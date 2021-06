Eno sestro izpustili iz bolnišnice, druga se je zbudila iz umetne kome

Krokodil – najverjetneje je šlo za samico, ki je varovala svoja jajca – je Melisso napadel kar trikrat, in sicer jo je ugriznil v trebuh in nogo. Raje kot da bi nemočno opazovala, kako krokodil napada sestro, se je Georgia podala v boj z njim in ga udarjala v nos. "Šlo je za odločitev med bojem in begom," se spominja in dodaja, "da se je treba boriti za ljudi, ki jih imaš rad" .

"Pravzaprav sem rekla vodiču, da je kraj videti kot domovanje krokodilov," je rekla Georgia, povoj okrog njenega zapestja pa je dokaz, da je imela še kako prav. Vodič – kot kaže nemške narodnosti, ki ni bil registriran pri turističnem združenju in je pobegnil – pa je vztrajal, da je varno za plavanje. In medtem ko je skupina v zgodnjih popoldanskih urah uživala v plavanju, je Melissa kar naenkrat izginila pod vodo.

Kot smo že poročali, sta se s sestro dvojčico Melisso in še z nekaj prijatelji odločili, da se pridružita plovbi po bližnji laguni Manialtepec z rečnim čolnom. To je izjemno lep kraj, ki se ponaša z neokrnjeno naravno lepoto, v njegovih mangrovah pa živijo prosto živeče živali, tudi mnoge ptice. Vendar pa so njene plitvine tudi naravni življenjski prostor krokodilov in skupina ni vedela, da je sezona valjenja.

Ena od prijateljev, Ani, je splezala na mangrovo in poklicala pomoč. Na bližnjem čolnu, na katerem je bila druga skupina turistov, so slišali krike in se napotili v njihovo smer. "Skozi podrast sem se prerinil z veslom," je povedal Lalo Escamilla, čolnar in lokalni ornitolog, ki je šel v plitvo vodo, da bi pomagal dvojčicama. Razložil je, da so ustrezno usposobljeni čolnarji, kakršen je sam, zaskrbljeni, da bi lahko neodgovorno ravnanje prevaranta škodovalo njihovemu poslu. "Niso vodiči," pravi o tujcih, ki živijo v Puerto Escondidu in ki turiste peljejo na poceni izlete z ladjo, tako pa spodkopavajo posel domačinov. "Niso strokovnjaki, ki jih odobri zveza, tega kraja ne poznajo. V tem je težava."

Ko je bila Melissa končno na varnem na čolnu, je bilo jasno, da so njene poškodbe smrtno nevarne. Poleg raztrganin in globokih ugriznin je imela v pljučih vodo, poleg tega pa si je zlomila zapestje. Georgia pa je bila polna adrenalina, tako da se sploh ni zavedala resnosti lastnih poškodb, dokler niso prišli v zasebno bolnišnico v mestu. "Šele ko mi je medicinska sestra odprla pest, da mi je očistila dlan, sem ugotovila, da je ranjena," je dejala. Povsem se je namreč osredotočila na sestro dvojčico, ki so jo takrat že dali v umetno komo.

Klic staršev je bil naslednji težki trenutek. V Veliki Britaniji je okoli 4. ure zjutraj zazvonil telefon. "Ko so mi povedali, da se njeno stanje slabša, sem morala o tem obvestiti družino," je rekla.

Na srečo se je Melissa takrat že zbudila iz kome. Po obisku sestre v bolnišnici je Georgia rekla, da je Melissa že videti močnejša. "Vsi smo tako srečni," je dodala. Pot do popolnega okrevanja pa bo dolga. Melissa mora premagati svoje telesne poškodbe in obe sestri bosta potrebovali čas, da se spopadeta s čustvenimi in duševnimi posledicami dogodka. Georgia pravi, da težko spi in da jo podobe napada še vedno preganjajo. Tudi označba "junaška sestra dvojčica" ji še ni povsem všeč. Najprej si želi namreč spet zadihati.