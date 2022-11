Energetska kriza povzročila zapiranje gledališč in stadionov na Madžarskem

Eno od mnogih madžarskih mest, ki zapirajo svoje muzeje, knjižnice in gledališča, je tudi Szekesfehervar, eno najbogatejših mest v državi, ki ga sicer vodi Orbanova stranka Fidesz. Župan mesta Andras Cser-Palkovics je povedal, da so bili ta mesec zaradi varčevanja prisiljeni zapreti tudi novi stadion, zgrajen leta 2018, ki ga upravlja mesto in sprejme 14.000 gledalcev. Načrtujejo, da bi ga znova odprli sredi januarja.

Inflacija na Madžarskem je oktobra dosegla 21,6 odstotka, kar je po podatkih Eurostata najvišja raven po letu 1996 in tretja najvišja v EU. Zaradi vladnih omejitev cen osnovnih živil in goriva, ki naj bi zajezile rast cen, pa je v nekaterih trgovinah in na bencinskih črpalkah že začelo primanjkovati živil in goriva. Ob grozeči recesiji - bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem četrtletju zmanjšal za 0,4 odstotka – pa je še Evropska unija zaradi korupcije in pomislekov glede pravne države zadržala skupno več kot 14 milijard evrov evropskih sredstev za Madžarsko.