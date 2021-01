Enajst senatorjev ne namerava potrditi zmage demokrata Joeja Bidna

Skupina sedmih sedanjih senatorjev in štirih novoizvoljenih članov zgornjega doma ameriškega kongresa se je za kljubovanje izidu volitev odločila kljub več deset sodbam sodišč in ugotovitvam pristojnih oblasti, da so volitve potekale brez večjih težav.

Podpisniki izjave s Tedom Cruzom na čelu trdijo, da so "obtožbe o prevarah in nepravilnostih na volitvah leta 2020 presegle vse v naših življenjih". Napovedali so, da bodo na skupnem zasedanju kongresa, na katerem bi morali člani obeh domov uradno potrditi zmagoJoeja Bidna, zahtevali ustanovitev posebne komisije, ki bo izvedla "nujno desetdnevno revizijo" izida volitev.

Nato bi se lahko sestali kongresi posameznih zveznih državi in morebiti spremenili izide volitev, še piše v izjavi republikanskih senatorjev.

"Poskus kraje prepričljive zmage. Tega ne smemo dovolili!" je pobudo na Twitterju komentiral Trump, ki je objavil seznam 11 senatorjev. "In ko bodo videli dejstva, jih čaka še veliko več ... Naša država jih bo imela rada zaradi tega!" je dodal.

Skupina republikanskih senatorjev se tako s pobudo pridružuje senatorju iz Missourija, ki je minuli teden napovedal, da bo v sredo vložil ugovor. Tudi republikanski član predstavniškega doma Louie Gohmert je napovedal, da namerava nasprotovati potrditvi Bidnove zmage, pri čemer naj bi ga podprlo več kot 100 republikanskih kolegov.