Enostaven krvni test pokazatelj tveganja za smrt?

Študija, v kateri sta sodelovala Univerza v Minnesoti in zdravstveni sistem univerze Duke, nakazuje, kako lahko le majhne količine molekul RNA v krvnem obtoku ponudijo nov način za oceno tveganja kratkoročnega preživetja pri ljudeh, starih 71 let ali več. Raziskovalci so se osredotočili na majhne fragmente RNA, znane tudi kot PIWI-interaktivne RNA, ki sodelujejo pri uravnavanju razvoja, regeneracije in delovanja imunskega sistema. Z analizo krvnih vzorcev več kot 1200 starejših odraslih so raziskovalci odkrili, da so nižje ravni določenih piRNA povezane z daljšim preživetjem.

RNA molekule FOTO: Shutterstock

"Kombinacija teh molekul je najmočnejši napovedovalec kratkoročnega preživetja pri starejših odraslih. Močnejši od starosti, življenjskega sloga ali katerega koli drugega zdravstvenega merila, ki smo ga do zdaj preučevali," je poudarila Virginia Byers Kraus, glavna avtorica študije in profesorica na oddelkih za medicino, patologijo in ortopedsko kirurgijo na univerzi Duke.

Študija, izvedena s pomočjo umetne inteligence

Ekipa je z uporabo umetne inteligence in strojnega učenja preučevala 187 različnih zdravstvenih meritev skupaj z 828 molekulami RNA. Napredni modeli so pokazali, da lahko že šest piRNA napove preživetje v dveh letih z 86-odstotno natančnostjo. Ta ugotovitev je bila potrjena v drugi skupini, s starejšimi udeleženci. Udeleženci, ki so živeli dlje, so dosledno kazali nižje ravni določenih piRNA, ta vzorec pa se je ujemal z ugotovitvami pri laboratorijskih organizmih. Pri majhnih okroglih črvih je na primer zmanjšanje ravni piRNA pokazalo podvojitev življenjske dobe. "O piRNA v krvi vemo zelo malo, a kar vidimo, je, da so nižje ravni določenih specifičnih piRNA boljše," je dodala Krausova. Ko so te molekule v telesu prisotne v večjih količinah, je to namreč lahko pokazatelj, da je nekaj narobe.

Odvzem krvi FOTO: Shutterstock