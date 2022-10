Epidemija ptičje gripe: v letu dni v Evropi zaklali kar 47,5 milijona ptičev

V Evropi so med junijem in septembrom potrdili nenavadno veliko primerov visoko patogene aviarne influence (HPAI) H5N1 oz. ptičje gripe, ugotavljajo raziskovalci. V preteklih letih so pristojni po navedbah Evropske agencije za varnost hrane (Efsa) v poletnih mesecih potrdili le nekaj ali celo nobenega primera.

Med 11. junijem in 9. septembrom so HPAI potrdili v 16 državah EU in Veliki Britaniji. 56 primerov so potrdili pri perutnini, 22 pri pticah v ujetništvu in 710 primerov pri prostoživečih pticah, kaže najnovejše skupno poročilo Efse, Evropskega centra za preprečevanje bolezni in nadzor ter evropskega referenčnega laboratorija.

Virus je po navedbah raziskovalcev dosegel tudi kolonije ptic na severni obali Atlantika, pri čemer je predvsem v Nemčiji, Franciji, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji povzročil visoko smrtnost, izhaja iz sporočila za javnost.

Velika okuženost divjih ptic je, kot so dodali, predstavljala veliko tveganje za okužbe domačih ptic. Od junija do septembra je sicer število okužb med pticami v ujetništvu v primerjavi s preteklimi meseci padlo, a je bilo kljub temu petkrat višje kot v enakem lanskem obdobju.

"Glede na potrjene primere pri perutnini in pri divjih pticah je očitno, da epidemija še traja. Z jesensko selitvijo ptic pa se tveganje za povečanje števila okužb povečuje," je dejal Guilhem de Seze iz Efse. Agencija, center in laboratorij svetujejo hitro implementacijo strategij za obvladovanje virusa.

Trenutna epidemija ptičje gripe je prinesla največje število okužb doslej, so še zapisali raziskovalci. Po Evropi so potrdili 2457 izbruhov pri perutnini, pri čemer so morali na kmetijah zaklati 47,5 milijona ptičev. Še 187 izbruhov so potrdili pri pticah v ujetništvu, 3573 primerov HPAI pa so zabeležili pri divjih pticah.