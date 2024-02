Eno leto po najhujši železniški nesreči v Grčiji

Že ob polnoči so se po vsej državi ustavili vlaki, trajekti, taksiji in vlaki podzemne železnice. Zvonovi vseh cerkva so zjutraj v spomin na vsako izmed žrtev zadoneli 57-krat. Že v nedeljo se je odvila spominska slovesnost za umrle, okoli 1000 ljudi, večinoma svojcev, pa se je danes zbralo na prizorišču nesreče blizu kraja Tempi.

Po vsej državi potekajo tudi shodi v počastitev obletnice tragedije, ki je sprožila val žalovanja pa tudi jeznih protestov zaradi prepričanja v krivdo oblasti za pomanjkljivo varnost železniškega sistema. Iz Aten poročajo, da se je na ulicah zbralo več kot 20.000 ljudi, še 10.000 pa v severnem Solunu.

"Leto kasneje smo nazaj na ulicah, da bi zaklicali, da nismo pozabili," je v izjavi sporočil sindikat javnih uslužbencev Adedy, kjer dodajajo, da odgovorni za tragedijo še niso odgovarjali za svoja kazniva dejanja.

Dokončnega odgovora, kaj se je zgodilo in kdo naj bi bil odgovoren, namreč še vedno ni, preiskovalci pa naj bi zaslišanja v okviru uradne preiskave zaključili šele 8. marca. Obtožnice v zvezi s trčenjem grozijo 34 uslužbencem železnic in drugim uradnikom, začetka sojenja pa ni pričakovati pred junijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Premier Kiriakos Micotakis je danes v izjavi nesrečo označil za nacionalno travmo in skupni neuspeh, do nje pa naj bi prišlo zaradi kombinacije človeške napake z neuspehom države. Znova je obljubil, da bodo odgovorni stopili pred sodišče.

Nesreča se je zgodila 28. februarja lani, ko sta blizu predora severno od Larise trčila tovorni in potniški vlak, na katerem je bilo več kot 350 ljudi, večinoma študentov. Potniki so opisovali, kako so ostali ujeti v zmečkanih vagonih gorečega vlaka. Nekateri so se rešili tako, da so razbili okna.

Zaradi požara, ki je izbruhnil po trčenju, so bila številna trupla neprepoznavna, posmrtnih ostankov ene od pogrešanih žensk pa niso nikdar našli.

Svojci so razočarani nad počasnim potekom preiskave in delovanjem pravosodja ter so celo imenovali lastne strokovnjake, češ da so uradni preiskovalci spregledali bistvene dokaze.

Na novinarski konferenci v ponedeljek so jim denimo očitali, da niso preučili razlogov za silovit požar, ki je izbruhnil nemudoma po trčenju. Prepričani so, da je vlak prevažal nezakonit tovor.