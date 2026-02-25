Mark Epstein: Imam dokaze, da so mojega brata ubili

Mark Epstein se je po telefonu pogovarjal z britanskim voditeljem Piersom Morganom in pojasnjeval, da skupina patologov trenutno končuje analizo obdukcije, njihovo poročilo pa da bo objavljeno kmalu. To bo po njegovih besedah razkrilo vrsto razlogov, zakaj samomor ni verjeten.
"Nedvomno se bo pokazalo, da ni šlo za samomor. In potem se postavlja vprašanje, kdo ga je ubil in kdo je naročil umor," je Epstein dejal v intervjuju.
Glede izginotja nadzornih posnetkov iz newyorškega zapora, kjer so leta 2019 njegovega brata našli mrtvega, pa tudi domnevnega skrivanja in cenzure uradnih dokumentov, se Epstein sprašuje, zakaj so bile potrebne vse te "igre".
Ko ga je Morgan povprašal o žrtvah njegovega brata in ali je vedel za njegova početja, se je Epstein vznemiril in vprašanja zavrnil. "Iskreno, res me ne zanima. Zanima me le to, da je bil moj brat ubit. To me skrbi," je odgovoril, nato pa nenadoma prekinil klic.
Epstein sicer trdi, da ni vedel za bratove zločine in da so ga zgodbe, ki so prišle na dan, presenetile.
Jeffreyja Epsteina so našli mrtvega v njegovi zaporniški celici, uradna različica dogodkov pa je bila, da si je spolni prestopnik sodil sam. Sum, da je bil umorjen, so med drugim sprožili tudi dokumenti ameriškega ministrstva za pravosodje, ki so razkrili, da so nadzorne kamere v noči njegove smrti ob 22.39 zabeležile nejasno oranžno postavo, ki se je premikala po stopnicah proti zaporniškemu krilu z Epsteinovo celico. Takrat bi morali biti vsi zaporniki že zaklenjeni. Manj kot osem ur kasneje so v celici odkrili njegovo truplo.
