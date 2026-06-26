Epidemija ebole v DR Kongo: Več kot 300 smrtnih žrtev

Direktor Afriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) Jean Kaseya je pred tem sporočil, da je v državi zasedenih že 95 odstotkov postelj v bolnišnicah, čeprav epidemija ebole, ki so jo v tej afriški državi razglasili 15. maja, še ni dosegla vrhunca. Izpostavil je nujnost povečanja števila postelj v bolnišnicah in gradnje zdravstvenih centrov.
Hitro naraščanje števila potrjenih primerov okužb vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki ni doseglo te ravni v prvih petih tednih, je izpostavil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.
Kaseya je tudi povedal, da bodo prihodnji teden začeli klinični preizkus dveh potencialnih zdravil za ebolo v Bunii, glavnem mestu province Ituri, kjer je epidemija izbruhnila. Gre za eksperimentalno zdravilo za ebolo MBP134 in protivirusno zdravilo remdesivir, ki ga proizvajajo v ZDA in Egiptu.
Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali prek telesnih tekočin. Trenutni izbruh je še posebej težko obvladati tudi zato, ker je povzročitelj redek sev bundibugyo, za katerega ni cepiva niti zdravila.
Vlada v Kinšasi je v četrtek odredila tudi 21-dnevno karanteno za tiste, ki želijo z območij, ki jih je prizadela ebola, potovati v druge dele države ali v tujino. S tem želijo zmanjšati tveganje za okužbe in omogočiti celovito sledenje stikov, so dodali.
Ebola se je razširila tudi v sosednjo Ugando, kjer so potrdili 20 primerov okužb in dva smrtna primera. V Franciji pa so v sredo potrdili prvi primer okužbe z ebolo zunaj afriške celine. Potrdili so jo pri zdravniku, ki se je vrnil iz DR Kongo. Svetovna zdravstvena organizacija je v odzivu zagotovila, da tveganje za preostali svet ostaja nizko.
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