Orbanov Fidezs uradno izstopil iz EPP

Madžarski Fidezs, vladajoča stranka Viktorja Orbana, je uradno izstopila iz Evropske ljudske stranke, po tem ko so evropski poslanci skupine EPP potrdili spremembe poslovnika. Te namreč omogočajo izključitev celotne poslanske skupine Fidezs, ki je že dlje časa v nesoglasju s preostalimi člani te največje evropske politične družine, predvsem zaradi kršitev temeljnih evropskih vrednot.

icon-expand Bo Fidezs sam izstopil? FOTO: Shutterstock

Politična skupina EPP je danes potrdila spremembe pravilnika, ki omogočajo izključitev ali zamrznitev pravic članov Fidesza, stranke madžarskega premierja Viktorja Orbana. Orban je ob tem, kot napovedano, že uradno obvestil vodstvo EPP, da Fidezs izstopa iz skupine. Pismo vodji politične skupine Manfredu Webru je na družbenih omrežjih objavila podpredsednica Fidesza Katalin Novak. "Spremembe pravil so očitna sovražna poteza proti stranki Fidezs in njegovim volivcem," je v pismu zapisal Orban. Dodal je, da gre za "antidemokratično, nepravično in nesprejemljivo" potezo.

Med slovenskimi evroposlanci za spremembe pravilnika le Novakova Za spremembe poslovnika je bila potrebna dvotretjinska podpora. Iz vrst slovenskih evroposlancev je za potrditev sprememb poslovnika glasovala zgolj Ljudmila Novak, kar je potrdil tudi njen predstavnik z odnose z javnostjo. Proti so tako glasovali Romana Tomc, Milan Zver in Franc Bogovič. Tomčeva in Zver sta v skupnem sporočilu za javnost zapisala, da sprememb pravilnika ne podpirata, saj je "v času, ko so vse moči usmerjene v obvladovanje pandemije, ko poteka vojna s časom za cepiva, zadnja stvar, s katero bi se morali ukvarjati, spreminjanje pravil z namenom izključevanja neke delegacije". Spremembe bodo po njunih besedah "močno vplivale na delo poslanske skupine zato bi moralo do njih priti na podlagi široke in odkrite razpravi". Menita tudi, da je bilo spreminjanje pravilnika narejeno na hitro, kar bi lahko bilo sporno z vidika izvrševanja mandata demokratično izvoljenih poslancev. "Žal stranka na čelu s predsednikom Tuskom ni bila sposobna najti in sprejeti pomembnih odločitev v povezavi s stranko Fidesz, prelaganje odločitev na ramena poslanske skupine pomeni izogibanje odgovornosti." Poslanca iz vrst SDS menita tudi, da bo odločitev vodila do sprememb v širšem političnem prostoru in k slabitvi moči ELS, česar se lahko veselijo politični konkurenti.

icon-expand Viktor Orban. FOTO: Profimedia

Orban je sicer že pred dnevi v pismu Manfredu Webru zagrozil z izstopom Fidezsa iz EPP, če bodo spreminjali poslovnik."Če Fidesz ni dobrodošel, ne bo vztrajal pri članstvu," je zapisal. Orban je sicer v pismu tudi zapisal, da se EPP že dlje časa spopada s krizo vodenja in tudi s politično krizo. Dejal je, da so v stranki nova interna pravila"napisali v rekordnem času", samo da bi pospešili izključitev članov, kar je po njegovem mnenju "pravno vprašljivo". Dodal je, da je težko razumeti manevre EPP v času, ko ljudje umirajo in države trpijo zaradi velike gospodarske škode, ki jo povzroča pandemija covida-19. Skupina Evropske ljudske stranke (EPP) ima 187 članov v Evropskem parlamentu. Gre za konzervativno, desnosredinsko evropsko politično družino, je sicer že marca 2019 zamrznila članstvo Fidesza, a njegovi evropski poslanci so še naprej delovali kot del politične skupine EPP v Evropskem parlamentu. Po več letih razprav v EPP o tem, kaj storiti z Orbanom, ki se sooča z očitki glede kršenja temeljnih evropskih vrednot, načel in pravil, so bile povod za premik besede evropskega poslanca iz Fidesza Tamasa Deutscha, ki je lani novembra izjave vodje skupine EPP Manfreda Webra primerjal s slogani gestapa. Spremembe poslovnika natančneje opredeljujejo vrednote, ki jih morajo spoštovati člani skupine, in omogočajo izključitev ali zamrznitev pravic vseh 12 članov Fidesza v EPP, ne le posameznega člana.