Nove obtožbe: po srečanju s princem Andrewom še ogled Buckinghamske palače?

Več kot tri milijone strani dokumentov, 180.000 fotografij in 2000 videoposnetkov dokazuje interakcije in komunikacijo Epsteina s številnimi zvezdniki, bogataši in politiki, med drugim z Elonom Muskom, Billom Gatesom, Billom Clintonom, Donaldom Trumpom in nekaterimi člani britanskega dvora. Omemba v dokumentih sicer še ne pomeni kakršnih koli kršitev. Med omenjenimi je sicer tudi Miroslav Lajčak, zdaj že nekdanji svetovalec za nacionalno varnost slovaškega premierja Roberta Fica. Lajčak v dokumentih sicer ni obtožen nobenega kaznivega dejanja, odstopil pa je sam, potem ko so dokumenti razkrili, da ga je Epstein leta 2018 povabil na večerjo in druga srečanja. Fico je v soboto sporočil, da je odstop že sprejel, Lajčak pa je v odzivu dejal, da so bili njegovi stiki z Epsteinom del diplomatskih dolžnosti, navaja AP.

Nekdanji princ Andrew, Jeffrey Epstein in Ghislane Maxwell FOTO: Profimedia

V dokumentih je večstokrat omenjen tudi nekdanji princ Andrew. Iz sporočil iz leta 2010 je razvidno, da mu je Epstein organiziral zmenek s 26-letno Rusinjo.

Še bolj nazorne so tri fotografije, na katerih Andrew kleči nad oblečeno žensko, ki leži na tleh. Na dveh slikah se dotika tudi njenega trebuha. Pri britanskem BBC so fotografije analizirali in ugotovili, da je pohištvo na fotografiji skladno z notranjostjo Epsteinove vile v New Yorku. Kontekst okoli fotografij sicer ni naveden. "Vedno sem trdil, da mora vsak, ki ima informacije, biti pripravljen te informacije deliti," je po objavi dokumentov in fotografij dejal britanski premier Keir Starmer in ob tem nekdanjega člana kraljeve družine pozval, naj pri preiskavi sodeluje z ameriškimi preiskovalci. Andrew je očitke že večkrat zavrnil.

Princ Andrew in Virginia Giuffre, ki ga je pred leti tožila. FOTO: Profimedia

Poslali so jo v Združeno kraljestvo

Za BBC je zdaj spregovoril odvetnik ene od domnevnih žrtev Epsteina. Ženska trdi, da jo je Epstein poslal v Združeno kraljestvo, kjer naj bi imela spolni odnos s takratnim princem Andrewom, kasneje pa naj bi ji celo organiziral ogled Buckinghamske palače in čajanko. Nekdanji princ Andrew, ki so mu oktobra lani odvzeli kraljeve nazive, se na prošnjo za komentar britanskemu BBC ni odzval. Primer je javnosti posredoval odvetnik Brad Edwards, ki zastopa več kot 200 domnevnih žrtev Epsteina. Zastopal je tudi Virginio Giuffre, ki je trdila, da so jo leta 2001, ko je bila stara 17 let, pripeljali v London, da bi imela spolne odnose z nekdanjim princem. Med letoma 2001 in 2002 naj bi jo še dvakrat prisilili v spolni odnos z Andrewom, in sicer v New Yorku in na Epsteinovem zasebnem otoku. Virginia Giuffre je leta 2022 po sodni poti, v kateri je tožila Andrewa, dosegla poravnavo v višini približno 12 milijonov funtov. Lani si je vzela življenje. Andrew je njene trditve vedno zanikal, navaja BBC.