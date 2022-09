Eno največjih industrijskih podjetij na Madžarskem zaustavilo proizvodnjo

Edina možnost za preživetje jeklarne in za ohranitev proizvodnje je hiter ponovni zagon plavžev, saj bi daljša zaustavitev onemogočila delovanje, predvsem zaradi tehničnih tveganj in stroškov ponovnega zagona, so poudarili v družbi. "Rešitev je, da avstrijsko podjetje najpozneje v tednu dni začne znova dobavljati koks," so dodali.

Družba je imela težave ob pandemiji covida-19, te pa so se še povečale z rusko-ukrajinsko vojno in energetsko krizo. Pred konfliktom je bilo povpraševanje na trgu jekla veliko, nato pa je upadlo in cene končnih izdelkov so strmoglavile. Medtem pa so drastično poskočile cene elektrike in zemeljskega plina.

Madžarska vlada zato snuje ukrepe za znižanje cen energije. Ukrepi naj bi se nanašali na subvencioniranje plač, možne so davčne olajšave ali uvedba zaščitnih dajatev na uvožene izdelke in podobno.