Po smrti Epsteina v zaporu avgusta 2019, kjer je bil prav zaradi nevarnosti samomora pod strogim nadzorom, je obdukcija pokazala, da si je življenje vzel sam. Zdravniški izvedenec je ugotovil, da ni dokazov o obrambnih ranah. Trije strokovnjaki, znanstvenik in svetovalec za sodno medicino Michael Freeman, forenzični patolog in profesor sodne medicine na švedski univerzi Anders Eriksson ter nevroznanstvenik in raziskovalec Itiel Dror so sedaj ločeno pregledali celotno obdukcijsko dokumentacijo in sprejeli drugačne ugotovitve. Trdijo, da so Epsteinove poškodbe skladne s posledicami napada in pretepa – kar po njihovo dokazuje, da je bil ubit. Ugotovitve so predstavili v Londonu.

Epstein je avgusta 2019 umrl v priporu v New Yorku. FOTO: AP

Freeman, ki trupla ni videl, je za BBC povedal, da obstajajo znaki napada, med drugim krvavitev v levi rami, poškodbe, ki so posledice udarca, in sledi nohtov na vratu. Dokumente in fotografije jim je posredoval Epsteinov brat. Freeman trdi, da je preiskava neodvisna in da ga Epsteinova ekipa za to ni plačala. Raziskava tudi ni bila strokovno pregledana, izpostavlja BBC. Freeman je v intervjuju za The New York Times povedal še, da ne ve, kdo bi Epsteina lahko ubil in da o tem nima mnenja, saj da se je osredotočil le na morebitne napake v preiskavi smrti in poročila obdukcije.

Novi dokumenti o pokojnem Jeffreyju Epsteinu FOTO: AP

Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni spolni prestopnik, ki se je družil s številnimi bogatimi in vplivnimi ljudmi. Leta 2008 je na Floridi priznal krivdo za kaznivi dejanji, povezani s prostitucijo. Leta 2019 so ga zvezni tožilci obtožili trgovine z mladoletnicami za spolno izkoriščanje in zarote; po obtožnici je več let novačil in spolno zlorabljal desetine deklet, nekatera stara komaj 14 let, žrtvam pa je plačeval tudi za novačenje drugih deklet. Epstein je avgusta 2019 umrl v priporu.

Med drugim se sprašuje, zakaj ni fotografije trupla, takoj ko so ga mrtvega našli v celici. Ko je Epsteina v celici našel paznik, je takoj poklical na pomoč kolega in začela sta z oživljanjem. Freeman je pred tem v ZDA ugotavljal vzroke smrti, ki so posledica policijskega pridržanja, med drugim je obravnaval tudi primer Georgea Floyda. Na vprašanje, ali najnovejše ugotovitve odpirajo nove teorije zarote, je dejal, da je odločitve sprejel na podlagi analize, da je akademik in da je odprt tudi za nove utemeljene ugotovitve. Newyorški urad glavnega zdravniškega izvedenca je za CNN znova zatrdil, da vztraja pri svojih ugotovitvah, torej da je Epstein storil samomor. Medtem ko Epsteinovi odvetniki že od sprejetja prve odločitve poudarjajo, da se z ugotovitvami ne strinjajo.