EPP sprožila postopek za izključitev Fideszovega evroposlanca

Ta avstrijski evroposlanec, ki je tudi podpredsednik Evropskega parlamenta, je dejal, da njegovo pobudo podpira 40 članov politične skupine in "tiha večina" . Zavzel se je, da bi skupina, ki ima 275 članov, med katerimi so tudi štirje iz Slovenije, o izključitvi Deutscha glasovala prihodnji teden.

Primerjava je "povsem nesprejemljiva" , je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedal avstrijski evroposlanec iz vrst EPP Othmar Karas , ki je dal pobudo za sprožitev postopka za izključitev Deutscha iz skupine. Vodja delegacije Fidesza v EPP se za to primerjavo "ni nikoli zares opravičil in je ni vzel nazaj" , je zatrdil Karas.

Deutsch naj bi na srečanju ponovil, da je bil njegov intervju, v katerem je vodjo skupine primerjal z gestapom, popolnoma narobe interpretiran. Za to se je Webru opravičil, so povedali udeleženci srečanja.

Po navedbah udeležencev zasedanja politične skupine je to primerjavo za nesprejemljivo označil tudi Weber, ki prihaja iz Nemčije. Dodal je, da želi vedno graditi mostove, a "dovolj je dovolj".

Evroposlanec madžarskega Fidesza je konec novembra v enem od intervjujev dejal, da ga Weber spominja na gestapo, ko v svojih govorih poudarja, da se tistemu, ki nima česa skrivati, ni treba bati mehanizma vladavine prava. Zaradi tega mehanizma sta Madžarska in Poljska blokirali sveženj za spoprijem Evrope s pandemijo covida-19. Po navedbah podpredsednika poljske vlade Jaroslawa Gowina so sicer Madžarska, Poljska in Nemčija dosegli kompromis glede svežnja.