Epilog množičnega pretepa v Poreču: ovadili tudi mladoletnega Slovenca

Po ugotovitvah preiskovalcev je 20. junija okoli tretje ure zjutraj na poreški rivi sodeloval v pretepu, v katerem naj bi mladoletnemu hrvaškemu državljanu zadal hude telesne poškodbe. V istem obračunu je bil tudi sam huje poškodovan. Zoper mladoletnika bo vložena kazenska ovadba po rednem postopku.

Sprva je primer veljal za napad na dva slovenska državljana. Dan po dogodku je istrska policija sporočila, da sta 19-letni Slovenec in mladoletni slovenski državljan prijavila, da ju je na Narodnem trgu v Poreču napadla skupina neznancev.

Kasnejša preiskava je pokazala, da je šlo za množični pretep, v katerem je sodelovalo več oseb. V začetku julija je policija zaradi sodelovanja v pretepu ovadila 18-letnega in mladoletnega hrvaškega državljana. Po navedbah policije je bil v obračunu huje poškodovan mladoletni slovenski državljan, naknadno pa je zdravniško pomoč poiskal tudi mladoletni Hrvat, pri katerem so prav tako ugotovili hude telesne poškodbe.