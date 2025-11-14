Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Epstein se je ponujal kot strokovnjak za Trumpa

New York, 14. 11. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
23

Približno 20.000 dokumentov iz zapuščine pokojnega ameriškega milijarderja in obsojenega pedofila Jeffreyja Epsteina, ki so jih pred dnevi objavili republikanci in demokrati v kongresnem odboru za vladni nadzor, kaže, da se je ameriški in svetovni eliti ponujal kot strokovnjak za Donalda Trumpa ter različne druge zadeve.

Trump in Epstein
Trump in Epstein FOTO: Shutterstock

Nekdanjemu norveškemu premierju Thorbjornu Jaglandu, ki ga je spraševal o Trumpu, je leta 2018 pisal, da novoizvoljenega predsednika ZDA ni težko razumeti.

Pred srečanjem Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina v Helsinkih istega leta je Epstein nekdanjemu generalnemu sekretarju Sveta Evrope pisal, da bi lahko Putinu predlagal, da ruski zunanji minister Sergej Lavrov dobi informacije o Trumpu od njega.

Epstein je napisal, da je to razložil že nasledniku Lavrova na položaju veleposlanika Rusije pri ZN, Vitaliju Čurkinu, ki je umrl leta 2017. "Čurkin je po najinem pogovoru razumel Trumpa. Ni zapleteno. Delovati mora, kot da je nekaj dobil. Tako preprosto je," je zapisal Epstein, navaja portal Politico.

Po srečanju Trumpa in Putina na Finskem, ko so demokrati v ZDA predsednika svoje države kritizirali, da je kapituliral pred Rusom, je Epstein izrazil podobno mnenje v dopisovanju z nekdanjim finančnim ministrom ZDA Larryjem Summersom, ki je bil minister tako v času Billa Clintona kot Baracka Obame.

Summers je Epsteina med drugim spraševal tudi o svojem razmerju z mlajšo žensko, glede Trumpa in Putina pa je zapisal, da Rusi "očitno imajo nekaj" o Trumpu, saj je bil vrh s Putinom grozen tudi za Trumpove standarde. Epstein pa mu je odgovoril, da verjame v Trumpovo prepričanje, da je bil vrh zanj imeniten. "Misli, da je očaral svojega nasprotnika. Priznati moramo, da nima pojma o simboliki. Nima pojma o večini zadev," je zapisal v sporočilu Summersu.

Televizija NBC navaja še, da je nekdanji predsednik Maldivov Mohamed Vahid Hasan spraševal Epsteina o vladnih financah, nekdanji Trumpov svetovalec Steve Bannon pa o širjenju svoje skrajno desne ideologije v Evropi. Epstein mu je svetoval, da mora biti v Evropi fizično prisoten, če želi, da se njegove ideje tam primejo.

Škandal v povezavi z Epsteinom še naprej spravlja Trumpa v nejevoljo in v ZDA ostaja v središču pozornosti javnosti, čeprav predsednik trdi, da gre za prevaro demokratov. Objavo Epsteinovih dosjejev sicer zahtevajo tudi Trumpovi podporniki, demokrati pa se sodelovanja ne branijo.

Preberi še Dokumenti razkrivajo obsežno mrežo Epsteinovih stikov

Predstavniški dom kongresa bo prihodnji teden glasoval o zahtevi, naj vse dosjeje objavi tudi pravosodno ministrstvo ZDA. Če bo zahtevo podprl še senat, jo bo na koncu moral podpisati tudi Trump, ki je pred lanskimi volitvami trdil, da bo objavil vse o Epsteinu.

Predsednik zagotavlja, da nikoli ni vedel za zlorabe, čeprav je Epstein v nedavno razkriti zasebni korespondenci napisal, da je Trump "vedel za dekleta".

Demokrati trdijo, da Trump nekaj prikriva, čeprav ga še nihče ni neposredno obtožil, da bi sodeloval pri Epsteinovem spolnem izkoriščanju mladoletnic.

Trump in Epstein sta bila dolga leta prijatelja in se družila v Palm Beachu na Floridi in New Yorku, kar dokazujejo skupne fotografije, vendar naj bi se njuno prijateljstvo nehalo po letu 2000.

Epstein je leta 2008 priznal krivdo za siljenje mladoletnic v prostitucijo in dobil minimalno kazen od takratnega zveznega tožilca in kasnejšega ministra za delo v Trumpovi prvi vladi, Alexandra Acoste. Kasneje je leta 2015 v sporočilih novinarju časnika New York Times večkrat označil Trumpa za butastega in trdil, da je njegovo bogastvo hišica iz kart.

epstein trump
Naslednji članek

Grenlandija omejila lastništvo nepremičnin za tujce

Naslednji članek

ZDA napovedale novo vojaško operacijo proti tihotapcem mamil

SORODNI ČLANKI

Dokumenti razkrivajo obsežno mrežo Epsteinovih stikov

Nova razkritja: Epstein v sporočilih omenjal Trumpa in mlada dekleta

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
14. 11. 2025 15.36
A ni Janez plezal s Kurzom v navezi. A se bo tud na Donija navezov!?
ODGOVORI
0 0
Brihtno
14. 11. 2025 15.33
+2
Ko prebereš članek, ugotoviš da je kar nekaj... Pač nič novega na tem portalu. 🤔👎
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
14. 11. 2025 15.38
vržeš namig, potem pa samo objavljaš naslove "Epstein", ni važno kaj spodaj piše, in levičarjem pride pena na usta.
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
14. 11. 2025 15.33
+1
Če bi imeli kaj proti Trumpu bi že objavili. Svojih pa ne dajo. Tako bo kot vedno, česar se lotijo levi manipulatorji: Trese se gora, rodila se bo miš.
ODGOVORI
1 0
M_teoretik
14. 11. 2025 15.32
+2
Plitke ni težko pogruntat, tko, da E. ni imel težkega dela!?
ODGOVORI
2 0
Bbcc12
14. 11. 2025 15.32
+3
Povej mi s kom se družiš pa ti povem kakšen si.
ODGOVORI
3 0
slayer2
14. 11. 2025 15.28
+2
Vidim,da vam gre Trump zelo nos!!!
ODGOVORI
4 2
Tomaž Hacin
14. 11. 2025 15.24
+2
Kjer je dim, tam je ogenj, kjer je Trump prisoten tam je štala.
ODGOVORI
3 1
klop12
14. 11. 2025 15.22
+3
najboljš bo, ko bo prišlo do glasovanja, je veliko republikanskih prebežnikov in samo še sam predsedni lahko prepreči objavo s svojim vetom,kar bo vrgllo devoumen sum na Krampa in se bodo vsi zapodili, kaj tako hudo skriva, kar je močno obljubljal med kampanjo. Dobr so ga stisnl v kot. Zato je Maga Mike na hitro spremenil mnjenje in bo dal na glasovanje v hiši, da proba zaustaviti ti. snowball efekt republikancev, ki hočejo prebegniti, ker se inercija veča
ODGOVORI
3 0
klop12
14. 11. 2025 15.22
+1
nedvoumen
ODGOVORI
1 0
myomy
14. 11. 2025 15.16
+1
Vohunjenje in seks sta že od nekdaj tesno povezana. Ženska lahko iz moškega v trenutku njegove "slabosti" izvleče več skrivnosti, kot sto moških agentov skupaj.
ODGOVORI
1 0
DJ-Pero
14. 11. 2025 15.16
+3
Najbolj se strinjam z eno izjavo o Trumpu:"...nima pojma o večini zadev."
ODGOVORI
4 1
ho?emVšolo
14. 11. 2025 15.15
+2
Trump si je finančno opomogel, "pamet" pa je ostala ista.
ODGOVORI
3 1
Ombolo
14. 11. 2025 15.13
+4
Epstein je bil res strokovnjak. Ne le za Trumpa, za vse extra bogate pohotneže.
ODGOVORI
4 0
myomy
14. 11. 2025 15.12
+3
Težke politične veze za nekoga, ki naj bi bil samo zvodnik mladoletnih deklet.
ODGOVORI
3 0
street45
14. 11. 2025 15.12
+3
In pol še vedno verjamejo da se je Epstein sam pokončal.
ODGOVORI
3 0
StayALive
14. 11. 2025 15.09
-1
Tako kot se je prostituiral nedavno šef naše Sove pri njem. Trumplo ve da so naši nekaj izkopali pod merkatorjem v Sevnici ! In da je Avstrijka Melanija navadna Putinova lutka.
ODGOVORI
2 3
M_teoretik
14. 11. 2025 15.06
+5
Ni kej, odlično je postudiral Trampa. Ga je prečital kot meni za malco!? Z aperativom in slaščicami vred!?
ODGOVORI
7 2
KenBlock
14. 11. 2025 15.02
-5
A Clintona pa pozabite omenit ?
ODGOVORI
3 8
klop12
14. 11. 2025 15.04
+7
Ka ma to veze,sej ni clinton predsednik. Itak se gre pa zato,da se vse razkrije,pa če je moj sosed omenjen. Vse
ODGOVORI
8 1
sabro4
14. 11. 2025 14.33
+4
doni rabi novo srečanje z Vladom na Aljaski, da se Epstein spet umakne izpod žarometov,........
ODGOVORI
5 1
klop12
14. 11. 2025 15.06
+4
Doni rab nek dogodek deus ex machina,da bodo ameri prisljeni delovat v eno in razglasit izredne razmere in se kritike legitimno utiša
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330