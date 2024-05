Enigma Cintula: kdo je atentator na Fica?

Juraj Cintula , 71-letnik iz Levic, ni anonimnež. Slovaki ga poznajo kot pesnika in pisatelja, člana Društva pisateljev in avtorja treh pesniških zbirk, romana Sporočilo žrtvovanja (2010) in sporne knjige Efata o slovaških Romih (2015). Slovaški mediji poročajo, da je imel dovoljenje za nošenje orožja in nekaj časa delal kot varnostnik. Na delovnem mestu je doživel napad in bil pretepen, nato pa je ustanovil Gibanje proti nasilju. Takrat se je zavzemal za "preprečitev širjenja nasilja v družbi, vojne v Evropi in širjenja sovraštva" .

Juraj Cintula je na Roberta Fica streljal petkrat iz neposredne bližine. Nekaj sekund za tem je že onesposobljen in vklenjen ležal na tleh. Kasneje je na policijski postaji v posnetku, ki je prišel v javnost, povedal, da je na premierja streljal, ker se ni strinjal s politiko vlade in ker ta uničuje javno radiotelevizijo. Motiv Cintule je bil jasen. Ali pač?

V tistem času je napovedoval ustanovitev stranke, objavil je tudi več posnetkov na YouTubu, ki pa so po atentatu postali nedostopni. "Svet je poln nasilja in orožja. Ljudje so, kot da bi se jim zmešalo," je v videu pred osmimi leti dejal Cintula. Takrat pa je ravno izbruhnila migrantska kriza in Cintula je zavzel kritično stališče do sprejemanja migrantov. "V Evropo se stekajo številni migranti, sovraštvo in ekstremizem sta povsod. Najhuje pa je, da vlade evropskih držav nimajo nobene alternative temu kaosu. Ampak takšno je človeško bitje," je povedal v enem od videov.

V prej omenjeni knjigi Efata je navedel nekaj spornih izjav o Romih, kritiziral pa tudi odnos države, ki da ne stori nič pri reševanju tega problema, še več, da se "pase" na romski problematiki. V tej knjigi naj bi Cintula tudi zavzel stališče, da mora posameznik posredovati sam, če država ne stori ničesar. Menil je, da je razumljivo, če ljudje v razmerah velikega nezadovoljstva posežejo po radikalnih rešitvah.

Leta 2016 je nato podprl združenje Slovenski branci, nacionalistično paravojaško skupino, ki je (bila) povezana s prokremeljskim motorističnim gibanjem "Nočni volkovi". Ta ima svoje izpostave v več evropskih državah. O Slovenskih brancih je zapisal: "Njihova primarna naloga je varovati prebivalce, državo, tradicijo, kulturo – oni so domoljubi. Verjamem v te mlade fante in dekleta in jih javno podpiram." Skupina je leta 2022 sporočila, da prekinja z delovanjem.