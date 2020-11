Epidemija ni ustavila protestov proti omejevanju splava: Poljaki množično na ulice

Včerajšnji protesti na Poljskem, ki se jih je udeležilo več tisoč ljudi, so potekali pod sloganom: ''V imenu matere, hčerke, sestre."Udeleženci so v zrak dvigovali protivladne transparente, ki so bili opremljeni s sporočili za pravico do odločitve žensk za umetno prekinitev nosečnosti, poročaAP.

Policija v prestolnici je protestnike omejevala s številnimi blokadami, ki pa so jih udeleženci protesta obšli. Protestniki so sicer ovirali promet, saj so se, kot je razvidno iz posnetkov, zbrali na večjem križišču. Na hupanje voznikov so se odzvali z vzkliki: ''Se opravičujemo za nevšečnosti, a moramo zrušiti oblast''.