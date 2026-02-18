Naslovnica
Tujina

Strokovnjaki: Epsteinovi dosjeji nakazujejo na možne zločine proti človeštvu

Washington, 18. 02. 2026

Avtor:
K.H.
Epsteinovi dosjeji

Skupina neodvisnih strokovnjakov, ki jih je imenoval Svet ZN za človekove pravice, opozarja, da Epsteinovi dosjeji nakazujejo na dejanja, ki bi jih lahko uvrstili med zločine proti človeštvu. Številni dokumenti namreč pričajo o "hudi naravi grozodejstev nad ženskami in dekleti".

Milijoni datotek, povezanih z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, kažejo na obstoj globalne kriminalne združbe, ki je izvajala dejanja, ki bi jih lahko obravnavali kot zločine proti človeštvu, je sporočila skupina neodvisnih strokovnjakov iz Sveta Združenih narodov za človekove pravice.

"Obseg, narava, sistematičen značaj in nadnacionalni doseg teh grozodejstev nad ženskami in dekleti so tako resni, da bi številni od njih lahko razumno dosegli zakonsko opredelitev zločinov proti človeštvu," so zapisali v izjavi, ki jo je povzel britanski The Guardian.

Prepričani so, da obtožbe v Epsteinovih dokumentih zahtevajo neodvisno, temeljito in nepristransko preiskavo. Prav tako pravijo, da bi morali sprožiti tudi preiskave o tem, kako je mogoče, da so se takšna kazniva dejanja izvajala tako dolgo.  

Preberi še

Strokovnjaki ZN so izrazili tudi zaskrbljenost zaradi "resnih kršitev skladnosti in zgrešenih redakcij" dokumentov, ki so razkrile občutljive podatke o žrtvah. V dokumentih, ki so bili doslej objavljeni, je bilo identificiranih več kot 1200 žrtev, poroča The Guardian.

"Zaradi nepripravljenosti, da povsem razkrijejo informacije ali razširijo preiskave se veliko žrtev počuti ponovno travmatiziranih in izpostavljenih temu, kar opisujejo kot institucionalno manipulacijo," opozarjajo strokovnjaki.

Preberi še

Epsteina fascinirala zelo strupena roža, ki lahko ljudi spremeni 'v zombije'

Zadnji objavljeni sveženj Epsteinovih dosjejev razkrivajo med drugim tudi, da se je obsojeni pedofil in ameriški milijarder očitno zanimal za zelo strupeno rastlino, ki jo je mogoče uporabiti za onesposobljanje žrtev. Gre za kristavec, na videz nedolžno grmovnico s trobentastimi cvetovi, ki vsebuje toksine, med drugim zelo strupen skopolamin.

Skopolamin se zlorablja kot droga za posilstva in pri ropih, saj lahko onesposobi žrtve, zavira svobodno voljo in vpliva na spomin.

V elektronskem sporočilu z dne 3. marca 2014 je Epstein nekomu z imenom "Ann Rodriguez" zapisal: "Vprašaj Chrisa o mojih trobentah v vrtu?" Čeprav v datotekah nato ni zapisa o tem, kakšen je bil odgovor, pa je Epstein 27. januarja 2015 prejel še eno elektronsko sporočilo o tej rastlini. Pošiljatelj, katerega podatki so zakriti, je v sporočilu dodal povezavo do članka iz Daily Maila iz leta 2012 z naslovom: "Skopolamin: Močno zdravilo, ki raste v gozdovih Kolumnije in odpravlja svobodno voljo". Članek podrobno opisuje, kako substanca odpravlja svobodno voljo, ljudi spremeni v popolnem zombije in lahko izbriše spomin žrtev. "Torej se žrtve tudi po tem, ko učinek droge preneha, ne spominjo, kaj se je zgodilo," piše v članku, ki ga je povzel The Guardian.

Epsteinovi dosjeji
Epsteinovi dosjeji
FOTO: AP

Zakon, ki ga je ameriški kongres novembra odobril s široko podporo, zahteva, da se vsi dosjeji, povezani z Epsteinom, objavijo. Dosjeji, ki jih ameriško ministrstvo za pravosodje le postopoma razkriva, kažejo, da je imel Epstein tesne stike s številnimi pomembnimi ljudmi v globalni politiki, financah, akademskih krogih in gospodarstvu. In to tako pred kot po tem, ko je leta 2008 priznal krivdo za obtožbe o prostituciji in novačenjem mladoletnice. 

Epsteina so nato znova zaprli julija 2019 zaradi obtožb o trgovanju z mladoletniki za spolne namene. Le mesec dni pozneje je v zaporu umrl, njegovo smrt pa so razglasili za samomor.

epsteinovi dosjeji jeffrey epstein zločin proti človeštvu

Šest jih je na reševalce čakalo pod ponjavo, devet jih še pogrešajo

KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yanay
18. 02. 2026 10.43
Zblojenost "elitnežev", ki zaradi preveč denarja ne vedo več, kaj bi na tem svetu lahko še doživeli, ne pozna meja. To se pozna v vseh segmentih življenja, saj posledice te zblojenosti čutimo vsi ljudje.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
18. 02. 2026 10.43
Kaj pa fotopub?
Odgovori
+0
1 1
tomjaz
18. 02. 2026 10.42
Epstein je od Rothschilda...
Odgovori
0 0
Grickoficko
18. 02. 2026 10.41
Sej sam še o njemu pišejo
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
18. 02. 2026 10.39
Groucho marks In kje so bili starši teh deklic in vseh drugih mladoletnih žrtev?
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
18. 02. 2026 10.37
300 galonov žveplove raztopine je bilo dostavljeno na otok dan po tem, ko je bil Epstein obtožen! Naročil je to Epstein, tako da ti to vse pove.
Odgovori
+0
1 1
Ravnozemljaš biggie33
18. 02. 2026 10.43
To so teorije... zaenkrat ni dokazano, se pa H₂SO₄ uporablja se za uravnavanje pH vrednosti v sistemih za pripravo pitne vode ali v bazenih (npr. v hotelih na turističnih otokih)... Samo toliko, da ker ljudje nakladajo vse mogoče, namesto, da bi si stvari razčistili...
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
18. 02. 2026 10.35
Grozljiv posnetek iz otoka, ko sta ponoči na verandi Epstein in Trump ter še tri povsem prestrašene deklice, stare 10-12 le, katere so se držale za rokè od strahu in bileprimorane poslušati takrat zadetega Trumpa!Skratka grozljivo je bilo to videti.
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
18. 02. 2026 10.44
kje si videl ta video?
Odgovori
0 0
lokson
18. 02. 2026 10.45
Pa kaj lažeš neuravnovešenec lažnjivi.L 2006, je Trump prijavil Epsteina policiji. L 2006!!!!!!!!!! L 2008, je odvetnik žrtev zlorab javno izjavil, da so vsa dekleta dejala, da Trump s dogodki na otoku nima nič!!!!!! Neuravnovešenec obseden s Trumpom. Če že lažeš, laži tako, de se te na da demantirat. Jojj..
Odgovori
0 0
Groucho Marx
18. 02. 2026 10.33
Tako kot Epstein si je tudi eden od dveh vodilnih akterjev Fotopuba sam vzel življenje. Medtem ko o Epsteinu prihaja na dan zmeraj več umazanih podrobnosti, se o Fotopubu vztrajno molči. Zna se zgoditi, da bomo še zelo presenečeni nad obsegom, stopnjo izprijenosti in akterji tegale pod preprogo pometenega Fotopuba.
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
18. 02. 2026 10.37
a si ti mal tutti frutti?
Odgovori
-1
0 1
dober dan
18. 02. 2026 10.32
Satanizem spada pod zločine proti človeštvu? Ja hvala za ta čisto nov podatek
Odgovori
-1
0 1
Jezna lepookica
18. 02. 2026 10.31
Najbolj grozno a je, da desničarji ne verjamejo v genocid nad Paestinci in zlorabo otrok na Esteinovem otoku.Saj je veliki voditelj sds podpornik Donalda in njegovega izraelskega prijatelja..
Odgovori
-3
3 6
dober dan
18. 02. 2026 10.35
Še bolj grozno je to kako glupa si ti
Odgovori
+0
2 2
Rookoko
18. 02. 2026 10.30
Bodo poleg Melanije našli še Tino in Pino
Odgovori
+0
1 1
osservatore
18. 02. 2026 10.29
Dejte Epsteina, najboljšega frenda od oranžnega klovna, obestit. Aja se je kao že sam.
Odgovori
-3
0 3
lokson
18. 02. 2026 10.32
Kaj opranček zaveden, a ni po tvojem okusu. Banda lažnjiva populistična.
Odgovori
+0
1 1
Jezna lepookica
18. 02. 2026 10.28
Ampk ti svetovni " vplivneži" nikoli ne bodo kaznovani.Prej se bodo spravili na nedolžne žrtve.Sicer pa je Epstein še vedno živ in živi in Izraelu.
Odgovori
+3
4 1
Jak Tobim
18. 02. 2026 10.27
heh, torej je tudi naš Fotopub zločin proti človeštvu? A, če se zgodi zločin proti moškim pa ni zločin proti človeštvu?
Odgovori
+0
3 3
CorbaMorba
18. 02. 2026 10.32
Ne. Vsi trdimo, da so Fotopub sami nedolžni, dobri ljudje, ki se jim je zgodila krivica. Zločini proti moškim ne obstajajo. Lp
Odgovori
-1
0 1
proofreader
18. 02. 2026 10.26
Hoteli so očrniti Trumpa, pa so v dokumentih v večini iz Demokratske stranke.
Odgovori
+0
4 4
CorbaMorba
18. 02. 2026 10.32
Vse ven.
Odgovori
-1
0 1
aljoteam
18. 02. 2026 10.37
A ni bil Trump takrat tako ali tako se demokrat? In tudi Musk je takrat se volil demokratsko stranko, ko si je izmenjal maile s tem agentom Epsteinom. Izgleda so ciljali na demokrate vecinoma in njih izsiljevali.
Odgovori
0 0
Stajerc22
18. 02. 2026 10.26
Svetovna elita uziva clovesko meso. Zato tudi toliko izginulih ljudi brez pojasnila.
Odgovori
+2
5 3
proofreader
18. 02. 2026 10.24
Mislim da večino bralcev bolj zanima primer Fotopub kot Epstein.
Odgovori
-1
7 8
M_teoretik
18. 02. 2026 10.27
Kaj pa če nas zanims enako!?
Odgovori
+3
5 2
Buča hokaido
18. 02. 2026 10.27
Fotopub je svetlobna leta oddaljen od Epsteinovih
Odgovori
+4
6 2
300 let do specialista
18. 02. 2026 10.19
Ah kje paa...zločini proti človeku? Ma to je samo na Balkanu, kot so nam prodajali bučke razni "demokrati"....
Odgovori
+0
4 4
tech
18. 02. 2026 10.17
Zloraba deklet v najvišjem poslovnem svetu je kar praksa in ni to izjema v Epsteinovih dosjejih.
Odgovori
+5
6 1
Ravnozemljaš biggie33
18. 02. 2026 10.32
Se strinjam, vendar so si veliko tudi same krive. Bolje rečeno krive so tiste, ki niso dovolj sposobne in se do položajev prerinejo vemo kako...
Odgovori
-3
0 3
CorbaMorba
18. 02. 2026 10.33
Same so si krive? : D Upam ,da nimaš otrok. Lp
Odgovori
+0
2 2
Ravnozemljaš biggie33
18. 02. 2026 10.35
Ne bereš ali ne želiš razumeti ali ne razumeš konteksta? Katero bo?
Odgovori
-1
0 1
