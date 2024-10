Enajst članov družine pristalo v bolnišnici zaradi zastrupitve z gobami

Član družine iz naselja Peach Bottom Township v jugovzhodni Pensilvaniji je obvestil oblasti, da so zboleli po tem, ko so pojedli gobe, ki jih je eden izmed njih našel v gozdu in jih prinesel domov za večerjo, je povedal Gregory Fantom, predstavnik prostovoljnega gasilskega društva Delta-Cardiff.

Oseba, ki je poklicala na pomoč, je morala najprej prehoditi skoraj kilometer do telefonske govorilnice, da je lahko poklicala na pomoč, saj družina nima telefona.

Med enajstimi zastrupljenimi so bili moški, ženska in devet njunih otrok, je še povedal Fantom. Starost članov družine je bila od enega do 39 let, je sporočilo gasilsko društvo.

"Gre za divje gobe, vendar mora bolnišnica še potrditi, za katero vrsto gre," je za CNN dejala Laura Taylor, vodja reševalne službe okrožja York.

Družino so prepeljali v bolnišnico WellSpan York. Vseh enajst pacientov so čez noč zdravili, nato pa odpustili iz bolnišnice.

V ZDA se v državi letno zgodi približno 6.000 zastrupitev z gobami, več kot polovica teh primerov vključuje otroke, mlajše od šest let. Eden glavnih razlogov za zastrupitve z gobami je napačna identifikacija vrst gob.

V Sloveniji medtem poznamo približno 3 000 vrst gob, med njimi je kakih 200 strupenih, 30 pa smrtno strupenih. Število zastrupitev na leto je različno, večina primerov pa vključuje blage do zmerne simptome, kot so slabost, bruhanje, driska in trebušne bolečine. Lahko pa pride tudi do hujših primerov, predvsem če gre za zaužitje zelo strupenih vrst, kot je zelena mušnica.

Najbolj kritična obdobja za zastrupitve so konec poletja in začetek jeseni, ko je sezona nabiranja gob na vrhuncu.