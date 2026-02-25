Mark Epstein: Imam dokaze, da so mojega brata ubili

Mark Epstein se je po telefonu pogovarjal z britanskim voditeljem Piersom Morganom in pojasnjeval, da skupina patologov trenutno končuje analizo obdukcije, njihovo poročilo pa da bo objavljeno kmalu. To bo po njegovih besedah razkrilo vrsto razlogov, zakaj samomor ni verjeten.

"Nedvomno se bo pokazalo, da ni šlo za samomor. In potem se postavlja vprašanje, kdo ga je ubil in kdo je naročil umor," je Epstein dejal v intervjuju.

Glede izginotja nadzornih posnetkov iz newyorškega zapora, kjer so leta 2019 njegovega brata našli mrtvega, pa tudi domnevnega skrivanja in cenzure uradnih dokumentov, se Epstein sprašuje, zakaj so bile potrebne vse te "igre".