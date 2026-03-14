Tujina

Epsteinova sodelavka še kar upa na Trumpovo milost

New York, 14. 03. 2026 19.00 pred 52 minutami 2 min branja 5

N.Š.
Ghislaine Maxwell in Jeffre Epstein

Ghislaine Maxwell, ki prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi vloge v mreži spolnih zlorab Jeffreyja Epsteina, po besedah svojega odvetnika še vedno poskuša doseči pomilostitev pri Donaldu Trumpu. To je na konferenci Ameriške odvetniške zbornice v San Diegu javno potrdil njen odvetnik David Oscar Markus.

Do razkritja je prišlo med pogovorom na odru, kjer je Markus nastopil skupaj z odvetnikom Barryjem Pollackom, ki zastopa nekdanjega venezuelskega voditelja Nicolasa Madura. Govorila sta o medijski strategiji pri obrambi razvpitih strank. Ko je Pollack omenil, da je lahko eden od ciljev komuniciranja z mediji tudi izboljšanje javne podobe obtoženega v upanju na predsedniško milost ali skrajšanje kazni, je Markus z nasmeškom pripomnil: "Tudi v tem primeru." S tem je potrdil, da Maxwellova še vedno računa na možnost Trumpovega posredovanja, poroča Politico.

Markus sicer že dlje časa javno zagovarja pomilostitev ali vsaj omilitev kazni za svojo klientko. Ko je Maxwellova februarja pred odborom predstavniškega doma za nadzor zavrnila odgovore in se sklicevala na peti amandma, je njen odvetnik dejal, da je pripravljena govoriti "v celoti in po resnici", če ji Trump odobri milost.

Maxwellova prestaja kazen zaradi sodelovanja pri Epsteinovi spolni trgovini z mladoletnicami. Vrhovno sodišče ZDA je oktobra lani zavrnilo obravnavo njene pritožbe, s čimer je 20-letna kazen ostala v veljavi. Prav zato se predsedniška pomilostitev v ameriških medijih že nekaj časa omenja kot ena redkih preostalih možnosti, da predčasno odkoraka iz zapora. Za zdaj socer ni signalov, da bi Trump razmišljal o tem, da usliši njene želje. 

Na konferenci sta odvetnika govorila tudi o sovražnih odzivih, ki jih prejemata zaradi zastopanja spornih strank. Markus je prebral elektronsko sporočilo anonimnega pošiljatelja, v katerem je pisalo, da bi "le plenilec otrok zastopal Ghislaine Maxwell" in da bi morala biti v vrsti za smrtno kaznen. Pollack je medtem v šali pripomnil, da večino odzivov v primeru Madura prejme v španščini, zato si raje predstavlja, da ga avtorji hvalijo zaradi zagovarjanja vladavine prava.

Pollack je na istem dogodku govoril tudi o ločenem zapletu v primeru Madura. Opozoril je na težave z dovoljenji ameriškega urada za nadzor tujega premoženja, kar bi Venezueli omogočilo plačilo njegovega pravnega zastopanja kljub sankcijam. V sodnih vlogah je že navedel, da so bila ta dovoljenja preklicana brez pojasnila, zato je celo predlagal umik obtožnice proti Maduru. 

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Slovenska pomlad
14. 03. 2026 20.01
Našla je tudi Melanijo
HayekLibertarec
14. 03. 2026 19.55
Predsedniki ponavadi pomilostijo na koncu mandata. Bo revca morala še dve leti počakat.
poper00
14. 03. 2026 20.01
Če bo tale govorila po resnici v zameno za pomilostitev potem najbrž za Trumpa ne bo dobro.
odpisani zasedli vlado
14. 03. 2026 19.28
Če no bo tiho se ji bo zgodilo enako kot epstainu in njegovemu bratu,ko sta hotela povedati resnico o oranžnem trumplu.Našli jo bodo obešeno z vrvjo kupljeno na tržnici čeprav je v zaporu.
macolagobec
14. 03. 2026 19.31
Sej ne gobca, hoče sam ven iz zapora.
Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
