnela'

Na morju ob obali južne Kalifornije je zaradi puščanja naftovoda nastal večji naftni madež. Obalna straža in podjetje Amplify Energy v nedeljo še nista uspela določiti natančnega mesta izliva nafte, ki je ustvaril več kilometrov širok madež. Na plaže kraja Huntington Beach nedaleč od Los Angelesa že naplavlja črne naftne madeže.

Madež so odkrili v petek popoldne, v soboto pa naj bi nafta nehala iztekati. Obalna straža je v nedeljo v čistilni akciji s površine morja odstranjevala naftni madež in namestila pregrade, da se ta ne razširi do zaščitenega močvirja pri Huntington Beachu.