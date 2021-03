12 porotnikov bo odločalo o usodi nekdanjega policista, obtoženega umora

Thomas Lane, J. Kueng in Tou Thao so obtoženi sodelovanja in pomoči pri umoru. Sodili jim bodo skupaj, sojenje se bo začelo konec leta.

V primeru Chauvin danes začenjajo z izbiro porote, ki bo štela 12 rednih članov in štiri nadomestne. Potencialne kandidate bodo izprašali in ugotovili, ali so primerni, da bodo pravično sodili v primeru. Vsak bo prejel vprašalnik, dolg 16 strani, v katerem bo odgovarjal o tem, kako dobro je seznanjen s primerom, ali je na tekočem z novicami in ali je sam kdaj prišel v konflikt z oblastmi. V vprašalniku so tudi konkretna vprašanja, denimo kolikokrat so si ogledali omenjeni video, v katerem je Chauvin Floyda dušil s pritiskanjem kolena na vrat, ter ali so sodelovali v množičnih protestih, ki so se dogajali kmalu po Floydovi smrti.

Od danes bodo vsako jutro in popoldne izprašali štiri potencialne porotnike.

Obramba in tožilstvo lahko od sodnika Petra Cahilla zahtevata, da določenega porotnika odslovi, če meni, da bi lahko bil med sojenjem pristranski. Imata tudi možnost, da določenega porotnika odslovita brez razloga – tožilstvo jih lahko devet, obramba pa 15.

Ko izberejo 16 oseb, lahko porota začne z zasedanjem, kar lahko spet traja več tednov. Sojenje se ne bo pričelo pred 29. marcem.