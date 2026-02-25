Naslovnica
Tujina

Enostaven krvni test pokazatelj tveganja za smrt?

Durham, 25. 02. 2026 16.37 pred 33 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Odvzem krvi

V medicini prihaja do novega odkritja. Znanstveniki so namreč ugotovili, da majhne molekule RNA v krvnem obtoku, znane tudi kot piRNA, bolje napovedujejo dobo preživetja kot starost, holesterol ali življenjski slog. Enostaven krvni test bi tako lahko pomagal prepoznati tveganja za smrt v dveh letih pri starejših osebah.

Študija, v kateri sta sodelovala Univerza v Minnesoti in zdravstveni sistem univerze Duke, nakazuje, kako lahko le majhne količine molekul RNA v krvnem obtoku ponudijo nov način za oceno tveganja kratkoročnega preživetja pri ljudeh, starih 71 let ali več.

Raziskovalci so se osredotočili na majhne fragmente RNA, znane tudi kot PIWI-interaktivne RNA, ki sodelujejo pri uravnavanju razvoja, regeneracije in delovanja imunskega sistema. Z analizo krvnih vzorcev več kot 1200 starejših odraslih so raziskovalci odkrili, da so nižje ravni določenih piRNA povezane z daljšim preživetjem.

RNA molekule
RNA molekule
FOTO: Shutterstock

"Kombinacija teh molekul je najmočnejši napovedovalec kratkoročnega preživetja pri starejših odraslih. Močnejši od starosti, življenjskega sloga ali katerega koli drugega zdravstvenega merila, ki smo ga do zdaj preučevali," je poudarila Virginia Byers Kraus, glavna avtorica študije in profesorica na oddelkih za medicino, patologijo in ortopedsko kirurgijo na univerzi Duke.

Študija, izvedena s pomočjo umetne inteligence

Ekipa je z uporabo umetne inteligence in strojnega učenja preučevala 187 različnih zdravstvenih meritev skupaj z 828 molekulami RNA. Napredni modeli so pokazali, da lahko že šest piRNA napove preživetje v dveh letih z 86-odstotno natančnostjo. Ta ugotovitev je bila potrjena v drugi skupini, s starejšimi udeleženci.

Udeleženci, ki so živeli dlje, so dosledno kazali nižje ravni določenih piRNA, ta vzorec pa se je ujemal z ugotovitvami pri laboratorijskih organizmih. Pri majhnih okroglih črvih je na primer zmanjšanje ravni piRNA pokazalo podvojitev življenjske dobe.

"O piRNA v krvi vemo zelo malo, a kar vidimo, je, da so nižje ravni določenih specifičnih piRNA boljše," je dodala Krausova. Ko so te molekule v telesu prisotne v večjih količinah, je to namreč lahko pokazatelj, da je nekaj narobe.

Odvzem krvi
Odvzem krvi
FOTO: Shutterstock

Naslednji korak za raziskovalno ekipo je, da preučijo, ali bi terapije, spremembe življenjskega sloga ali zdravila, vključno z novimi skupinami zdravil, kot so zdravila GLP-1, lahko spremenila ravni piRNA v krvi. Prav tako želijo primerjati ravni v krvi z ravnmi v tkivih, da bi bolje razumeli, kako te molekule delujejo.

"Te majhne RNA so kot mikroupravitelji v telesu, saj pomagajo nadzorovati številne procese, ki vplivajo na zdravje in staranje," je povedala Krausova. "Šele začenjamo razumeti, kako močne so. Ta raziskava nakazuje, da bi lahko s praktičnim, minimalno invazivnim krvnim testom določili tveganje za kratkoročno preživetje, s končnim ciljem izboljšanja zdravja med staranjem."

molekule staranje rna piRNA

Noleani
25. 02. 2026 17.51
Zveni obetavno.
