Ko je Epstein v zaporu storil samomor, sta paznika nakupovala po spletu

Po poročanju SkyNewsa sta sedela v le 15 metrov oddaljenem prostoru, ko je Epsteinu, obsojenemu zaradi trgovanja z ljudmi – povezujejo ga tudi s številnimi znanimi osebnostmi iz sveta šovbiznisa in politike – uspelo, da se je v svoji celici obesil. Zaradi malomarnosti pri opravljanju njunega dela je paznikoma grozila celo zaporna kazen, vendar so ju na koncu, čeprav sta tudi sama priznala, da sta " namerno in zavestno opustila svoje dolžnosti" , oprostili oziroma jima naložili le, da morata opraviti sto ur družbenokoristnih del.

Obsojeni Jeffrey Epstein je avgusta 2019 storil samomor med prestajanjem kazni v zaporu na Manhattnu, medtem ko sta paznika, ki sta bila odgovorna zanj, nakupovala po spletu. Kot poroča britanski portal SkyNews , sta Tova Noel in Michael Thomas v noči na 10. avgust, namesto da bi vsakih 30 minut opravila pregled jetnikov, zaspala in brskala po spletu, kupovala naj bi pohištvo in motorna kolesa.

V zaporu na Manhattnu, kjer se je vse skupaj zgodilo, dogodek obžalujejo, so povedali tamkajšnji upravitelji in dodali, da je dogodek razkril, da se že leta in leta borijo s kroničnim pomanjkanjem kadra, zaradi katerega morajo pazniki pogosto opravljati veliko nadur, in to tudi po več dni zapored.

A ameriški senator Ben Sasse teh argumentov ne sprejme. "Sto ur dela v družbeno korist – to mora biti šala," je dejal po poročanju Sky Newsa. Po njegovih besedah je "vodja mednarodne trgovine z otroki ušel pravici in v grob odnesel številne skrivnosti, tisti, ki so odgovorni za to, pa bodo zdaj le pobirali smeti ob cesti".

Epstein se je imel za prijatelja predsednika ZDA Donalda Trumpain tudi nekdanjega predsednikaBilla Clintona, pa tudi britanskega princa Andrewa. Njegovo nekdanjo sodelavkoGhislaine Maxwell so aretirali 2. julija v New Hampshiru. Zaprta je v Brooklynu, sodišče pa ji še naprej zavrača varščino.