Eno leto po zastrupitvi Navalnega Moskva zahteva dokaze

Ministrstvo trdi, da je Nemčija lani s svojimi zavezniki namerno skušala diskreditirati Rusijo v očeh mednarodne skupnosti. Do sedaj pa po njihovem Zahod še ni predložil nobenih dokazov za svoje "neopravičljive trditve". Sodelavci Navalnega so zavrnili izjavo ministrstva. Očitno se tako Moskva pripravlja na obisk nemške kanclerke Angele Merkel v petek, so ocenili.

Navalni, oster kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina , je lani 20. avgusta padel v komo na letu iz sibirskega mesta Tomsk v Moskvo. Letalo je zato pristalo v Omsku, kjer so ga odpeljali v bolnišnico. Kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Berlin. Tam je tudi okreval.

Pred dobrim tednom je ruski preiskovalni odbor vložil nove kazenske ovadbe proti tesnima sodelavcema Navalnega. Vodji njegovih organizacij, Leonida Volkova in Ivana Ždanova, so ovadili, ker da sta "zbirala finančna sredstva za financiranje ekstremistične organizacije" .

Laboratoriji nemške vojske, Francije, Švedske in Organizacije za prepoved kemičnih orožij (OPCW) so v preiskavah zaznali ostanke strupa novičok. Krivdo je ruskim oblastem pripisal tudi Navalni skupaj z njegovo ekipo. V okviru svoje preiskave so pripadnikom obveščevalne službe FSB očitali, da so pripravili napad.

Nemčija in Evropska unija sta takrat pozvali Rusijo, naj razjasni okoliščine, Unija pa je uvedla tudi sankcije. Te so uvedle tudi ZDA. Rusija očitke vztrajno zanika. Navalni se je po okrevanju januarja vrnil v domovino. Takoj po prihodu so ga ruske oblasti aretirale, kar je sprožilo množične proteste po državi. Navalni trenutno prestaja dveinpolletno zaporno kazen zaradi starih obtožb.