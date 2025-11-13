Svetli način
Ameriški kongres razkril Epsteinove povezave z državniki iz Sveta Evrope in avstrijske vlade

Washington, 13. 11. 2025 18.36 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M. , STA
10

Novi dokumenti, ki jih je objavil ameriški kongres, razkrivajo obsežno mrežo stikov obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina z evropskimi uradniki. Med njimi sta tudi nekdanji generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland in nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz.

V novo razkritih dokumentih, ki jih je objavil ameriški kongres, so elektronska sporočila, v katerih je obsojeni spolni prestopnik Jeffrey Epstein stopil v stik z nekdanjim vodjo Sveta Evrope Thorbjornom Jaglandom, poroča Politico. V elektronskem sporočilu iz junija 2018 je Epstein zapisal: "Mislim, da bi lahko Putinu predlagal, da Lavrov dobi vpogled v pogovor z menoj." Jagland mu je odgovoril, da se bo naslednji dan srečal s pomočnikom Lavrova in predlagal povezavo z Epsteinom.

Ni jasno, ali je do srečanja ali nadaljnjih pogovorov dejansko prišlo.

V istem dopisovanju je Epstein omenjal tudi pretekle pogovore z nekdanjim ruskim veleposlanikom pri Združenih narodih Vitalijem Čurkinom, ki je umrl leta 2017.

Na vprašanja norveške javne televizije NRK je Jagland odgovoril, da je bilo srečevanje z različnimi ljudmi del njegovega običajnega diplomatskega dela. Dodal je, da se "odločno distancira od tega, kar je pozneje prišlo na dan o Epsteinovem zasebnem življenju."

Po poročanju Politica je Jagland poudaril, da so ga takrat zanimali predvsem odnosi med ZDA in Evropo, razumevanje Donalda Trumpa ter vprašanje izključitve Rusije iz Sveta Evrope, čemur je nasprotoval.

Thorbjorn Jagland
Thorbjorn Jagland FOTO: Profimedia

Svet Evrope, ki ima sedež v Strasbourgu in nadzoruje delo Evropskega sodišča za človekove pravice, primera ni želel komentirati.

Epstein, ki je bil že leta 2008 obsojen zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnice, je bil leta 2019 ponovno aretiran zaradi trgovine z ljudmi, a je še istega leta umrl v priporu v ZDA. Novo objavljena elektronska sporočila, ki obsegajo več tisoč strani, ponujajo nov vpogled v obsežno mrežo političnih in poslovnih stikov obsojenega spolnega prestopnika ter njegova prizadevanja za vplivanje na tuje vlade med Trumpovim prvim predsedniškim mandatom.

V nekaterih sporočilih je Epstein trdil, da je ruskim uradnikom svetoval, naj bolje razumejo Trumpov pristop k diplomaciji in pogajanjem, navaja Politico.

Razrkrite tudi povezave z nekdanjim avstrijskim kanclerjem

Med več kot 23.000 stranmi dokumentov so tudi pogovori med Epsteinom in Stevom Bannonom, nekdanjim glavnim strategom Donalda Trumpa. V enem od sporočil iz julija 2018 je Epstein Bannonu napisal, da se želi takratni avstrijski kancler Sebastian Kurz srečati z njim. Bannon mu je odgovoril, da bi tudi sam rad spoznal Kurza, poroča avstrijski časopis Der Standard.

Sebastian Kurz
Sebastian Kurz FOTO: Profimedia

Iz vsebine dopisovanja izhaja, da so pogovori potekali v času, ko je Avstrija prevzela predsedovanje Svetu EU, Bannon pa si je v Evropi prizadeval vzpostaviti desničarsko konservativno mrežo z imenom "Gibanje". V sporočilih se omenjajo tudi povezave s srečanjem med Vladimirjem Putinom in Kurzom, ki je junija 2018 potekalo na Dunaju.

Povezava s Kurzem se omenja še v drugih delih Epsteinove korespondence. V eni od elektronskih pošt naj bi Epstein omenil tudi prihod v Avstrijo leta 2012, kjer bi se udeležil dunajskega plesa Life Ball in gala dogodkov z visokimi gosti, med njimi tudi nekdanjim ameriškim predsednikom Billom Clintonom

Elektronska sporočila razkrivajo, da je bilo v načrtovanje teh dogodkov posredno vključena tudi Eva Dichand, urednica dunajskega tabloida Heute, ki je prek posrednika Borisa Nikolića Epsteinu nevede poslala predlog programa. Dichandova je za avstrijski medij Profil pojasnila, da z Epsteinom nikoli ni bila v stiku in da ni vedela, da je bilo njeno zasebno sporočilo posredovano. Epstein se gale na koncu ni udeležil, piše Der Standard.

Tudi Kurzov predstavnik je vse navedbe o stikih z Epsteinom in Bannonom zanikal in poudaril, da nekdanji kancler "ne pozna ne Epsteina ne Bannona".

Trump in Epstein
Trump in Epstein FOTO: Shutterstock

 Bela hiša je v odzivu sporočila označila za politično motivirana in poudarila, da "ne dokazujejo ničesar drugega kot to, da predsednik Trump ni storil ničesar narobe".

Trump ni bil obtožen kršitev zakonodaje v zvezi z zadevo Epstein. Med predvolilno kampanjo je lani trdil, da podpira objavo vladnih dokumentov v zvezi z Epsteinom, odkar je prevzel predsedniški položaj pa objavi nasprotuje.

Vložil je tudi odškodninsko tožbo proti časniku Wall Street Journal zaradi poročanja o čestitki, ki jo je pred leti poslal Epsteinu za rojstni dan. Demokratski člani odbora za nadzor in vladne reforme v predstavniškem domu ameriškega kongresa pa so v sredo objavili več tisoč dokumentov, ki so razkrili Epsteinovo zasebno dopisovanje. Iz dokumentov je med drugim razvidno, da je Epstein trdil, da je Trump vedel za zlorabe deklet.

Jeffrey Epstein Thorbjørn Jagland Rusija Svet Evrope Donald Trump
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
13. 11. 2025 19.41
No pa jih imamo žideke !
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
13. 11. 2025 19.24
+1
Kramp je vedno ljubil mlade deklice
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
13. 11. 2025 19.21
+2
Kurz je plv javnosti popolnoma obmolknil in vsem je bilo jasno, da je bil presedlan iz njemu znanih razlogov. Vse pride na dan.
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
13. 11. 2025 19.20
+1
"...vprašanje izključitve Rusije iz Sveta Evrope, čemur je nasprotoval." Že takrat so vladali antiruski fašisti in oni meni lajajo o "neizvani "ruski agresiji"". Sv.in.je, vam lahko samo vnučki verjamejo!
ODGOVORI
1 0
odpisani zasedli vlado
13. 11. 2025 19.09
-1
Mnogi Američani, ki so glasovali za Trumpa, se niso natančno zavedali, za kaj glasujejo, ker je pomočnica tiskovnega sekretarja Bele hiše Liz Huston za Newsweek povedala, da predsednik "izpolnjuje vsako osnovno obljubo, ki jo je dal volivcem med kampanjo". Torej koga voliti na bližajočih se volitvah v sloveniji??Goloba seveda ne,ker je pokazal kdo je pa tudi ostali niso ravno primerni posebaj podporniki trumpa.
ODGOVORI
1 2
Bombardirc1
13. 11. 2025 18.50
+5
Saj bi bil jajo tudi na teh seznamih, samo kaj ko siromak ne more....
ODGOVORI
6 1
Sixten Malmerfelt
13. 11. 2025 18.37
+3
he,he, nedolžni Trumpelj!
ODGOVORI
4 1
ivanović
13. 11. 2025 18.42
+3
on je že dolgo dolžen
ODGOVORI
3 0
anatomija
13. 11. 2025 18.33
+0
A tudi Putin in Lavrov sta bila zraven. Sta na teh orgijah poznala Trumpa . Samo onadva sta se raje zabavala s fantki
ODGOVORI
4 4
