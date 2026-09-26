'Eno uro sem govoril s Putinom, jutri bom odstopil'

"Končno sem se v imenu Republike Srbije in v svojem imenu zahvalil Ruski federaciji in predsedniku Putinu za sodelovanje v preteklih 14 letih in ga obvestil, da jutri odstopam," je dejal Vučić . "Upam, da bodo bodoči predsedniki Srbije znali odgovorno voditi zunanjo politiko naše države in ohranjati ravnovesje do vseh akterjev na mednarodnem prizorišču."

Aleksandar Vučić je dejal, da je bil telefonski pogovor z Vladimirjem Putinom dolg, a izjemno dober in smiseln, ter potrdil, da je Putina obvestil o svojem odstopu, ki ga namerava vložiti v nedeljo okoli 20. ure.

Vučić je dejal, da je prepričan v podaljšanje plinskega sporazuma med državama. "Posebej smo se dotaknili sodelovanja na področju energetike, in sicer plinskega sporazuma, ki se izteče 30. septembra. Verjamem, da bo po današnjih pogovorih podaljšan in da bomo zagotovili stabilno oskrbo s plinom," je dejal Vučić.

Dodal je, da bo Srbija še naprej uporabljala ugodno ceno plina 318 evrov za 1000 kubičnih metrov, namesto da bi plačevala bistveno višjo tržno ceno, ki trenutno znaša 868 evrov.

Srbija je že mesece v zapletenem položaju zaradi izteka obstoječe pogodbe o dobavi plina, zaradi ameriških pogojev pa je srbska naftna industrija postala pereča tema. ZDA so namreč zaradi mednarodnih sankcij ruskemu podjetju Gazprom Neft dale rok do konca septembra, da proda svoj večinski delež v NIS.

"Pogovarjali smo se tudi o vprašanju naftne industrije Srbije, z upanjem na rešitev, ki bo dobra za obe strani. Zahvalil sem se predsedniku Putinu za pomoč pri gašenju požarov v Srbiji, kar je preprečilo večjo škodo," je na svojem profilu na Instagramu zapisal Vučić.