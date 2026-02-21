Epsteinova elitna bančna kartica za novačenje deklet iz vzhodne Evrope

Čeprav so v dokumentih zabrisana imena in starost žensk ter deklet, analiza potovalnih načrtov med letoma 2012 in 2019 razkriva, da je Epsteinova ekipa s pomočjo potovalne agencije in ameriške banke Amex organizirala več sto mednarodnih letov iz Rusije, Poljske, Belorusije, Latvije in Ukrajine.
Osrednja oseba pri urejanju rezervacij in potovanj deklet je bila Epsteinova asistentka Lesley Groff.
Iz e-pošte iz leta 2012 med Epsteinom, njegovo asistentko in nekdanjo računovodkinjo Bello Klein je razvidno, da so odprli poseben potovalni račun z uporabo Amexove črne kartice – ta kartica je na voljo le s povabilom in je rezervirana za najbogatejše stranke.
V e-pošti je navedeno, da Epstein vztraja, da za rezervacijo potovanj uporabijo črno kartico, preko katere bodo lahko spremljali vse zahteve. V mejlih so med drugim navodila, naj nekaterim dekletom prestavijo lete. "Poglejmo, če lahko spremenimo vozovnico za (zabrisano ime), da bo jutri letela v New York in nato naravnost na Poljsko," je Epstein pisal asistentki.
Ta mu je odgovorila, da lete lahko spremeni, a da so jih pri Amexu dodali v čakalno vrsto, saj morajo preveriti možnosti letalskih družb. Nato mu je posredovala informacije o novem letu in kdaj bi letalo pristalo na Poljskem. V enem od sporočil iz leta 2018 pa je zahteva, naj javijo eni od deklet, da ima let ob 5.55, saj si Jeffrey želi, da bi bila v hiši že okoli poldneva.
Asistentka se je pri Amexu pozanimala tudi glede pridobitve vizumov za ženske in dekleta. "Pozdravljeni ... Jeffrey me je prosil, naj kupim vozovnico za (zabrisano ime) iz Moskve v Pariz in naprej v Miami v petek, 2. junija, vrnitev v torek, 6. junija. Želi, da se srečata na letališču v Parizu, od koder bosta z istim letom odletela v Miami ... Naš predstavnik Amexa pravi, da je treba pri francoskem konzulatu v Rusiji preveriti, ali potrebuje tranzitno vizo," je asistentka napisala v mejlu na naslov, ki je v objavljenih dokumentih zakrit.
Niti asistentka niti Kleinova nista bili kazensko obtoženi v zvezi z nobenim od Epsteinovih kaznivih dejanj.
Iz American Express (Amex), kjer je imel Epstein odprt račun, so po razkritjih sporočili, da obsojajo zlorabe, izkoriščanje in trgovino z ljudmi in da so po obtožbah proti Epsteinu njegov račun zaprli. "Žal nam je, da je bil naša stranka," priznavajo. Ali so Epsteinove transakcije vzbudile sum oziroma ali so bili seznanjeni z obtožbami že leta 2008, ko je priznal nagovarjanje k prostituciji, niso odgovorili.
