Eno leto po dopustu na Hrvaškem: 'Od mene terjajo 3000 evrov'

Dubrovnik je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na Hrvaškem, vendar se lahko obiskovalcem, ki se v mesto odpravijo z avtomobilom, potovanje precej podraži, če niso pozorni na prometne omejitve. Mestne oblasti so junija 2025 uvedle posebno prometno območje okoli zgodovinskega mestnega jedra, s katerim želijo zmanjšati prometne zastoje, zaščititi območje pod Unescovo zaščito in zagotoviti boljšo prevoznost za intervencijska vozila. Vstop z avtomobilom je dovoljen le ob izpolnjevanju določenih pogojev oziroma z ustreznim dovoljenjem. Med izjemami so tudi obiskovalci s potrjenimi rezervacijami parkirišča ali nastanitve, če izpolnjujejo predpisane pogoje za vstop. Nadzor poteka s kamerami, ki samodejno prepoznavajo registrske tablice vozil. Vsak nedovoljen vstop se obravnava kot ločena kršitev.

"Od mene zahtevajo 3000 evrov"

Kako neprijetne so lahko posledice, je izkusil poljski turist, ki je med dopustom z avtomobilom obiskal Dubrovnik. Več kot leto dni po potovanju je prejel dva ločena zahtevka za plačilo, vsakega v višini 1500 evrov. "Osebno sem prejel dve ločeni kazni. Od mene terjajo 3000 evrov," je povedal. Turist meni, da prometna signalizacija in obveščanje obiskovalcev nista dovolj jasna, poroča nemški Focus. Čeprav so ob cestah postavljeni znaki, ki opozarjajo na omejitve, po njegovem številni turisti ne vedo, kaj morajo storiti, da lahko zakonito zapeljejo na območje posebnega prometnega režima. "Potuješ po vsej Hrvaški, vestno spoštuješ prometne predpise, nato pa več kot leto dni po potovanju prejmeš zahtevo za plačilo 3000 evrov samo zato, ker si zapeljal v mesto, kjer si porabil veliko denarja," je dejal.

Kavarna v Dubrovniku FOTO: Shutterstock

Zakaj tako visoka kazen?

Pri tem je pomembna razlika med običajno globo za fizične osebe in višjimi zneski, ki se lahko pojavijo v drugih primerih. Po poročanju Focusa običajna mestna globa za posameznika znaša 260 evrov, medtem ko lahko pri pravnih osebah, denimo podjetjih za najem avtomobilov, doseže 1500 evrov. Višji zahtevki lahko nastanejo tudi zaradi posredovanja kazni oziroma dodatnih stroškov obdelave. Iz objavljenih informacij pa ni povsem jasno, zakaj je poljski turist prejel prav dva zahtevka po 1500 evrov in ali je bila višina zneskov v njegovem primeru pravilno določena.

Kaj morajo vedeti turisti, ki se v Dubrovnik odpravljajo z avtomobilom?