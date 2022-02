Epidemija umorov v ZDA: v Chicagu lani umorjenih 739 ljudi

Po ZDA pa je epidemija poleg vseh drugih težav prinesla še porast nasilja. V 12 mestih - od Philadelphije in Indianapolisa pa do Austina - so lani našteli rekordno število umorov, razmere so še vedno najslabše v Chicagu, kjer je bilo umorjenih 739 ljudi. Američani postajajo vse bolj zaskrbljeni, v New Yorku so denimo za župana izvolili nekdanjega policista, ki je kot prvo nalogo izpostavil boj proti kriminalu. Mesto, ki nikoli ne spi je obiskal tudi predsednik Joe Biden, ki želi omejiti prost pretok strelnega orožja in policistom zagotoviti več podpore.