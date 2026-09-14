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Enajst let prejemala kemoterapijo zaradi raka, ki ga ni imela

Coventry, 14. 09. 2026 09.59 pred 1 uro 4 min branja 6

Avtor:
U. Z. K.
Tumor na možganih

Becky Jones je bila stara komaj 21 let, ko ji je izkušen specialist za zdravljenje raka povedal, da ima neozdravljiv možganski tumor, in ocenil, da ji je ostalo le še nekaj mesecev življenja. Sledilo je enajst let kemoterapije, ki ji je spremenila življenje. Ves čas ji je bilo slabo, izgubila je lase, izogibala se je družinskim dogodkom in živela v nenehni negotovosti in strahu. Zdaj, po enajstih letih, je izvedela, da sploh ni imela raka, temveč možgansko vnetje, ki bi ga bilo mogoče zdraviti s steroidi.

Britanka Becky Jones je ena izmed 40 pacientov, ki so proti bolnišnici University Hospitals Coventry & Warwickshire sprožili pravne postopke zaradi dolgotrajnega ali nepotrebnega zdravljenja raka, poroča BBC.

Leta 2012 so jo začele pestiti hude migrene in poiskala je zdravniško pomoč. Opravili so ji biopsijo možganov, ki jo je izvedel zasebni nevrokirurg. Toda Fiona Tinsley, partnerica v odvetniški družbi Brabners, je povedala, da ji je profesor Ian Brown – še preden so prispeli izvidi – diagnosticiral glioblastom četrte stopnje, eno najagresivnejših oblik možganskega raka. Povedal ji je, da bo morala do konca življenja jemati kemoterapevtsko zdravilo temozolomid (TMZ). Zdravilo, za katerega smernice sicer priporočajo šest ciklov v obdobju šestih mesecev.

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Enajst let agonije

"Znova in znova so mi govorili, da bom brez kemoterapije umrla," je povedala.

Leta, ko je prejemala kemoterapijo, je opisala kot grozljiva. "Nenehno mi je bilo slabo, imela sem bolečine v želodcu in razjede v ustih ter bila vsak dan utrujena – bilo je grozno." Zdravilo je vplivalo na vse vidike njenega življenja, zaradi strahu pred okužbo se je izogibala družabnim dogodkom in družinskim srečanjem. Na začetku so ji tudi odvzeli vozniško dovoljenje, nato pa so ji ga vrnili v omejenem obsegu.

"Pred zdravljenjem sem nenehno hodila v fitnes in tekla, s partnerjem sva pogosto hodila ven na večerje – česar potem nisem več mogla početi," je pojasnila. Rekli so jima tudi, da ne bo mogla zanositi. Pozneje je kljub temu rodila dva otroka. "Zdravnik je oba označil za čudež!"

Klic, ki je spremenil vse

Zdravljenje je trajalo več kot desetletje, dokler ni leta 2024 nepričakovano prejela klica zdravnika, ki ji je sporočil, da se njena kemoterapija ukinja. "Ni navedel nobenega razloga. Povedal mi je samo, da se je prof. Ian Brown upokojil – zame je bilo to nekaj povsem novega," je za BBC dejala Jonesova.

Povedali so ji, da bo na vprašanja odgovoril njen novi onkolog, vendar ji niso zaupali njegovega imena. "Nisem vedela, kaj storiti in s kom se pogovoriti, v tistem času v bolnišnici nisem bila deležna prav nobene podpore."

Maja 2025 so ji – po neodvisni analizi, ki so jo na zahtevo njenih odvetnikov opravili nevrokirurgi in radiologi – sporočili, da sploh nikoli ni imela možganskega tumorja. Dejansko je trpela za tumefaktivno demielinizacijo – vnetjem, ki ga nevrologi običajno zdravijo s predpisovanjem močnih steroidov.

Jonesova je te ugotovitve označila za srhljive. "Postavili so mi napačno diagnozo in večino svojega odraslega življenja sem po nepotrebnem prestajala to zdravljenje," je razočarana. "Ne gre le za to, kaj je storil, temveč za to, kako so mu tako dolgo dopuščali, da je deloval na lastno pest. Bilo je skoraj tako, kot da je vodil svojo lastno igro, nikogar pa ni bilo, ki bi nadzoroval njegovo početje. Uničil mi je življenje!"

Ni bil osamljen primer

Tudi številni drugi pacienti omenjenega zdravnika so za BBC povedali, da so več let prejemali zdravilo TMZ, zaradi česar so se soočili z vrsto resnih zdravstvenih težav. Ena pacientka je prepričana, da je zaradi zdravila postala neplodna, pri drugi pa se je po 100 nepotrebnih ciklih zdravljenja razvila levkemija.

Prve ugotovitve preiskave Kraljevega zdravniškega zbora (RCP) so pokazale, da so bolniki v bolnišnici rutinsko prejemali dolgotrajne terapije zdravila z "malo ali nič dokazov o njegovih koristih". Dokumenti, v katerih ime prof. Iana Browna ni bilo navedeno, temveč je bil omenjen kot dr. Y, so pokazali, da je bilo od 20 primerov, ki so jih pregledali, kar 15 "na splošno nezadovoljivih". Ugotovili so, da je pomanjkanje osebja v bolnišnici vodilo v "izdajo zaupanja pacientov", in izpostavili vprašanje, zakaj farmacevtske ekipe na onkoloških oddelkih niso podvomile o zdravljenju bolnikov, ki so peroralno kemoterapijo prejemali neprekinjeno 10 do 15 let.

BBC je večkrat poskušal stopiti v stik z upokojenim zdravnikom, a neuspešno.

Iz bolnišnice, v kateri je deloval, so sporočili, da posameznih primerov ne komentirajo, bodo pa vse prizadete paciente pregledali izkušeni zdravniki in vzpostavili ustrezne načrte oskrbe. "Prav tako izvajamo neodvisen pregled postopkov za opozarjanje na nepravilnosti, s čimer želimo zagotoviti, da se osebje počuti v celoti podprto in samozavestno pri izražanju morebitnih pomislekov."

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KOMENTARJI6

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jouža
14. 09. 2026 11.03
Medicina je izjemno napredovala, ampak veliko je še bolezni, ki si jih ne znajo razložiti in kar ne poznajo diagnosticirajo kot rak. Sledijo kemoterapije in posledično pogreb.
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+1
1 0
Rock8
14. 09. 2026 11.01
Grozno.vedno je fajn še drugo al pa tretje mnenje,če imaš možnost.iztožit na polno.
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+2
2 0
travc
14. 09. 2026 10.37
Upam da je tožila.
Odgovori
+4
4 0
brusilec
14. 09. 2026 10.12
mu pobrat vse.. vse in dat njej ....pa še vedno ne bo odtehtalo kar je ona prestala.. tak dohtor uničuje ugled celotne medicine
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+12
13 1
geemale
14. 09. 2026 10.07
jah, zdej je vsaj ziher da ga ne bo dobila....
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-10
1 11
YouRangMyLord
14. 09. 2026 10.59
ni res, za vsako vrsto raka je potrebna drugačna kemoterapija. Ne ubije samo ena terapija vseh zasnovkov rakavih celic, ki jih imamo v telesu.
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+2
2 0
bibaleze
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