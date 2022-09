Energetska draginja ogroža evropsko proizvodnjo zdravil brez patenta

Lobistična skupina industrije generičnih zdravil Medicines for Europe, ki zastopa podjetja med katerim je tudi Novartisova enota Sandoz, je ministrom držav članic za energetiko Evropske Unije in Evropski komisiji poslala odprto pismo, kjer poziva k zvišanju njihovih cen.

V zapisu skupina neposredno nagovarja tudi države članice. Prosij jih, naj državnim zdravstvenim organom omogočijo širše okno določanja cen generičnih zdravil. "Za nekatere kapljice za oči na recept brez patenta dobimo manj, kot stane zavojček žvečilnih gumijev," je bila do določanja cen kritična izvršna direktorica podjetja Medichem SA Elisabeth Stampa . A material za izdelavo zdravil se je v zadnjih letih podražil za od 50 do 160 odstotkov, navajajo v pismu.

Lobistična skupina industrije generičnih zdravil Medicines for Europe, ki zastopa podjetja med katerim je tudi Novartisova enota Sandoz, je zato ministrom držav članic za energetiko Evropske Unije in Evropski komisiji poslala odprto pismo, kjer prosi za pomoč. "Višji stroški energije so še močno prizadeli sektor generičnih zdravil, ki je že tako pod močnim pritiskom, naj ohrani nizke cene," je ob tem povedal generalni direktor agencije Adrian Van Den Hoven .

Cenovno dostopna zdravila ali generiki so po učinkovitosti in sestavi popolnoma enaka tistim, ki jih kot originalna razvije in nato s patentom zaščiti prvotni proizvajalec. Predstavljajo približno 70 odstotkov vseh izdanih zdravil v Evropi, veliko jih je namenjenih tudi zdravljenju resnih stanj, kot so hujše okužbe, različne oblike raka, shizofrenija. A čeprav so široko uporabni, njihova nizka cena v blagajne proizvajalcev prinese le 30 odstotkov vsega dobička. Vrednost na trgu določajo države članice, razpon je zaradi želje po cenovni dostopnosti majhen. Proizvodnjo sedaj ogroža tudi energetska draginja.

Zaradi epidemije in vojne v Ukrajini so se podražile tudi sestavine zdravil.

Ministre so v pismu pozvali, naj farmacevtsko industrijo izvzamejo iz obveznega zmanjšanja porabe elektrike, saj zaradi povečane proizvodnje to ni mogoče in naj sektorju zdravil brez patenta namenijo pomoč tudi v obliki državnih sredstev, saj da so pomembna veja gospodarstva.

V primeru, da njihove prošnje ne bodo uslišane, bodo morali ukiniti od tri do pet izdelkov, je opozorila Stampa. Za katera zdravile gre ni želela povedati. Dodala je še, da farmacevtski sektor "ne more prenesti" višjih stroškov in opozorila, da so tveganja tako za proizvodnjo kot za dostopnost do zdravil zelo velika.

Zakaj tako visoka poraba energije?

Zaradi epidemije so evropska podjetja v preteklih letih izdelala več zdravil, proizvodnja je še vedno povečana, prav tako se je industrija zaradi zaprtja Kitajske in drugih azijskih držav soočala z zmanjšano dobavo sestavin za zdravila ali pa se je ta podražila. Po navedbah Stampe za 30 odstotkov. Vojna v Ukrajini je logistiko še poslabšala, piše Reuters.

Ogromno energije za zdravila pa se porabi tudi iz drugih vzrokov. Eden izmed teh je, da se mora večino farmacevtskih proizvodov hraniti na točno določeni temperaturi, dodatno jih je treba segreti tudi za sterilizacijo. "Isto velja za hrambo antibiotikov in hormonov," je dodal van den Hoven.