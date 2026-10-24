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Eno leto po dopustu na Hrvaškem: 'Od mene terjajo 3000 evrov'

Dubrovnik, 24. 10. 2026 16.11 pred 53 minutami 2 min branja 18

Avtor:
N.Š.
Dubrovnik

Dopust na Hrvaškem se je za poljskega turista končal z neprijetnim presenečenjem, ki ga je doletelo šele več kot leto dni po potovanju. Zaradi vožnje po območju Dubrovnika, kjer veljajo posebne prometne omejitve, je prejel dva zahtevka za plačilo kazni, vsakega v višini 1500 evrov. Skupaj torej 3000 evrov.

Dubrovnik je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij na Hrvaškem, vendar se lahko obiskovalcem, ki se v mesto odpravijo z avtomobilom, potovanje precej podraži, če niso pozorni na prometne omejitve.

Mestne oblasti so junija 2025 uvedle posebno prometno območje okoli zgodovinskega mestnega jedra, s katerim želijo zmanjšati prometne zastoje, zaščititi območje pod Unescovo zaščito in zagotoviti boljšo prevoznost za intervencijska vozila.

Vstop z avtomobilom je dovoljen le ob izpolnjevanju določenih pogojev oziroma z ustreznim dovoljenjem. Med izjemami so tudi obiskovalci s potrjenimi rezervacijami parkirišča ali nastanitve, če izpolnjujejo predpisane pogoje za vstop.

Nadzor poteka s kamerami, ki samodejno prepoznavajo registrske tablice vozil. Vsak nedovoljen vstop se obravnava kot ločena kršitev.

"Od mene zahtevajo 3000 evrov"

Kako neprijetne so lahko posledice, je izkusil poljski turist, ki je med dopustom z avtomobilom obiskal Dubrovnik. Več kot leto dni po potovanju je prejel dva ločena zahtevka za plačilo, vsakega v višini 1500 evrov. "Osebno sem prejel dve ločeni kazni. Od mene terjajo 3000 evrov," je povedal. Turist meni, da prometna signalizacija in obveščanje obiskovalcev nista dovolj jasna, poroča nemški Focus.

Čeprav so ob cestah postavljeni znaki, ki opozarjajo na omejitve, po njegovem številni turisti ne vedo, kaj morajo storiti, da lahko zakonito zapeljejo na območje posebnega prometnega režima. "Potuješ po vsej Hrvaški, vestno spoštuješ prometne predpise, nato pa več kot leto dni po potovanju prejmeš zahtevo za plačilo 3000 evrov samo zato, ker si zapeljal v mesto, kjer si porabil veliko denarja," je dejal.

Kavarna v Dubrovniku
Kavarna v Dubrovniku
FOTO: Shutterstock

Zakaj tako visoka kazen?

Pri tem je pomembna razlika med običajno globo za fizične osebe in višjimi zneski, ki se lahko pojavijo v drugih primerih. Po poročanju Focusa običajna mestna globa za posameznika znaša 260 evrov, medtem ko lahko pri pravnih osebah, denimo podjetjih za najem avtomobilov, doseže 1500 evrov.

Višji zahtevki lahko nastanejo tudi zaradi posredovanja kazni oziroma dodatnih stroškov obdelave. Iz objavljenih informacij pa ni povsem jasno, zakaj je poljski turist prejel prav dva zahtevka po 1500 evrov in ali je bila višina zneskov v njegovem primeru pravilno določena.

Kaj morajo vedeti turisti, ki se v Dubrovnik odpravljajo z avtomobilom?

Pred prihodom je pomembno preveriti, ali se izbrana nastanitev ali parkirišče nahaja znotraj območja z omejenim dostopom in ali rezervacija dejansko omogoča vstop z vozilom. Sama rezervacija nastanitve še ne pomeni nujno, da lahko voznik brez dodatnega postopka zapelje na omejeno območje.

Če obiskovalec nima ustreznega dovoljenja, je varneje izbrati parkirišče zunaj območja in pot nadaljevati peš ali z javnim prevozom. Ker kamere beležijo posamezne vstope, lahko večkratna vožnja skozi omejeno območje pomeni tudi več ločenih kršitev.

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KOMENTARJI18

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St. Gallen
24. 10. 2026 17.12
Hrvaskanogo precenjena
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
24. 10. 2026 17.12
Problem je najbrž tudi v tem, da imajo Hrvati čas 3 leta, da ti izdajo obvestilo o prekršku, zastaralni rok pa so 4 leta. Ne vem, če je kje na svetu še tako.
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0 0
duhccc
24. 10. 2026 17.07
sej hrvaska ma itak mal bolan zakon glede teh kazni,,,, za prehitro vozno lahko tudi po 3 letih dobis kazn... k se sploh ne spomnis ...
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+1
1 0
4krogci
24. 10. 2026 17.06
Ce nisi sposobn brat prometne signalizacije, pol pa placuj. Simpl! Je na veliko napisano, rentarji opozarjajo…ampak ja mi smo turisti vse je nase in vse lahko delamo.
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+1
1 0
Definbahija
24. 10. 2026 17.06
Tipično za gusarsko mesto gusarske države ki ščiti Hajdukove navijače
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+0
1 1
Betuul
24. 10. 2026 17.03
Mene so včeraj od Nlb klicaliv zvezi z denarjem, ker ga imam preveč kot vidijo v terminalu in da ponujajo naložbo! Smo zgroženi
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0 0
zmerni pesimist
24. 10. 2026 16.57
Nekateri imate sindrom jj
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
24. 10. 2026 16.38
To še ni nič. Izrael od Janše terja nas vse.
Odgovori
+4
10 6
assassin911
24. 10. 2026 16.51
Za 48h bi te zaprl skupaj z janšo pa se zmenta kar te moti.
Odgovori
-3
1 4
armenius
24. 10. 2026 16.55
a si mal obseden z jašo
Odgovori
+2
3 1
ptuj.si
24. 10. 2026 16.57
Malo????😅😅😅 totalno je obseden.
Odgovori
+0
1 1
osservatore
24. 10. 2026 16.35
Lijepa njihova domovino ...
Odgovori
+5
5 0
Delavec_Slo
24. 10. 2026 16.33
In kake veze ima tole vsiljevanje cro-ja slovencem!
Odgovori
+3
5 2
mojcd
24. 10. 2026 16.31
Clovek naredi prekrsek, in pol je on zrtev, mediji pa ga se branjo
Odgovori
+3
8 5
Nikdar več
24. 10. 2026 16.36
Eno leto je minilo. Če ni bil seznanjen v krajšem času, bi lahko, še večkrat nasedel. Oznake so res lahko zavajujoče oz. nejasne. Sam sem se tezko znašel na Ceškem,
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+0
3 3
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