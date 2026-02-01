Nove obtožbe: po srečanju s princem Andrewom še ogled Buckinghamske palače?

Več kot tri milijone strani dokumentov, 180.000 fotografij in 2000 videoposnetkov dokazuje interakcije in komunikacijo Epsteina s številnimi zvezdniki, bogataši in politiki, med drugim z Elonom Muskom, Billom Gatesom, Billom Clintonom, Donaldom Trumpom in nekaterimi člani britanskega dvora. Omemba v dokumentih sicer še ne pomeni kakršnih koli kršitev.
Med omenjenimi je sicer tudi Miroslav Lajčak, zdaj že nekdanji svetovalec za nacionalno varnost slovaškega premierja Roberta Fica.
Lajčak v dokumentih sicer ni obtožen nobenega kaznivega dejanja, odstopil pa je sam, potem ko so dokumenti razkrili, da ga je Epstein leta 2018 povabil na večerjo in druga srečanja.
Fico je v soboto sporočil, da je odstop že sprejel, Lajčak pa je v odzivu dejal, da so bili njegovi stiki z Epsteinom del diplomatskih dolžnosti, navaja AP.
V dokumentih je večstokrat omenjen tudi nekdanji princ Andrew. Iz sporočil iz leta 2010 je razvidno, da mu je Epstein organiziral zmenek s 26-letno Rusinjo.
Še bolj nazorne so tri fotografije, na katerih Andrew kleči nad oblečeno žensko, ki leži na tleh. Na dveh slikah se dotika tudi njenega trebuha. Pri britanskem BBC so fotografije analizirali in ugotovili, da je pohištvo na fotografiji skladno z notranjostjo Epsteinove vile v New Yorku. Kontekst okoli fotografij sicer ni naveden.
"Vedno sem trdil, da mora vsak, ki ima informacije, biti pripravljen te informacije deliti," je po objavi dokumentov in fotografij dejal britanski premier Keir Starmer in ob tem nekdanjega člana kraljeve družine pozval, naj pri preiskavi sodeluje z ameriškimi preiskovalci. Andrew je očitke že večkrat zavrnil.
Poslali so jo v Združeno kraljestvo
Za BBC je zdaj spregovoril odvetnik ene od domnevnih žrtev Epsteina. Ženska trdi, da jo je Epstein poslal v Združeno kraljestvo, kjer naj bi imela spolni odnos s takratnim princem Andrewom, kasneje pa naj bi ji celo organiziral ogled Buckinghamske palače in čajanko.
Nekdanji princ Andrew, ki so mu oktobra lani odvzeli kraljeve nazive, se na prošnjo za komentar britanskemu BBC ni odzval.
Primer je javnosti posredoval odvetnik Brad Edwards, ki zastopa več kot 200 domnevnih žrtev Epsteina. Zastopal je tudi Virginio Giuffre, ki je trdila, da so jo leta 2001, ko je bila stara 17 let, pripeljali v London, da bi imela spolne odnose z nekdanjim princem. Med letoma 2001 in 2002 naj bi jo še dvakrat prisilili v spolni odnos z Andrewom, in sicer v New Yorku in na Epsteinovem zasebnem otoku.
Virginia Giuffre je leta 2022 po sodni poti, v kateri je tožila Andrewa, dosegla poravnavo v višini približno 12 milijonov funtov. Lani si je vzela življenje. Andrew je njene trditve vedno zanikal, navaja BBC.
Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obtoženec v primeru spolnega izkoriščanja mladoletnic. Leta 2019 so ga aretirali na podlagi obtožb o trgovini z belim blagom in zaroti za spolno izkoriščanje mladoletnic. Pred sojenjem je v zaporu umrl, domnevno zaradi samomora. Njegovo ime je bilo povezano z mnogimi vplivnimi osebami iz sveta politike, posla in estrade, kar je privedlo do obsežnih preiskav in objave zaupnih dokumentov.
Buckinghamska palača je uradna londonska rezidenca in glavno delovno središče britanskega monarha. Nahaja se v mestni četrti Westminster in je pogosto prizorišče državniških sprejemov ter gostitev tujih voditeljev. Palača je postala simbol britanske monarhije in je ena najbolj prepoznavnih zgradb na svetu, ki privablja številne turiste.
Princ Andrew, vojvoda Yorški, je drugi sin kraljice Elizabete II. in princa Philipa. Rodil se je leta 1960. V preteklosti je služil v Kraljevi mornarici, kasneje pa se je posvetil javnim in dobrodelnim dejavnostim. V zadnjih letih je bil vpleten v škandal zaradi domnevnih povezav z Jeffreyjem Epsteinom, kar je vodilo do odvzema njegovih vojaških nazivov in kraljevih pokroviteljstev.
Epsteinov otok, uradno znan kot Little St. James, je zasebni otok v Karibskem morju, ki je bil v lasti Jeffreyja Epsteina. Otok je postal osrednja točka obtožb o spolnem izkoriščanju, saj naj bi tam potekale številne nezakonite dejavnosti, vključno s spolnimi zlorabami mladoletnic. Otok naj bi bil opremljen z razkošnimi objekti, vključno z nekakšno versko zgradbo, ki je vzbudila veliko pozornosti in ugibanj.
