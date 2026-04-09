Enajst aktivistov LGBTQ+ pred sodiščem zaradi domnevne nespodobnosti

V mestu Izmir se je začelo sojenje enajstim vodilnim članom organizacije Mladi LGBTI+. Tožilstvo jim očita "obscenosti" in kršenja ustavnega člena o varstvu družinskih vrednot, predvsem zaradi objav na družbenih omrežjih, ki prikazujejo istospolne pare, ki se poljubljajo. V primeru obsodbe jim, kot poroča Euronews, grozi do tri leta zapora in odvzem državljanskih pravic.
Po besedah odvetnika Kerema Dikmena, gre za politično motiviran postopek, katerega cilj je izrivanje oseb LGBTQ+ iz javnega prostora. Poudarja, da dejavnosti organizacije niso nezakonite, temveč se z njimi skuša kriminalizirati legitimno izražanje in združevanje, kar po njegovem pomeni obliko dehumanizacije.
Primer ni osamljen. Decembra je sodišče že odredilo razpustitev iste organizacije na podlagi podobnih obtožb, na kar so se aktivisti pritožili. Oblasti in vladajoča stranka predsednika Recepa Tayyipa Erdogana pogosto javno kritizirajo skupnost LGBTQ+ in jo povezujejo s padanjem rodnosti v državi.
Čeprav so lani, po navedbah Euronewsa, umaknili osnutek sprememb kazenskega zakonika, ki bi dodatno kriminaliziral vedenje LGBTQ+, razmere ostajajo napete. Parade ponosa so od leta 2015 v večini turških mest prepovedane ali nasilno razgnane. Naslednja sodna obravnava v omenjenem primeru je predvidena za 14. oktober.