Po smrti Epsteina v zaporu avgusta 2019, kjer je bil prav zaradi nevarnosti samomora pod strogim nadzorom, je obdukcija pokazala, da si je življenje vzel sam. Zdravniški izvedenec je ugotovil, da ni dokazov o obrambnih ranah.
Trije strokovnjaki, znanstvenik in svetovalec za sodno medicino Michael Freeman, forenzični patolog in profesor sodne medicine na švedski univerzi Anders Eriksson ter nevroznanstvenik in raziskovalec Itiel Dror so sedaj ločeno pregledali celotno obdukcijsko dokumentacijo in sprejeli drugačne ugotovitve. Trdijo, da so Epsteinove poškodbe skladne s posledicami napada in pretepa – kar po njihovo dokazuje, da je bil ubit. Ugotovitve so predstavili v Londonu.
Freeman, ki trupla ni videl, je za BBC povedal, da obstajajo znaki napada, med drugim krvavitev v levi rami, poškodbe, ki so posledice udarca, in sledi nohtov na vratu.
Dokumente in fotografije jim je posredoval Epsteinov brat. Freeman trdi, da je preiskava neodvisna in da ga Epsteinova ekipa za to ni plačala. Raziskava tudi ni bila strokovno pregledana, izpostavlja BBC.
Freeman je v intervjuju za The New York Times povedal še, da ne ve, kdo bi Epsteina lahko ubil in da o tem nima mnenja, saj da se je osredotočil le na morebitne napake v preiskavi smrti in poročila obdukcije.
Med drugim se sprašuje, zakaj ni fotografije trupla, takoj ko so ga mrtvega našli v celici. Ko je Epsteina v celici našel paznik, je takoj poklical na pomoč kolega in začela sta z oživljanjem.
Freeman je pred tem v ZDA ugotavljal vzroke smrti, ki so posledica policijskega pridržanja, med drugim je obravnaval tudi primer Georgea Floyda.
Na vprašanje, ali najnovejše ugotovitve odpirajo nove teorije zarote, je dejal, da je odločitve sprejel na podlagi analize, da je akademik in da je odprt tudi za nove utemeljene ugotovitve.
Newyorški urad glavnega zdravniškega izvedenca je za CNN znova zatrdil, da vztraja pri svojih ugotovitvah, torej da je Epstein storil samomor. Medtem ko Epsteinovi odvetniki že od sprejetja prve odločitve poudarjajo, da se z ugotovitvami ne strinjajo.
Forenzična patologija je veja medicine, ki se ukvarja z ugotavljanjem vzroka smrti v primerih, ko je smrt nastopila pod sumljivimi, nenaravnimi ali nasilnimi okoliščinami. Forenzični patologi opravljajo obdukcije, preučujejo poškodbe na truplu ter pomagajo organom pregona pri reševanju kaznivih dejanj.
George Floyd je bil Afroameričan, ki je umrl maja 2020 med policijskim pridržanjem v Minneapolisu, kar je sprožilo globalne proteste proti rasnemu krivičnemu sistemu in policijskemu nasilju. Njegova smrt je postala ključna prelomnica v razpravah o ravnanju policije, uradna in neodvisna poročila o vzroku njegove smrti pa so sprožila intenzivne strokovne razprave o tem, kako policijske metode vplivajo na zadušitev in odpoved srca.
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