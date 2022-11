Enačba 'Putinovega kuharja': 25 odstotkov moških v rove, 75 v službo

Jevgenij Prigožin, ustanovitelj skupine plačancev Wagner in tesen zaveznik ruskega predsednika Vladmirja Putina, namerava ob meji z Ukrajino odpreti centre za vojaško usposabljanje. Osredotočil se je na jugozahodni regiji Belgorod in Kursk, obljubil pa, da jih bo financiral sam. Vanje namerava vključiti lokalno prebivalstvo, saj je prepričan, da je to najboljši način obrambe pred sabotažami na ruskih tleh.

Odprtje novih prostorov podjetja PMC Wagner v Sankt Petersburgu FOTO: AP

Dolgo časa je bil Jevgenij Prigožin človek iz ozadja, o njegovih povezavah s Kremljem se je le glasno šepetalo, septembra pa je vendarle priznal, da stoji za ustanovitvijo zasebne najemniške vojske. Zloglasne plačance skupine Wagner so prvič opazili prav v Ukrajini, ko je leta 2014 zakuhalo na Krimu, nato pa tudi na bojiščih na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Wagnerjevci se zdaj na ruski strani znova borijo v Ukrajini, poročali pa smo že, da Prigožin nove sile novači tudi po zaporih in pri afganistanskih komandosih, ki so jih izurile ameriške in britanske specialne enote.

Zdaj si se domislil nove ideje, na ruskih tleh namerava oblikovati paravojaške enote, ki bodo "stražile" obmejno območje. Centre za vojaško usposabljanje namerava odpreti v regijah Belgorod in Kursk, vanje pa namerava vključiti lokalno prebivalstvo. "Če imate majhno tovarno, ki zaposluje 100 ljudi in je polovica od tega moških, jih mora 25 odstotkov služiti v rovih, 75 odstotkov pa jih mora nadaljevati delo. In tako vsak mesec v krogu: en teden v rovih, tri tedne doma in v službi. Tako se jih bo vseh 100 odstotkov dvignilo in branilo rusko zemljo, če nanjo stopi sovražnik," je razložil svojo enačbo.