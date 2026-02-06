Naslovnica
Tujina

Enega najbolj iskanih teroristov bodo predali ZDA: izdala ga je tetovaža na prsih

London, 06. 02. 2026 16.30 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
Ti.Š.
Daniel Andreas San Diego

Po tem, ko so britanski policisti po več kot 20 letih na begu prijeli Daniela Andreasa San Diega – enega najbolj iskanih teroristov na seznamu FBI, ga bodo predali ZDA. 47-letnika so sicer ujeli novembra 2024, skrival se je v gozdu na severu Walesa, izdala pa ga je tetovaža na prsih. Obtožen je dveh bombnih napadov v bližini San Francisca leta 2003, za katera je odgovornost prevzela radikalna skupina za pravice živali.

47-letni Daniel Andreas San Diego je bil več kot dve desetletji na seznamu najbolj iskanih teroristov Ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI. Po spektakularni aretaciji na valižanskem podeželju novembra 2024 bo v kratkem izročen Združenim državam Amerike. Sodnik v Londonu je namreč presodil, da ni ovir za njegovo izročitev.

Obtožen je dveh bombnih napadov v bližini San Francisca leta 2003, za katera je odgovornost prevzela radikalna skupina za pravice živali. Njegov beg je trajal neverjetnih 20 let, dokler ga policija ni izsledila v gozdu na severu Walesa, kjer je živel pod lažnim imenom Danny Webb, piše Sky News.

Daniel Andreas San Diego
Daniel Andreas San Diego
FOTO: Profimedia

Izdala ga je tetovaža na prsih

Čeprav je leta uspešno spreminjal identiteto, pa ga je na koncu izdala prepoznavna tetovaža na prsih – stavek 'Potrebna je le iskra' (v angleščini 'It only takes a spark').

Leta 2009 je postal prvi ameriški terorist, uvrščen na FBI-jev seznam najbolj iskanih, ob boku denimo Osame bin Ladna.

Njegovi odvetniki so se vse od prijetja borili proti izročitvi ZDA, kjer da mu grozi 90-letna zaporna kazen. Britansko sodišče so med drugim tako skušali prepričati, da pod administracijo Donalda Trumpa ne bi bil deležen poštenega sojenja, češ da je tamkajšnje pravosodno ministrstvo neposredno pod vplivom politike. Sodnik je te trditve zavrnil, končno (a le formalno) odločitev o izročitvi bo sprejel britanski notranji minister.

FBI je San Diega na seznam najbolj iskanih teroristov uvrstila aprila 2009.
FBI je San Diega na seznam najbolj iskanih teroristov uvrstila aprila 2009.
FOTO: Profimedia

San Diego naj bi stal za napadom na biotehnološko podjetje Chiron, kjer sta v roku ene ure eksplodirali dve bombi. Drugi napad je bil usmerjen na podjetje Shaklee, kjer je eksplodirala bomba, napolnjena z žeblji. Čeprav nihče ni bil ranjen, ameriške oblasti vztrajajo, da so bile bombe zasnovane tako, da bi poškodovale ekipe prve pomoči na kraju dogodka. Odgovornost za oba napada je prevzela skupina Revolucionarne celice - Brigada za osvoboditev živali. Podjetji sta bili tarča zaradi sodelovanja z laboratoriji, ki so izvajali poskuse na živalih.

Pobegnil je 6. oktobra 2003, dobesedno pred očmi agentov FBI, ki so ga spremljali v San Franciscu. Preprosto je vstopil na postajo javnega prometa in za njim se je izgubila vsaka sled. Za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije, je bila razpisana nagrada v višini 250.000 dolarjev (okoli 211.000 evrov).

FBI ga opisuje kot izkušenega računalniškega strokovnjaka in vegana, ki je s seboj vedno nosil pištolo.

Daniel Andreas San Diego terorist FBI aretacija

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
06. 02. 2026 17.46
Le kdo bi si mislil, da so Vegetarji tako agresivni in kruti .. !!!??
Odgovori
+0
1 1
Stauffenberg
06. 02. 2026 17.43
Junak, ne pa terorist.
Odgovori
+3
3 0
sh4dyl4dy
06. 02. 2026 17.15
Najbolj iskan terorist, ker je napadel podjetja, kjer izvajajo poskuse na živalih???? In on je najbolj iskan terorist? Pa tudi nobenih žrtev!?! islamski teroristi, kateri so osgovorbi za ranjene in mrtve pa se sprehajajo po Angliji?! Ma bravo res. 🤮
Odgovori
+5
6 1
sh4dyl4dy
06. 02. 2026 17.47
Odgovorni* 😡
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
06. 02. 2026 17.14
Še dobro da ne bo odgovarjal nihče od tistih, ki so izvajali "poskuse" na ubogih živalih. Ta svet je res šel v qrc.
Odgovori
+6
6 0
r h
06. 02. 2026 17.13
Po 47 letih se je zanj življenje končalo. Zagnil bo v zaporu. Kaj mu bodo oni tam delali. Stara kura dobra juha.
Odgovori
+0
1 1
anabanana
06. 02. 2026 17.10
Ujeli so ga 2024, zakaj pa moramo 2026 to vedet, 🥱
Odgovori
+4
4 0
Watch-Man X
06. 02. 2026 17.08
Legenda
Odgovori
+4
4 0
Watch-Man X
06. 02. 2026 17.06
Zavzel se je za pravice živali...Saj je res mučenje iživljenje nad živalmi veliko mesa je zavrženega.. Potem pa še ljudje jejo tisto meso brez spoštovanja in gledaja na meso kokee na predmet.
Odgovori
+5
5 0
MojsterSplinter
06. 02. 2026 17.03
No, pol se pa tetoviri...
Odgovori
+0
1 1
Rožle Patriot
06. 02. 2026 16.52
Je tudi Vegetar .. !!!
Odgovori
-4
3 7
Rožle Patriot
06. 02. 2026 16.44
Kašni norci so pa to za pravice živali ... ???
Odgovori
-5
3 8
hamo1234
06. 02. 2026 16.43
A si nor, vegan pa še orožje je imel. Zrel za giljotino.🤣😂🤣
Odgovori
-2
3 5
aljoteam
06. 02. 2026 16.36
Dolgočasni ste že z obskurnimi novicami iz ZDA/VB. Bi bilo res super imeti več novic is sveta, Brazilija, Indonezija, Kitajska, Indija, Etiopija, Pakistan in preostalih 90% sveta, kjer živi večina ljudi.
Odgovori
+5
6 1
Rudar
06. 02. 2026 16.42
Ne beri in vse bo OK.
Odgovori
+1
3 2
jablan
06. 02. 2026 16.44
En nasvet preskoči kar te ne zanima samo očitno te
Odgovori
+0
3 3
