Ameriški kongres razkril Epsteinove povezave z državniki iz Sveta Evrope in avstrijske vlade

Novi dokumenti, ki jih je objavil ameriški kongres, razkrivajo obsežno mrežo stikov obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina z evropskimi uradniki. Med njimi sta tudi nekdanji generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland in nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz.

V novo razkritih dokumentih, ki jih je objavil ameriški kongres, so elektronska sporočila, v katerih je obsojeni spolni prestopnik Jeffrey Epstein stopil v stik z nekdanjim vodjo Sveta Evrope Thorbjornom Jaglandom, poroča Politico. V elektronskem sporočilu iz junija 2018 je Epstein zapisal: "Mislim, da bi lahko Putinu predlagal, da Lavrov dobi vpogled v pogovor z menoj." Jagland mu je odgovoril, da se bo naslednji dan srečal s pomočnikom Lavrova in predlagal povezavo z Epsteinom. Ni jasno, ali je do srečanja ali nadaljnjih pogovorov dejansko prišlo. V istem dopisovanju je Epstein omenjal tudi pretekle pogovore z nekdanjim ruskim veleposlanikom pri Združenih narodih Vitalijem Čurkinom, ki je umrl leta 2017. Na vprašanja norveške javne televizije NRK je Jagland odgovoril, da je bilo srečevanje z različnimi ljudmi del njegovega običajnega diplomatskega dela. Dodal je, da se "odločno distancira od tega, kar je pozneje prišlo na dan o Epsteinovem zasebnem življenju." Po poročanju Politica je Jagland poudaril, da so ga takrat zanimali predvsem odnosi med ZDA in Evropo, razumevanje Donalda Trumpa ter vprašanje izključitve Rusije iz Sveta Evrope, čemur je nasprotoval.

Thorbjorn Jagland FOTO: Profimedia icon-expand

Svet Evrope, ki ima sedež v Strasbourgu in nadzoruje delo Evropskega sodišča za človekove pravice, primera ni želel komentirati. Epstein, ki je bil že leta 2008 obsojen zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnice, je bil leta 2019 ponovno aretiran zaradi trgovine z ljudmi, a je še istega leta umrl v priporu v ZDA. Novo objavljena elektronska sporočila, ki obsegajo več tisoč strani, ponujajo nov vpogled v obsežno mrežo političnih in poslovnih stikov obsojenega spolnega prestopnika ter njegova prizadevanja za vplivanje na tuje vlade med Trumpovim prvim predsedniškim mandatom. V nekaterih sporočilih je Epstein trdil, da je ruskim uradnikom svetoval, naj bolje razumejo Trumpov pristop k diplomaciji in pogajanjem, navaja Politico.

Razrkrite tudi povezave z nekdanjim avstrijskim kanclerjem

Med več kot 23.000 stranmi dokumentov so tudi pogovori med Epsteinom in Stevom Bannonom, nekdanjim glavnim strategom Donalda Trumpa. V enem od sporočil iz julija 2018 je Epstein Bannonu napisal, da se želi takratni avstrijski kancler Sebastian Kurz srečati z njim. Bannon mu je odgovoril, da bi tudi sam rad spoznal Kurza, poroča avstrijski časopis Der Standard.

Sebastian Kurz FOTO: Profimedia icon-expand

Iz vsebine dopisovanja izhaja, da so pogovori potekali v času, ko je Avstrija prevzela predsedovanje Svetu EU, Bannon pa si je v Evropi prizadeval vzpostaviti desničarsko konservativno mrežo z imenom "Gibanje". V sporočilih se omenjajo tudi povezave s srečanjem med Vladimirjem Putinom in Kurzom, ki je junija 2018 potekalo na Dunaju. Povezava s Kurzem se omenja še v drugih delih Epsteinove korespondence. V eni od elektronskih pošt naj bi Epstein omenil tudi prihod v Avstrijo leta 2012, kjer bi se udeležil dunajskega plesa Life Ball in gala dogodkov z visokimi gosti, med njimi tudi nekdanjim ameriškim predsednikom Billom Clintonom. Elektronska sporočila razkrivajo, da je bilo v načrtovanje teh dogodkov posredno vključena tudi Eva Dichand, urednica dunajskega tabloida Heute, ki je prek posrednika Borisa Nikolića Epsteinu nevede poslala predlog programa. Dichandova je za avstrijski medij Profil pojasnila, da z Epsteinom nikoli ni bila v stiku in da ni vedela, da je bilo njeno zasebno sporočilo posredovano. Epstein se gale na koncu ni udeležil, piše Der Standard. Tudi Kurzov predstavnik je vse navedbe o stikih z Epsteinom in Bannonom zanikal in poudaril, da nekdanji kancler "ne pozna ne Epsteina ne Bannona".

Trump in Epstein FOTO: Shutterstock icon-expand