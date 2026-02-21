Naslovnica
Tujina

Epsteinova elitna bančna kartica za novačenje deklet iz vzhodne Evrope

21. 02. 2026 11.31

Avtor:
N.L.
Epsteinovo letalo

Po objavi več milijonov dokumentov spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina se ameriški mediji še vedno prebijajo skozi goro e-poštnih sporočil, fotografij in zapisov. Pri CBS News razkrivajo, da je Epsteinova ožja ekipa z elitno bančno kartico organizirala posebno ekipo, ki je urejala potovanja in letalske karte za ženske in dekleta, predvsem iz vzhodne Evrope.

Čeprav so v dokumentih zabrisana imena in starost žensk ter deklet, analiza potovalnih načrtov med letoma 2012 in 2019 razkriva, da je Epsteinova ekipa s pomočjo potovalne agencije in ameriške banke Amex organizirala več sto mednarodnih letov iz Rusije, Poljske, Belorusije, Latvije in Ukrajine.

Eno od letal, s katerim je letel Epstein.
Eno od letal, s katerim je letel Epstein.
FOTO: Profimedia

Osrednja oseba pri urejanju rezervacij in potovanj deklet je bila Epsteinova asistentka Lesley Groff.

Iz e-pošte iz leta 2012 med Epsteinom, njegovo asistentko in nekdanjo računovodkinjo Bello Klein je razvidno, da so odprli poseben potovalni račun z uporabo Amexove črne kartice – ta kartica je na voljo le s povabilom in je rezervirana za najbogatejše stranke.

American Express Company (AmEx) je ameriško podjetje za finančne storitve. Izdaja premium kreditne kartice in ponuja ugodnosti za potovanja, imajo tudi lasten sistem plačil.

V e-pošti je navedeno, da Epstein vztraja, da za rezervacijo potovanj uporabijo črno kartico, preko katere bodo lahko spremljali vse zahteve. V mejlih so med drugim navodila, naj nekaterim dekletom prestavijo lete. "Poglejmo, če lahko spremenimo vozovnico za (zabrisano ime), da bo jutri letela v New York in nato naravnost na Poljsko," je Epstein pisal asistentki.

Ta mu je odgovorila, da lete lahko spremeni, a da so jih pri Amexu dodali v čakalno vrsto, saj morajo preveriti možnosti letalskih družb. Nato mu je posredovala informacije o novem letu in kdaj bi letalo pristalo na Poljskem. V enem od sporočil iz leta 2018 pa je zahteva, naj javijo eni od deklet, da ima let ob 5.55, saj si Jeffrey želi, da bi bila v hiši že okoli poldneva.

Otok v Karibih, kamor so vozili ženske in dekleta.
Otok v Karibih, kamor so vozili ženske in dekleta.
FOTO: Profimedia

Asistentka se je pri Amexu pozanimala tudi glede pridobitve vizumov za ženske in dekleta. "Pozdravljeni ... Jeffrey me je prosil, naj kupim vozovnico za (zabrisano ime) iz Moskve v Pariz in naprej v Miami v petek, 2. junija, vrnitev v torek, 6. junija. Želi, da se srečata na letališču v Parizu, od koder bosta z istim letom odletela v Miami ... Naš predstavnik Amexa pravi, da je treba pri francoskem konzulatu v Rusiji preveriti, ali potrebuje tranzitno vizo," je asistentka napisala v mejlu na naslov, ki je v objavljenih dokumentih zakrit.

Niti asistentka niti Kleinova nista bili kazensko obtoženi v zvezi z nobenim od Epsteinovih kaznivih dejanj.

Iz American Express (Amex), kjer je imel Epstein odprt račun, so po razkritjih sporočili, da obsojajo zlorabe, izkoriščanje in trgovino z ljudmi in da so po obtožbah proti Epsteinu njegov račun zaprli. "Žal nam je, da je bil naša stranka," priznavajo. Ali so Epsteinove transakcije vzbudile sum oziroma ali so bili seznanjeni z obtožbami že leta 2008, ko je priznal nagovarjanje k prostituciji, niso odgovorili.

Jeffrey Epstein American Express potovanja trgovina z ljudmi

KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
juventina10
21. 02. 2026 13.04
predvsem bi bilo zanimivo izvedeti od kod mu gora denarja za vse to.to je preveč,četudi je bil nepremičninar.
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
21. 02. 2026 13.07
SupraVlada
Odgovori
0 0
biggie33
21. 02. 2026 13.03
Kriss slo.. ugašam te..
Odgovori
0 0
a res je
21. 02. 2026 12.59
Že večkrat je bilo objavljeno sicer kot obrobne novice, da se punce lovi skozi to, da bodo manekenke, natakarice, plesalke, maserke, varuške in podobno. Mlade in neizkušene iz tujih držav ali pa naše punce v tujih državah je še toliko lažje zlorabiti. Tudi pri nas se dogajajo zlorabe ampak takšne novice ne vzbudijo neke pozornosti.
Odgovori
+2
2 0
Pamir
21. 02. 2026 12.58
Clinton Bush Cheney lovili nage deklice po hosti.Zahodna elita.
Odgovori
+2
3 1
Krošnja
21. 02. 2026 12.54
Naj jim vsem sodijo in vse zaprejo! To dragi moji je dokaz da lahko elita pocne kar zeli. Pedofila ki sedi ob igriscu v vrtcu bi zaprli, ti pedofili ki vodijo multunacionalke bi pa bili nedotakljivi? Ne v nasem svetu ! Zapor za vse
Odgovori
+1
1 0
anabanana
21. 02. 2026 12.53
Pa koga zanima ta človek ki ga ni več???????
Odgovori
+2
3 1
Wolfman
21. 02. 2026 13.00
Na žalost še niso otroci tega sveta varni pred to pošastjo. Živi v Telavivu, varuje ga Mossad. Fotkajo ga Izralci že na vsakem vogalu.
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
21. 02. 2026 12.52
Samo prostitucija pa že ne! To je bil otok, kje je cvetela tudi trgovina z otroci... Sicer pa si zavrtite Trumpovo grožnjo po telefonu FBIu, da morajo narediti vse, tudi vojno če je treba, samo da se ne objavijo nekater Epstenovi dosjeji!
Odgovori
+3
3 0
Polde22
21. 02. 2026 12.51
A Melaniji je tudi karto kupil?
Odgovori
+1
2 1
Dragica Cegler
21. 02. 2026 12.51
A za slovenskim levim Epsteinom so levi sodniki ze uspeli spisati tiralico?
Odgovori
+1
1 0
Kriss slo
21. 02. 2026 12.46
vsak normalen je lahko samo ljubosumen na vse, kar so te pokavsal..no z otroci so sli pa cez vse meje,ce je to res..
Odgovori
-1
3 4
Krošnja
21. 02. 2026 12.52
Glede ne to da gre za posilstva bi ljudi za taksnimi komentarji bilo treba ovaditi in jih kazensko oreganjati. Bi ti bilo vsec ce bi neki miljinarji kav***i tvojo hcer?
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
21. 02. 2026 12.44
Dajmo še kakšno o tem, kako jim ni uspeli pridobiti Putina? "Zahodne vrednote" pa to, pritiski na Rusijo pa to... usrajinski poligon pa to... eh kdo vas ne pozna.
Odgovori
+7
7 0
dane30
21. 02. 2026 12.43
Mene zanima koliko je takšnih Epsteinov trenutno po svetu...verjetno kar nekaj, tako kot vsak teden beremo, kako zaprejo glavnega, ki dela z drogo...
Odgovori
+6
6 0
Ježek Tekka
21. 02. 2026 12.42
Upam, da zasebne odškodninske tožbe zavrnejo. Ne moreš biti dvakrat plačan za eno delo.
Odgovori
+0
2 2
boslo
21. 02. 2026 12.38
Zakaj ravno iz vzhoda?
Odgovori
+3
3 0
Polde22
21. 02. 2026 12.51
Poceni delovna sila, pa pripravljeni so delati službe, ki jih nihče drug noče. Poglej Melanijo.
Odgovori
+0
1 1
boslo
21. 02. 2026 13.07
Niso oni za razviti svet, se strinjam
Odgovori
0 0
tom74
21. 02. 2026 12.36
Banke so vir zla za malega človeka in brez zadrzkov pri elitah, od drog naprej.....
Odgovori
+8
8 0
Volodimir Z.
21. 02. 2026 12.36
Očitno na prostovoljnem nivoju z povratno vozovnico in extra željami, samo za punce ki znajo kajčejo s svojim telesom.
Odgovori
+3
4 1
rok1211
21. 02. 2026 12.26
Klasika za elito. Punce so mlade 14,15,16.. in že dolgo spolno dozorele (okoli 12 leta s prvo menstruacijo). In še pošteno plačane po vrhu. Nič pretirano spornega, kot mediji napihujete.
Odgovori
+0
7 7
Busquets
21. 02. 2026 12.37
Uf stari, daj objavi osebne podatke in potem napisi tak post. Fajn se je skrivat za uporabniskim imenom.
Odgovori
+7
7 0
Kriss slo
21. 02. 2026 12.44
to je sporno samo slovrnckom z ocalci na trm forumu,ki so dobili babo ,ki jo noben ni hotel pa se on jo je komaj dobil
Odgovori
-3
1 4
myomy
21. 02. 2026 12.44
Eno je biti spolono, drugo pa umsko dozorel. Ti še pri tvojih 45. nisi.
Odgovori
+5
5 0
Kriss slo
21. 02. 2026 12.47
@myomy drzi se ti racunalnika,in ocalca malo pobrisi ,da ti kaj ne uide..
Odgovori
-2
0 2
ptuj.si
21. 02. 2026 12.20
Alenka Bratušek?
Odgovori
+2
4 2
NeXadileC
21. 02. 2026 11.59
Nekdo se je tukaj izmuznil aretaciji. Espteinova ljubica iz Minska, zobozdravnica, ki ji je on urejal in plačeval študij in katera mu je bila sodelavka v vsem, in zadnja ljubica, Karyna Shuliak. Je tudi na videjih pokrita z črnim pravokotnikom, prikazana kot žrtev, a ni bila.
Odgovori
+3
3 0
