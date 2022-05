Epidemija debelosti v Evropi: predebela četrtina prebivalstva, v Sloveniji petina

V poročilu, ki ga je danes objavila WHO, sklicuje na podatke iz leta 2016. Kažejo, da ima prekomerno telesno težo 58,7 odstotkov prebivalcev evropske regije WHO, od tega 62,9 moških in 54,3 odstotka žensk. Medtem pa je predebelih 23,3 odstotka prebivalcev, od tega 21,8 odstotka moških in 24,5 žensk.

Slabša od evropskega povprečja pa je Slovenija po debelosti otrok. V Sloveniji je bilo leta 2016 prekomerno težkih 30,5 odstotka otrok, starih od pet do devet let, predebelih pa je 14,6 odstotoka. Tako pretežkih kot predebelih je več dečkov kot deklic. Medtem pa je povprečje evropske WHO 29,5 odstotka pretežkih otrok in 11,6 predebelih otrok.

V Sloveniji je glede na poročilo WHO nekoliko nižji delež tistih, ki imajo prekomerno telesno težo - 56,2 odstotka, a je 63,6 debelih moških in 48,8 odstotka žensk. Nižji v primerjavi s povprečjem evropske WHO je tudi delež tistih, ki so predebeli. Teh je 20,5 odstotoka, od tega 21 odstotkov moških in 19,9 odstotka žensk.

S prekomerno telesno težo povezanih več kot 1,2 milijona smrti letno

Po podatkih iz nove raziskave WHO, evropska regija v zadnjih 50 letih beleži 138-odstotno porast debelosti, ki je povezana z nizom rakavih obolenj in kardiovaskularnih bolezni. Delež prekomerno težkega in debelega prebivalstva dosega epidemične ravni in še narašča, so opozorili pri WHO. Leta 2016 je bilo namreč za 19 odstotnih točk več prebivalcev prekomerno težkih kot leta 1975, ko je bil ta delež 40 odstotkov odraslih.

Debelost povzroča vsaj 13 različnih vrst raka in je verjetno odgovorna za vsaj 200.000 novih primerov raka, so še zapisali v poročilu. Ocenjuje se, da sta prekomerna teža in debelost odgovorni za več kot 1,2 milijona smrti letno oz. več kot 13 odstotkov vseh smrti v evropski regiji WHO.

Pri WHO ugotavljajo, da je zdravstveno sliko še dodatno poslabšala pandemija covida-19, saj so ljudje v času zaprtij javnega življenja več sedeli in se slabše prehranjevali. Regionalni direktor WHO Hans Kluge je ob tem še poudaril, da so prekomerno težki in debeli posamezniki tudi pogosteje imeli težji potek koronavirusne bolezni.