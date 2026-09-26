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'Eno uro sem govoril s Putinom, jutri bom odstopil'

Beograd/Moskva, 26. 09. 2026 15.22 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
M.V.
Vučić s Putinom v Moskvi

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, glavna tema pa je bila energetsko sodelovanje med državama. Ob tem je ruskega predsednika obvestil o svojem odstopu.

Aleksandar Vučić je dejal, da je bil telefonski pogovor z Vladimirjem Putinom dolg, a izjemno dober in smiseln, ter potrdil, da je Putina obvestil o svojem odstopu, ki ga namerava vložiti v nedeljo okoli 20. ure.

"Končno sem se v imenu Republike Srbije in v svojem imenu zahvalil Ruski federaciji in predsedniku Putinu za sodelovanje v preteklih 14 letih in ga obvestil, da jutri odstopam," je dejal Vučić. "Upam, da bodo bodoči predsedniki Srbije znali odgovorno voditi zunanjo politiko naše države in ohranjati ravnovesje do vseh akterjev na mednarodnem prizorišču."

Aleksandar Vučić v pogovoru z Vladimirjem Putinom.
Aleksandar Vučić v pogovoru z Vladimirjem Putinom.
FOTO: AP

Vučić je dejal, da je prepričan v podaljšanje plinskega sporazuma med državama. "Posebej smo se dotaknili sodelovanja na področju energetike, in sicer plinskega sporazuma, ki se izteče 30. septembra. Verjamem, da bo po današnjih pogovorih podaljšan in da bomo zagotovili stabilno oskrbo s plinom," je dejal Vučić.

Dodal je, da bo Srbija še naprej uporabljala ugodno ceno plina 318 evrov za 1000 kubičnih metrov, namesto da bi plačevala bistveno višjo tržno ceno, ki trenutno znaša 868 evrov.

Srbija je že mesece v zapletenem položaju zaradi izteka obstoječe pogodbe o dobavi plina, zaradi ameriških pogojev pa je srbska naftna industrija postala pereča tema. ZDA so namreč zaradi mednarodnih sankcij ruskemu podjetju Gazprom Neft dale rok do konca septembra, da proda svoj večinski delež v NIS.

"Pogovarjali smo se tudi o vprašanju naftne industrije Srbije, z upanjem na rešitev, ki bo dobra za obe strani. Zahvalil sem se predsedniku Putinu za pomoč pri gašenju požarov v Srbiji, kar je preprečilo večjo škodo," je na svojem profilu na Instagramu zapisal Vučić.

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aleksandar vučić vladimir putin srbija odstop

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biggbrader
26. 09. 2026 16.46
Saj bo spet Vučiç. Takih se ne znebiš. Kot Jankovića.
Odgovori
0 0
JanezNovak13
26. 09. 2026 16.46
"Posebej smo se dotaknili..." Dvojina mogoče?
Odgovori
+1
1 0
brabusednet
26. 09. 2026 16.43
Dokler bo Srbija prijateljevala z Putinom ne bo v EU sprejeta.Ukinit jim pomoč iz EU naj jim Rus pomaga.
Odgovori
-1
0 1
Joakim
26. 09. 2026 16.42
Kaksna je razlika, ce lezes nekam Putinu ali Natanjahuu? Po mojem nobene.
Odgovori
+2
3 1
Uporabnik1888402
26. 09. 2026 16.40
Pripravljen sem v placo, ki znasa 1800+ nakazanih na TRR, staviti da ne bo odstopil. Ker brez njega SNS i cel ta folklor bo razpadel rekordno. Kar bi tudi za Vucica pomenilo konec. Ta pacijent pa si kaj taksnega ne bo dovolil, bodimo prepricani...
Odgovori
+1
1 0
biggbrader
26. 09. 2026 16.47
👍
Odgovori
0 0
rok1211
26. 09. 2026 16.38
Srbija se znajde, Slovenci pa plačujemo kot največje budaIe
Odgovori
+2
2 0
Joakim
26. 09. 2026 16.36
Nisem neki obozevalec Vučiča, vendar glede na visoko gospodarsko rast Srbije vseeno ni tako zgresen, kot porocajo nasi mediji.
Odgovori
+3
3 0
BSSistemTelaze
26. 09. 2026 16.34
Zakaj pa mora odstopit??? Nekaj se pripravlja??
Odgovori
-1
0 1
DSS
26. 09. 2026 16.37
Ker je bil dva mandata in ne more biti več. Noče pa menjati ustave da bi bil dje predsednik. Bo pa verjetno predsednik vlade.
Odgovori
+2
2 0
2mt8
26. 09. 2026 16.22
Ruski gazda je dal navodila
Odgovori
+1
4 3
BBcc
26. 09. 2026 16.16
Nakradel je več kot dovolj za veliko rodov.
Odgovori
+4
5 1
Bolfenk2
26. 09. 2026 16.14
Odstop Vučiča zna pomenit katastrofo za Srbijo, kaos in boj za oblast. Upam da ohranijo svobodo in ne padejo v kremplje Nata in EU tako kot mi.
Odgovori
+4
10 6
Bolje100letBogat kot7dniReven
26. 09. 2026 16.39
Vučič ne gre nikamor. Naredil bo isti manever kot Putin. Predsednik, potem premier, ko bo imel vse niti v roki, pa sprememba ustave, pa spet predsednik...seveda dva krat po 6 let...tipičen doživljenski diktator...
Odgovori
0 0
patogen
26. 09. 2026 16.07
Morda Vučić dela napako, saj bo Srbijo prepustil kaosu in avanturistom ter samozvanim revolucionarjem. Kot za ruskega carja Nikolaja partijo, da je storil to napako, pa deželo prepustil avanturistu Leninu in njegovim boljševikom.
Odgovori
+2
5 3
patogen
26. 09. 2026 16.08
pravijo
Odgovori
+1
2 1
ares2
26. 09. 2026 16.03
Pa počakajmo do jutri.Cutin ima mogoče nasvet tudi za našo...
Odgovori
-4
1 5
Dunce
26. 09. 2026 16.01
EU vsako leto zmeče okoli 250 milijonov nepovratnih sredstev častilcem vojnih zločincev. Rusija jim pa da kakšen kredit z visokimi obrestmi, pa je Vučić ves slinast in stopljen. Bravo M.V.
Odgovori
+0
3 3
exeskim
26. 09. 2026 16.41
Ahm, ti že veš. Ker je sestrična od tvoje tete Vučićeva nečakinja.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
26. 09. 2026 15.56
Nekoč so bili jugoslovanski narodi suvereni, potem so sestepli med seboj, danes so samo še del vazali zahodnim imperialistom.
Odgovori
+4
10 6
Racional-ec
26. 09. 2026 15.53
Fuuuul mu vrjamemo
Odgovori
+0
2 2
Rookoko
26. 09. 2026 15.53
Povsod pritiski umazanih američanov.
Odgovori
+1
6 5
Sajkoslav
26. 09. 2026 15.47
Hehe
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+2
3 1
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