Enajst aktivistov LGBTQ+ pred sodiščem zaradi domnevne nespodobnosti

V mestu Izmir se je začelo sojenje enajstim vodilnim članom organizacije Mladi LGBTI+. Tožilstvo jim očita "obscenosti" in kršenja ustavnega člena o varstvu družinskih vrednot, predvsem zaradi objav na družbenih omrežjih, ki prikazujejo istospolne pare, ki se poljubljajo. V primeru obsodbe jim, kot poroča Euronews, grozi do tri leta zapora in odvzem državljanskih pravic.

Po besedah odvetnika Kerema Dikmena, gre za politično motiviran postopek, katerega cilj je izrivanje oseb LGBTQ+ iz javnega prostora. Poudarja, da dejavnosti organizacije niso nezakonite, temveč se z njimi skuša kriminalizirati legitimno izražanje in združevanje, kar po njegovem pomeni obliko dehumanizacije.