Eno leto po potresu: 'Katastrofa, groza'

V teh dneh mineva eno leto od rušilnih potresov, ki sta 28. in 29. decembra prizadela območje kraja Petrinja na Hrvaškem. Umrlo je sedem ljudi, pet v kraju Majske Poljane. Obnova še vedno poteka, a številni prebivalci so nezadovoljni.

"Hvala bogu – če so nekomu obnovili hišo, če je obnovljenih na tisoče hiš, je lahko moja tisočprva," optimistično pravi Branka. "To je upanje, ki ne umre."

Ljudje so se naučili sprejeti nastalo situacijo in z njo živeti. "Zame je normalno, da si umivam zobe zunaj pri minus desetih stopinjah ter da vse zmrzuje."

Minister: Nihče ne more reči, da se obnova ni začela

Do začetka tega tedna so na območju Siško-moslavške, Karlovške in Zagrebške županije, ki so bile prizadete v decembrskih potresih, prejeli več kot 41.600 prijav škode. Pregledali so 39.600 objektov, od katerih jih je 4800 neuporabnih, 8600 pa začasno neuporabnih, piše na spletni strani hrvaške civilne zaščite.

Prejeli so več kot 17.700 prošenj za obnovo. Doslej so zaključili nekonstrukcijsko obnovo na 1100 objektih, v teku pa so dela na 830 hišah. Skoraj 460 objektov v treh županijah so povsem porušili.

Po besedah hrvaškega ministra za gradbeništvo Darka Horvata ti podatki pomenijo, da ne more nihče več reči, da se obnova ni začela. Pojasnil je, da so razpisi za gradnjo nadomestnih hiš v teku, ob obletnici prvega potresa pa bo stekel tudi razpis za nadomestne večstanovanjske zgradbe, je poročala STA.

Vlada je denar zagotovila tudi za množično obnovo, toda ta bo mogoča šele, ko bodo končani potrebni postopki, je še povedal minister.

Na četrtkovi seji je hrvaška vlada dodelila dodatnih 4,3 milijona kun (570.000 evrov) za prehrano za Siško-moslavško županijo. Skupaj so za to porabili že 33 milijonov kun (4,4 milijona evrov).