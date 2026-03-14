Epsteinova sodelavka še kar upa na Trumpovo milost

Do razkritja je prišlo med pogovorom na odru, kjer je Markus nastopil skupaj z odvetnikom Barryjem Pollackom, ki zastopa nekdanjega venezuelskega voditelja Nicolasa Madura. Govorila sta o medijski strategiji pri obrambi razvpitih strank. Ko je Pollack omenil, da je lahko eden od ciljev komuniciranja z mediji tudi izboljšanje javne podobe obtoženega v upanju na predsedniško milost ali skrajšanje kazni, je Markus z nasmeškom pripomnil: "Tudi v tem primeru." S tem je potrdil, da Maxwellova še vedno računa na možnost Trumpovega posredovanja, poroča Politico.

Markus sicer že dlje časa javno zagovarja pomilostitev ali vsaj omilitev kazni za svojo klientko. Ko je Maxwellova februarja pred odborom predstavniškega doma za nadzor zavrnila odgovore in se sklicevala na peti amandma, je njen odvetnik dejal, da je pripravljena govoriti "v celoti in po resnici", če ji Trump odobri milost.