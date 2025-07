Epsteinov brat: Stike s Trumpom je prekinil Jeffrey, 'ko je spoznal, da je prevarant'

Do danes ni povsem jasno, kako mu je to uspelo. Takratni zvezni tožilec na Floridi Alexander Acosta je sicer kasneje povedal, da so nanj pritisnili "od zgoraj" in je z Epsteinom dosegel dogovor o dveh letih zapora, od katerih je v zaporu odprtega tipa odsedel le 13 mesecev, je poročal Miami Herald.

Po oživitvi primera so ga julija 2019 ponovno aretirali in zaprli v New Yorku, kjer je med čakanjem na sojenje po uradnih informacijah izvršil samomor. Trumpova volilna baza tega ne verjame in je pričakovala, da bo predsednik po prevzemu položaja razjasnil ozadje primera.

Zaradi primera Epstein je prišlo do razkola v Trumpovem gibanju Maga in znotraj vlade. Komisija njegove vlade je ta mesec zatrdila, da seznam Epsteinovih strank ne obstaja, uradno poročilo o samomoru pa, da je točno. Pravosodna ministrica Pam Bondi je še februarja trdila, da ima seznam strank na mizi.