Epidemija ebole v DR Kongo: Več kot 300 smrtnih žrtev

Direktor Afriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) Jean Kaseya je pred tem sporočil, da je v državi zasedenih že 95 odstotkov postelj v bolnišnicah, čeprav epidemija ebole, ki so jo v tej afriški državi razglasili 15. maja, še ni dosegla vrhunca. Izpostavil je nujnost povečanja števila postelj v bolnišnicah in gradnje zdravstvenih centrov.

Hitro naraščanje števila potrjenih primerov okužb vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki ni doseglo te ravni v prvih petih tednih, je izpostavil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Kaseya je tudi povedal, da bodo prihodnji teden začeli klinični preizkus dveh potencialnih zdravil za ebolo v Bunii, glavnem mestu province Ituri, kjer je epidemija izbruhnila. Gre za eksperimentalno zdravilo za ebolo MBP134 in protivirusno zdravilo remdesivir, ki ga proizvajajo v ZDA in Egiptu.