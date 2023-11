Epidemija oslovskega kašlja na Hrvaškem: kriva slaba precepljenost

Na Hrvaškem razsaja epidemija oslovskega kašlja, bolezen dihal, ki je najbolj nevarna za dojenčke. Bakterijska okužba, ki se najhitreje širi v osnovnih in srednjih šolah, je prizadela že okoli 600 otrok, kar je največ v zadnjih 30 letih. Razlog je slabša precepljenost, zlasti na območju Splita in Dubrovnika, kjer imajo največ okužb in kjer je s tretjo dozo, ki je obvezna po zakonu, cepljen le vsak tretji otrok. Pediatri opozarjajo na skrb vzbujajoč trend izdaje lažnih potrdil za medicinsko kontraindikacijo na cepivo, ki pa je izjemno redka.