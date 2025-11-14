Epstein se je ponujal kot strokovnjak za Trumpa

Nekdanjemu norveškemu premierju Thorbjornu Jaglandu, ki ga je spraševal o Trumpu, je leta 2018 pisal, da novoizvoljenega predsednika ZDA ni težko razumeti.

Pred srečanjem Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina v Helsinkih istega leta je Epstein nekdanjemu generalnemu sekretarju Sveta Evrope pisal, da bi lahko Putinu predlagal, da ruski zunanji minister Sergej Lavrov dobi informacije o Trumpu od njega.

Epstein je napisal, da je to razložil že nasledniku Lavrova na položaju veleposlanika Rusije pri ZN, Vitaliju Čurkinu, ki je umrl leta 2017. "Čurkin je po najinem pogovoru razumel Trumpa. Ni zapleteno. Delovati mora, kot da je nekaj dobil. Tako preprosto je," je zapisal Epstein, navaja portal Politico.

Po srečanju Trumpa in Putina na Finskem, ko so demokrati v ZDA predsednika svoje države kritizirali, da je kapituliral pred Rusom, je Epstein izrazil podobno mnenje v dopisovanju z nekdanjim finančnim ministrom ZDA Larryjem Summersom, ki je bil minister tako v času Billa Clintona kot Baracka Obame.

Summers je Epsteina med drugim spraševal tudi o svojem razmerju z mlajšo žensko, glede Trumpa in Putina pa je zapisal, da Rusi "očitno imajo nekaj" o Trumpu, saj je bil vrh s Putinom grozen tudi za Trumpove standarde. Epstein pa mu je odgovoril, da verjame v Trumpovo prepričanje, da je bil vrh zanj imeniten. "Misli, da je očaral svojega nasprotnika. Priznati moramo, da nima pojma o simboliki. Nima pojma o večini zadev," je zapisal v sporočilu Summersu.

Televizija NBC navaja še, da je nekdanji predsednik Maldivov Mohamed Vahid Hasan spraševal Epsteina o vladnih financah, nekdanji Trumpov svetovalec Steve Bannon pa o širjenju svoje skrajno desne ideologije v Evropi. Epstein mu je svetoval, da mora biti v Evropi fizično prisoten, če želi, da se njegove ideje tam primejo.

Škandal v povezavi z Epsteinom še naprej spravlja Trumpa v nejevoljo in v ZDA ostaja v središču pozornosti javnosti, čeprav predsednik trdi, da gre za prevaro demokratov. Objavo Epsteinovih dosjejev sicer zahtevajo tudi Trumpovi podporniki, demokrati pa se sodelovanja ne branijo.