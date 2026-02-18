Strokovnjaki: Epsteinovi dosjeji nakazujejo na možne zločine proti človeštvu

Milijoni datotek, povezanih z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, kažejo na obstoj globalne kriminalne združbe, ki je izvajala dejanja, ki bi jih lahko obravnavali kot zločine proti človeštvu, je sporočila skupina neodvisnih strokovnjakov iz Sveta Združenih narodov za človekove pravice. "Obseg, narava, sistematičen značaj in nadnacionalni doseg teh grozodejstev nad ženskami in dekleti so tako resni, da bi številni od njih lahko razumno dosegli zakonsko opredelitev zločinov proti človeštvu," so zapisali v izjavi, ki jo je povzel britanski The Guardian. Prepričani so, da obtožbe v Epsteinovih dokumentih zahtevajo neodvisno, temeljito in nepristransko preiskavo. Prav tako pravijo, da bi morali sprožiti tudi preiskave o tem, kako je mogoče, da so se takšna kazniva dejanja izvajala tako dolgo.

Strokovnjaki ZN so izrazili tudi zaskrbljenost zaradi "resnih kršitev skladnosti in zgrešenih redakcij" dokumentov, ki so razkrile občutljive podatke o žrtvah. V dokumentih, ki so bili doslej objavljeni, je bilo identificiranih več kot 1200 žrtev, poroča The Guardian. "Zaradi nepripravljenosti, da povsem razkrijejo informacije ali razširijo preiskave se veliko žrtev počuti ponovno travmatiziranih in izpostavljenih temu, kar opisujejo kot institucionalno manipulacijo," opozarjajo strokovnjaki.

Epsteina fascinirala zelo strupena roža, ki lahko ljudi spremeni 'v zombije'

Zadnji objavljeni sveženj Epsteinovih dosjejev razkrivajo med drugim tudi, da se je obsojeni pedofil in ameriški milijarder očitno zanimal za zelo strupeno rastlino, ki jo je mogoče uporabiti za onesposobljanje žrtev. Gre za kristavec, na videz nedolžno grmovnico s trobentastimi cvetovi, ki vsebuje toksine, med drugim zelo strupen skopolamin. Skopolamin se zlorablja kot droga za posilstva in pri ropih, saj lahko onesposobi žrtve, zavira svobodno voljo in vpliva na spomin. V elektronskem sporočilu z dne 3. marca 2014 je Epstein nekomu z imenom "Ann Rodriguez" zapisal: "Vprašaj Chrisa o mojih trobentah v vrtu?" Čeprav v datotekah nato ni zapisa o tem, kakšen je bil odgovor, pa je Epstein 27. januarja 2015 prejel še eno elektronsko sporočilo o tej rastlini. Pošiljatelj, katerega podatki so zakriti, je v sporočilu dodal povezavo do članka iz Daily Maila iz leta 2012 z naslovom: "Skopolamin: Močno zdravilo, ki raste v gozdovih Kolumnije in odpravlja svobodno voljo". Članek podrobno opisuje, kako substanca odpravlja svobodno voljo, ljudi spremeni v popolnem zombije in lahko izbriše spomin žrtev. "Torej se žrtve tudi po tem, ko učinek droge preneha, ne spominjo, kaj se je zgodilo," piše v članku, ki ga je povzel The Guardian.

Epsteinovi dosjeji FOTO: AP