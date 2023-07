Epsteinov prijatelj naj bi nasilno zlorabil dekle z Downovim sindromom

Milijarder in poslovnež Leon Black je obtožen, da je leta 2002 v hiši svojega prijatelja in obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina posilil 16-letno deklo z Downovim sindromom in avtizmom. Njegova odvetnica je sicer obtožbe zanikala in jih označila za "lahkomiselne in kaznive".

V tožbi, ki je bila vložena na okrožnem sodišču ZDA za južni New York, je navedeno, da je bila ženska, imenovana le kot Jane Doe, prodana Epsteinu in Ghislaine Maxwell, ki je bila lani obsojena na 20 let zapora zaradi novačenja in nagovarjanja najstnic, da bi jih Epstein spolno zlorabil.

Zvezna tožba, vložena v torek, obtožuje Blacka, da je leta 2002 v manhattanski hiši obsojenega spolnega prestopnika Epsteina posilil 16-letno dekle z Downovim sindromom in avtizmom. Žrtev, ki je zdaj stara 30 let, se je rodila z mozaičnim Downovim sindromom in razvojnimi omejitvami. Njen intelektualni razvoj naj bi bil na ravni 12-letnega otroka. Zaradi tega ima težave z razumevanjem socialnih znakov, piše v tožbi. Žrtev dodaja, da je, "ko so ji grozili, naj naredi, kar so ji rekli, naredila, kar so ji rekli". Pozno spomladi ali v začetku poletja 2002 je bilo dekletu rečeno, da jo "pošiljajo" v New York, kjer naj bi se srečala z Epsteinovim "posebnim prijateljem" Leonom Blackom. Po prihodu na Epsteinov dom naj bi jo Black analno in vaginalno posilil z uporabo spolnih igračk za odrasle, navaja tožba. V tožbi je zatrdila, da se je pripravljala na masažo, ko jo je Black priklenil na tla in posilil z igračami za odrasle, zaradi agresivnega napada pa naj bi kasneje tudi krvavela. Black je nato odšel, dekle pa naj bi našel Epstein, a je zavrnil njeno prošnjo za obisk zdravnika, češ da bo zanjo poskrbela Maxwellova. "Nasilna in sadistična narava Blackovega posilstva je na njej pustila neizbrisen pečat tako fizično kot psihično," trdi tožba.

