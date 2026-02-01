Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nove obtožbe: po srečanju s princem Andrewom še ogled Buckinghamske palače?

New York, 01. 02. 2026 10.31 pred 14 dnevi 3 min branja 17

Avtor:
N.L.
Princ Andrew in Virginia Giuffre, ki ga je pred leti tožila.

Po objavi še zadnjega paketa več milijonov strani dokumentov o Jeffreyu Epsteinu se po svetu vrstijo burni odzivi. Na Slovaškem je odstopil premierjev svetovalec za nacionalno varnost, na Otoku pa se vrstijo pozivi nekdanjemu princu Andrewu, naj pri preiskavi vendarle sodeluje z ameriškimi oblastmi. Spregovorila je tudi domnevna žrtev, ki trdi, da so jo poslali v Združeno kraljestvo, kjer naj bi imela spolni odnos s princem Andrewom. Ta naj bi ji nato organiziral tudi ogled Buckinghamske palače.

Več kot tri milijone strani dokumentov, 180.000 fotografij in 2000 videoposnetkov dokazuje interakcije in komunikacijo Epsteina s številnimi zvezdniki, bogataši in politiki, med drugim z Elonom Muskom, Billom Gatesom, Billom Clintonom, Donaldom Trumpom in nekaterimi člani britanskega dvora. Omemba v dokumentih sicer še ne pomeni kakršnih koli kršitev.

Med omenjenimi je sicer tudi Miroslav Lajčak, zdaj že nekdanji svetovalec za nacionalno varnost slovaškega premierja Roberta Fica.

Lajčak v dokumentih sicer ni obtožen nobenega kaznivega dejanja, odstopil pa je sam, potem ko so dokumenti razkrili, da ga je Epstein leta 2018 povabil na večerjo in druga srečanja.

Fico je v soboto sporočil, da je odstop že sprejel, Lajčak pa je v odzivu dejal, da so bili njegovi stiki z Epsteinom del diplomatskih dolžnosti, navaja AP.

Nekdanji princ Andrew, Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell
Nekdanji princ Andrew, Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell
FOTO: Profimedia

V dokumentih je večstokrat omenjen tudi nekdanji princ Andrew. Iz sporočil iz leta 2010 je razvidno, da mu je Epstein organiziral zmenek s 26-letno Rusinjo.

Preberi še Nova razkritja: Musk spraševal po divjih zabavah, princ Andrew o večerji z Rusinjo

Še bolj nazorne so tri fotografije, na katerih Andrew kleči nad oblečeno žensko, ki leži na tleh. Na dveh slikah se dotika tudi njenega trebuha. Pri britanskem BBC so fotografije analizirali in ugotovili, da je pohištvo na fotografiji skladno z notranjostjo Epsteinove vile v New Yorku. Kontekst okoli fotografij sicer ni naveden.

"Vedno sem trdil, da mora vsak, ki ima informacije, biti pripravljen te informacije deliti," je po objavi dokumentov in fotografij dejal britanski premier Keir Starmer in ob tem nekdanjega člana kraljeve družine pozval, naj pri preiskavi sodeluje z ameriškimi preiskovalci. Andrew je očitke že večkrat zavrnil.

Princ Andrew in Virginia Giuffre, ki ga je pred leti tožila.
Princ Andrew in Virginia Giuffre, ki ga je pred leti tožila.
FOTO: Profimedia

Poslali so jo v Združeno kraljestvo

Za BBC je zdaj spregovoril odvetnik ene od domnevnih žrtev Epsteina. Ženska trdi, da jo je Epstein poslal v Združeno kraljestvo, kjer naj bi imela spolni odnos s takratnim princem Andrewom, kasneje pa naj bi ji celo organiziral ogled Buckinghamske palače in čajanko.

Nekdanji princ Andrew, ki so mu oktobra lani odvzeli kraljeve nazive, se na prošnjo za komentar britanskemu BBC ni odzval.

Primer je javnosti posredoval odvetnik Brad Edwards, ki zastopa več kot 200 domnevnih žrtev Epsteina. Zastopal je tudi Virginio Giuffre, ki je trdila, da so jo leta 2001, ko je bila stara 17 let, pripeljali v London, da bi imela spolne odnose z nekdanjim princem. Med letoma 2001 in 2002 naj bi jo še dvakrat prisilili v spolni odnos z Andrewom, in sicer v New Yorku in na Epsteinovem zasebnem otoku.

Virginia Giuffre je leta 2022 po sodni poti, v kateri je tožila Andrewa, dosegla poravnavo v višini približno 12 milijonov funtov. Lani si je vzela življenje. Andrew je njene trditve vedno zanikal, navaja BBC.

Razlagalnik

Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obtoženec v primeru spolnega izkoriščanja mladoletnic. Leta 2019 so ga aretirali na podlagi obtožb o trgovini z belim blagom in zaroti za spolno izkoriščanje mladoletnic. Pred sojenjem je v zaporu umrl, domnevno zaradi samomora. Njegovo ime je bilo povezano z mnogimi vplivnimi osebami iz sveta politike, posla in estrade, kar je privedlo do obsežnih preiskav in objave zaupnih dokumentov.

Buckinghamska palača je uradna londonska rezidenca in glavno delovno središče britanskega monarha. Nahaja se v mestni četrti Westminster in je pogosto prizorišče državniških sprejemov ter gostitev tujih voditeljev. Palača je postala simbol britanske monarhije in je ena najbolj prepoznavnih zgradb na svetu, ki privablja številne turiste.

Princ Andrew, vojvoda Yorški, je drugi sin kraljice Elizabete II. in princa Philipa. Rodil se je leta 1960. V preteklosti je služil v Kraljevi mornarici, kasneje pa se je posvetil javnim in dobrodelnim dejavnostim. V zadnjih letih je bil vpleten v škandal zaradi domnevnih povezav z Jeffreyjem Epsteinom, kar je vodilo do odvzema njegovih vojaških nazivov in kraljevih pokroviteljstev.

Epsteinov otok, uradno znan kot Little St. James, je zasebni otok v Karibskem morju, ki je bil v lasti Jeffreyja Epsteina. Otok je postal osrednja točka obtožb o spolnem izkoriščanju, saj naj bi tam potekale številne nezakonite dejavnosti, vključno s spolnimi zlorabami mladoletnic. Otok naj bi bil opremljen z razkošnimi objekti, vključno z nekakšno versko zgradbo, ki je vzbudila veliko pozornosti in ugibanj.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Jeffrey Epstein princ Andrew Buckinghamska palača domnevne žrtve Nove obtožbe
  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
01. 02. 2026 20.15
Epstain se je ukvarjal z pedofilijo na drugo stran so pa te mladoletne smrklje same lazile tja.Enako kot ta je tam bila zaposlena tudi avstrijka melanija knaus ampak ta Epstaina ni tožila,ker jo je od njega odkupil norec stoletja trumpl kateri je z poroko tudi naredil posebno dokumentacijo oporoke,ko se bo stegnil ona ne dobi nič ampak samo njegovi froci.
Odgovori
-1
0 1
bohinj je zakon
01. 02. 2026 20.01
Ne vem kaj se buni? Palačo je le videla. Kar vsak ne doživi. To pa ima ceno.
Odgovori
+0
2 2
Mihac27
02. 02. 2026 08.34
plačala je z življenjem......
Odgovori
0 0
jugatneme
01. 02. 2026 17.46
Lajčak odstopil? A zato ker je bil na večerji?? Kar tako, ma dajte no, ne se hecat, umaknil se je da bo imel doma mir....gotovo ga je dobro namočil, po večerji....
Odgovori
+0
2 2
Nace Štremljasti
01. 02. 2026 16.28
kaj misliš administrator,naj podpremo andrewa ali ne,ti boš vedel kaj naj storimo
Odgovori
+3
3 0
Slavko BabIč
01. 02. 2026 13.00
Dobro vohunsko mrežo je imel ta Jefrey!
Odgovori
+3
4 1
ap100
01. 02. 2026 12.41
kot se da razumeti so jo poslali samo, organiziral ji je izlet po bucingamski palači, a sedaj bi pa rada še dodatno kaj zaslužila?
Odgovori
+0
3 3
Medo1964
01. 02. 2026 14.04
reklama
Odgovori
-2
0 2
NeXadileC
01. 02. 2026 11.56
O Jefrreyu Epsteinu ste pa povedali izjemno malo, premalo.
Odgovori
+2
4 2
Medo1964
01. 02. 2026 14.05
zdaj so drugi na vrsti
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
01. 02. 2026 11.53
Haha ubogi elitneži
Odgovori
+6
7 1
NeXadileC
01. 02. 2026 11.52
Odstop brez veze... "Lajčak v dokumentih sicer ni obtožen nobenega kaznivega dejanja, odstopil pa je sam, potem ko so dokumenti razkrili, da ga je Epstein leta 2018 povabil na večerjo in druga srečanja." - Samo večerje in srečanja ne pomenijo ničesar in so stigma brez osnove. Če je pa kaj drugega, potem je odstop, priznanje...
Odgovori
+4
6 2
Medo1964
01. 02. 2026 14.05
pri nas ne bi nihce odstopil, niti ce bi bilo vse cist res.
Odgovori
+4
4 0
biggie33
01. 02. 2026 11.21
Sem se poglobil malo v dokumentacijo, ki je bila objavljena, žal mi je, da sem se.. slikar je imel prav..
Odgovori
+8
8 0
proofreader
01. 02. 2026 11.00
Bomo zdaj bojkotirali Microsoft, ko se je razvedelo o podporniku Demokratske stranke Billu Gatesu?
Odgovori
+8
10 2
Medo1964
01. 02. 2026 14.06
Linux, kar zacni se ucit; nic hudega ti ne bo
Odgovori
+1
2 1
jedupančpil
01. 02. 2026 10.51
trobilo
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
cekin
Portal
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
moskisvet
Portal
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Kaj početi danes? Nedelja je idealen dan za to!
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Ježek Sonic
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534