'Energetska kriza presega dvojni naftni šok in posledice vojne v Ukrajini skupaj'

Na medijskem dogodku v Avstraliji je izvršni direktor IEA Fatih Birol dejal, da energetska kriza, ki jo je sprožila ameriško-izraelska vojna proti Iranu, presega naftna šoka iz let 1973 in 1979 ter pomanjkanje plina, ki je nastalo zaradi ruske invazije na Ukrajino leta 2022 skupaj. Birol je dejal, da je dejansko zaprtje Hormuške ožine in napadi na energetske objekte zmanjšalo svetovne zaloge nafte za približno 11 milijonov sodčkov na dan, kar je več kot dvakrat toliko kot skupni primanjkljaj med krizama v sedemdesetih letih.

Povedal je, da so se zaloge utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) zmanjšale za približno 140 milijard kubičnih metrov, v primerjavi s primanjkljajem 75 milijard kubičnih metrov po ruski invaziji na Ukrajino. Vsaj 40 energetskih objektov v devetih državah je bilo v konfliktu tudi resno poškodovanih, je dejal direktor IEA. Birol je izrazil tudi zaskrbljenost, da obseg krize doslej ni bil v celoti razumljen, in pojasnil svojo odločitev, da je o situaciji prvič javno spregovoril prejšnji teden.

V petek je pariška medvladna organizacija, ki je v začetku tega meseca napovedala načrte za usklajeno sprostitev 400 milijonov sodčkov nafte iz nujnih zalog, predlagala vrsto ukrepov, ki jih lahko vlade sprejmejo za zmanjšanje porabe energije. Predlagani ukrepi vključujejo spodbujanje dela na daljavo in skupne vožnje ter znižanje omejitev hitrosti na avtocestah. A Birol ni prepričan. "Menim, da odločevalci po vsem svetu ne razumejo v zadostni meri globine problema," je opozoril. Kot je pojasnil, se je posvetoval z različnimi voditelji držav o sprostitvi dodatnih naftnih rezerv, če bo to potrebno, vendar je "najpomembnejša rešitev" krize odblokiranje ožine, ki navadno prenaša približno svetovnih zalog nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Cene nafte so od začetka vojne, ki se je začela z ameriško-izraelskimi napadi 28. februarja, poskočile za več kot 50 odstotkov. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto Iranu izdal 48-urni ultimat, naj odblokira ožino ali pa se sooči z uničenjem svojih elektrarn, rok bo potekel v torek.