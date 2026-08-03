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Epilog množičnega pretepa v Poreču: ovadili tudi mladoletnega Slovenca

Poreč, 03. 08. 2026 14.20 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Poreč

Več kot mesec dni po množičnem pretepu v središču Poreča, v katerem sta bila huje poškodovana mladoletni Slovenec in mladoletni Hrvat, je hrvaška policija kazensko ovadila tudi mladoletnega slovenskega državljana. Preiskava je pokazala, da naj ne bi bil le žrtev, temveč tudi eden od udeležencev nasilnega obračuna.

Hrvaška policija je zaključila kriminalistično preiskavo zoper mladoletnega slovenskega državljana, ki ga sumi kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe.

Po ugotovitvah preiskovalcev je 20. junija okoli tretje ure zjutraj na poreški rivi sodeloval v pretepu, v katerem naj bi mladoletnemu hrvaškemu državljanu zadal hude telesne poškodbe. V istem obračunu je bil tudi sam huje poškodovan. Zoper mladoletnika bo vložena kazenska ovadba po rednem postopku.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Sprva je primer veljal za napad na dva slovenska državljana. Dan po dogodku je istrska policija sporočila, da sta 19-letni Slovenec in mladoletni slovenski državljan prijavila, da ju je na Narodnem trgu v Poreču napadla skupina neznancev.

Kasnejša preiskava je pokazala, da je šlo za množični pretep, v katerem je sodelovalo več oseb. V začetku julija je policija zaradi sodelovanja v pretepu ovadila 18-letnega in mladoletnega hrvaškega državljana. Po navedbah policije je bil v obračunu huje poškodovan mladoletni slovenski državljan, naknadno pa je zdravniško pomoč poiskal tudi mladoletni Hrvat, pri katerem so prav tako ugotovili hude telesne poškodbe.

Preberi še V Poreču pretepli dva Slovenca

Le nekaj dni pozneje je policija zaradi sodelovanja v pretepu ovadila še 24-letnika, preiskavo pa nadaljevala do nedavnega.

Poreč pretep mladoletniki Hrvaška kazenska ovadba

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KOMENTARJI4

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wsharky
03. 08. 2026 15.03
tile slovenčki naj raje ostanejo doma v sloveniji - kaj ima mladoletnik ob 3 uri zjutraj za počet zunaj, pa trezni so bili vsi a ne
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+1
2 1
radar
03. 08. 2026 14.52
Kdor isce , ta najde. I prav je tako.
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+2
4 2
Medo888
03. 08. 2026 14.50
Plačaš jim apartma potem si še tepen ?
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+2
4 2
Kviz
03. 08. 2026 14.44
Lahko so bili državljani Slovenije in Hrvaške, zanimivo bi bilo vedeti še katere narodnosti so.
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+2
3 1
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