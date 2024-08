Epilog poskusa atentata na Trumpa: pet agentov tajne službe na prisilni dopust

Televizija Fox News poroča, da je moral na prisilni dopust tajni agent iz Trumpove ekipe in štirje agenti iz urada v pensilvanskem Pittsburghu. Omenjeni agenti so sicer še naprej zaposleni, vendar ne smejo delati na terenu, ampak le v pisarnah.

"Tajna služba ZDA nadaljuje pregled zagotavljanja nalog in preučuje procese, postopke in dejavnike, ki so privedli do te operativne napake," je sporočil tiskovni predstavnik tajne službe Anthony Guglielmi.

FBI je pred tem navedel, da je Crooks plezal po ceveh zgradb v bližini Trumpovega zborovanja. Nato je prečkal več streh, preden je našel strelski položaj na vrhu stavbe približno 150 metrov od kraja, kjer je imel Trump govor.