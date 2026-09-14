Enajst let prejemala kemoterapijo zaradi raka, ki ga ni imela

Britanka Becky Jones je ena izmed 40 pacientov, ki so proti bolnišnici University Hospitals Coventry & Warwickshire sprožili pravne postopke zaradi dolgotrajnega ali nepotrebnega zdravljenja raka, poroča BBC. Leta 2012 so jo začele pestiti hude migrene in poiskala je zdravniško pomoč. Opravili so ji biopsijo možganov, ki jo je izvedel zasebni nevrokirurg. Toda Fiona Tinsley, partnerica v odvetniški družbi Brabners, je povedala, da ji je profesor Ian Brown – še preden so prispeli izvidi – diagnosticiral glioblastom četrte stopnje, eno najagresivnejših oblik možganskega raka. Povedal ji je, da bo morala do konca življenja jemati kemoterapevtsko zdravilo temozolomid (TMZ). Zdravilo, za katerega smernice sicer priporočajo šest ciklov v obdobju šestih mesecev.

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Enajst let agonije

"Znova in znova so mi govorili, da bom brez kemoterapije umrla," je povedala. Leta, ko je prejemala kemoterapijo, je opisala kot grozljiva. "Nenehno mi je bilo slabo, imela sem bolečine v želodcu in razjede v ustih ter bila vsak dan utrujena – bilo je grozno." Zdravilo je vplivalo na vse vidike njenega življenja, zaradi strahu pred okužbo se je izogibala družabnim dogodkom in družinskim srečanjem. Na začetku so ji tudi odvzeli vozniško dovoljenje, nato pa so ji ga vrnili v omejenem obsegu. "Pred zdravljenjem sem nenehno hodila v fitnes in tekla, s partnerjem sva pogosto hodila ven na večerje – česar potem nisem več mogla početi," je pojasnila. Rekli so jima tudi, da ne bo mogla zanositi. Pozneje je kljub temu rodila dva otroka. "Zdravnik je oba označil za čudež!"

Klic, ki je spremenil vse

Zdravljenje je trajalo več kot desetletje, dokler ni leta 2024 nepričakovano prejela klica zdravnika, ki ji je sporočil, da se njena kemoterapija ukinja. "Ni navedel nobenega razloga. Povedal mi je samo, da se je prof. Ian Brown upokojil – zame je bilo to nekaj povsem novega," je za BBC dejala Jonesova. Povedali so ji, da bo na vprašanja odgovoril njen novi onkolog, vendar ji niso zaupali njegovega imena. "Nisem vedela, kaj storiti in s kom se pogovoriti, v tistem času v bolnišnici nisem bila deležna prav nobene podpore." Maja 2025 so ji – po neodvisni analizi, ki so jo na zahtevo njenih odvetnikov opravili nevrokirurgi in radiologi – sporočili, da sploh nikoli ni imela možganskega tumorja. Dejansko je trpela za tumefaktivno demielinizacijo – vnetjem, ki ga nevrologi običajno zdravijo s predpisovanjem močnih steroidov. Jonesova je te ugotovitve označila za srhljive. "Postavili so mi napačno diagnozo in večino svojega odraslega življenja sem po nepotrebnem prestajala to zdravljenje," je razočarana. "Ne gre le za to, kaj je storil, temveč za to, kako so mu tako dolgo dopuščali, da je deloval na lastno pest. Bilo je skoraj tako, kot da je vodil svojo lastno igro, nikogar pa ni bilo, ki bi nadzoroval njegovo početje. Uničil mi je življenje!"

Ni bil osamljen primer