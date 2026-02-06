Enega najbolj iskanih teroristov bodo predali ZDA: izdala ga je tetovaža na prsih

47-letni Daniel Andreas San Diego je bil več kot dve desetletji na seznamu najbolj iskanih teroristov Ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI. Po spektakularni aretaciji na valižanskem podeželju novembra 2024 bo v kratkem izročen Združenim državam Amerike. Sodnik v Londonu je namreč presodil, da ni ovir za njegovo izročitev. Obtožen je dveh bombnih napadov v bližini San Francisca leta 2003, za katera je odgovornost prevzela radikalna skupina za pravice živali. Njegov beg je trajal neverjetnih 20 let, dokler ga policija ni izsledila v gozdu na severu Walesa, kjer je živel pod lažnim imenom Danny Webb, piše Sky News.

Daniel Andreas San Diego FOTO: Profimedia

Izdala ga je tetovaža na prsih

Čeprav je leta uspešno spreminjal identiteto, pa ga je na koncu izdala prepoznavna tetovaža na prsih – stavek 'Potrebna je le iskra' (v angleščini 'It only takes a spark'). Leta 2009 je postal prvi ameriški terorist, uvrščen na FBI-jev seznam najbolj iskanih, ob boku denimo Osame bin Ladna. Njegovi odvetniki so se vse od prijetja borili proti izročitvi ZDA, kjer da mu grozi 90-letna zaporna kazen. Britansko sodišče so med drugim tako skušali prepričati, da pod administracijo Donalda Trumpa ne bi bil deležen poštenega sojenja, češ da je tamkajšnje pravosodno ministrstvo neposredno pod vplivom politike. Sodnik je te trditve zavrnil, končno (a le formalno) odločitev o izročitvi bo sprejel britanski notranji minister.

FBI je San Diega na seznam najbolj iskanih teroristov uvrstila aprila 2009. FOTO: Profimedia