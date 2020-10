Epsteinova punca priznala, da je Clinton letel z njegovim letalom

Julija letos je FBI aretiral Ghislaine Maxwell , punco pedofila Jeffreyja Epsteina , s katerim naj bi sodelovala pri zlorabi mladoletnnic. Obtožnica jo bremeni omame in nagovarjanja mladoletnih deklet k spolnim uslugam, Epsteina pa naj bi predstavila mnogim svojim bogatim prijateljem, med drugim tudi Billu Clintonu . Ena od Epsteinovih žrtev, Virginia Roberts Guiffre , je poročala, da je celo videla Billa Clintona na zasebnem Epsteinovem otoku Little St. James.

Newyorška okrožna sodnica Loretta Preska je po aretaciji Maxwellove odobrila objavo več kot 80 dokumentov iz sodnega procesa v letu 2015. Odpečateni dokumenti vključujejo dnevnike letenja Epsteinovih zasebnih letal, policijska poročila iz Palm Beacha na Floridi, kjer je imel Epstein svojo rezidenco, ter pričevanja Maxwellove o svojem spolnem življenju iz leta 2016. Od aretacije Maxwellove naprej, pa se mediji sprašujejo, kdo so vplivneži, ki so se nekoč udeleževali zabav na tako imenovanem otoku orgij, saj naj bi 58-letnica po navedbah različnih virov namreč hranila veliko posnetkov bogatih in slavnih oseb v kočljivih situacijah.

Maxwellova zanikala, da je Clinton kadarkoli obiskal otok

V delu obtožnice, ki je bil objavljen danes, je Maxwellova obtožbe Virginie Giuffrepopolnoma ovrgla, saj naj bi trditev, da je predsednik Clinton obiskal njegov zasebni otok Little St. James, bila ena izmed njenih mnogih laži. Maxwellova je dejala: "Virginia ponovno laže. To je popolna laž, da je bil predsednik Clinton na otoku, saj sem bila tam in vem, da laže."Na zaslišanu jo jenato Sigrid McCawley, odvetnica Giuffrejeve vprašala, ali drži, da je s predsednikom Clintonom letela na Epsteinovem letalu. Maxwellova je odgovorila"ja, letela sem"in dodala, da razmerja med Epsteinom in Clintonom ne bi mogla označiti za prijateljskega. Potrdila je tudi, da sta se oba na letalu sicer pogovarjala, da pa se ne spomni, ali je šlo za prijateljski pogovor. Giuffrejeva pa v obtožnici trdi, da je na lastne oči videla Clintona z dvema mladima dekletoma in slišala Epsteina, ko je ta rekel, da mu je nekdanji predsednik dolžan uslugo.

Julija, po aretaciji Maxwellove, je Angel Ureña, tiskovni predstavnik Billa Clintona, za Newsweek dejal, da ta "še nikoli ni bil na otoku Little St. James",Epsteinovi oazi na Deviških otokih, ki so ga nekateri poimenovali "otok orgij" ali "pedofilski otok", kjer bi, kot navaja obtožnica, Epstein v družbi visokih prijateljev in gostov izrabljal mladoletna dekleta.

Poznala sta se že več let

Trditve Maxwellove ne držijo v popolnosti, saj naj bi se Epstein in Bill Clinton poznala že več let. Epstein je Belo hišo obiskal že med Clintonovim predsedovanjem v okviru neke dobrodelne prireditve, njuna "veza" pa se je poglobila po Clintonovem mandatu, ko naj bi ta načrtno začel prijateljevati z Epsteinom, saj je potreboval nekoga, ki ima letalo. Clinton je v okviru svoje fundacije veliko potoval po svetu, zato je potreboval tudi donatorje, ki jih je našel v Epsteinu in Billu Gatesu. Fox News je poročal, da so dnevniki letov pokazali, da je Bill Clinton res potoval z zasebnim letalom Jeffreyja Epsteina, poimenovanem Lolita Express in to kar 27-krat.