Ena od Epsteinovih žrtev toži britanskega princa Andrewa

"Tudi mogočni in bogati morajo odgovarjati za svoja dejanja. Upam, da bodo tudi druge žrtve videle, da je možno živeti brez strahu in zahtevati pravico," je sporočila Giuffrejeva, ki trdi, da jo je Maxwellova najela za spolne usluge Epsteinu in njegovim prijateljem od leta 1999 do leta 2002.

Tožba zahteva nedoločeno vsoto denarne odškodnine. Giuffrejeva trdi, da so jo v spolne odnose s princem Andrewom prisilili z grožnjami. Spolne odnose s princem naj bi imela v stanovanju Maxwellove v Londonu, v Epsteinovi graščini v New Yorku in na Epsteinovem zasebnem otoku na Ameriških Deviških otokih.