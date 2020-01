Epstein: Da bi prikril kriminalne dejavnosti, kupil še sosednji otok

Tožba trdi, da je Epstein s svojimi sodelavci od leta 2001 do leta 2008 vozil mladoletna dekleta iz tujine, stara med 12 do 17 let, na svoj otok Little St. James, kjer jih je spolno zlorabljal.

Da bi prikril svoje kriminalne dejavnosti, je kupil še sosednji otok Great St. James. Vrednost obeh otokov je ocenjena na 86 milijonov dolarjev (77 milijonov evrov). Epsteinovo zapuščino nadzira poseben sklad, ki ima sedež na Deviških otokih, v njem pa naj bi bilo za okrog 577 milijonov dolarjev (571 milijonov evrov) premoženja.

"Tožba govori sama zase in kaže na vzorec trgovine z ljudmi, spolne zlorabe in prisilnega dela mladih deklet in otrok," je izjavila pravosodna ministrica Deviških otokov Denise George.

Epstein je po aretaciji avgusta lani umrl v newyorškem zaporu, preiskava pa je ugotovila samomor, čeprav teorij zarote ne manjka. Epsteinovi uslužbenci in sodelavci naj bi tudi po njegovi smrti nadaljevali s prikrivanjem vseh razsežnosti kriminalnih dejanj.

Tožba med drugim omenja primer 15-letnega dekleta, ki se je skušala rešiti s plavanjem, vendar so jo ujeli in vrnili v ujetništvo. Opisuje tudi primer najstnice, ki je mislila, da bo opravljala delo maserke, nakar so jo silili v spolno občevanje. Temu se je uprla in skušala pobegniti, vendar so jo našli in ji zagrozili z nasiljem, če ne bo sodelovala.

"Obnašanje Epsteina in njegovih sodelavcev je šokiralo vest in izdalo najgloblja načela in zakone Deviških otokov. Deviški otoki niso in ne bodo nikoli varno zavetišče za trgovino z ljudmi ali spolno izkoriščanje," je še zagotovila ministrica Denise George.