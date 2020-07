Epsteinova zvodnica Ghislaine Maxwell preseljena v newyorški zapor

Nekdanjo ljubico in sodelavko pokojnega bogatega pedofila Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell so v ponedeljek iz zapora v državi New Hampshire, kjer so jo pred dnevi aretirali, preselili v zloglasni zvezni zapor v newyorškem Brooklynu, čeprav ji bodo sodili na Manhattnu.

icon-expand Ghislaine Maxwell FOTO: Profimedia

V zveznem zaporu na Manhattnu se je namreč avgusta lani Epstein obesil in zvezna uprava za zapore, pa tudi zvezno pravosodno ministrstvo nočeta tvegati ponovitve blamaže, ki je sprožila nešteto teorij zarot, ker je bil Epstein dobro povezan z bogatimi in slavnimi v ZDA in po svetu. Maxwellova je pod strogim nadzorom zaradi preprečitve samomora, a so imeli podobne načrte tudi pri Epsteinu, ki pa se mu je nato vseeno uspelo obesiti v samici. Špekulacij, da bo Maxwellova v zameno za nižjo kazen izdala debel seznam bogatih in slavnih, ki so skupaj z Epsteinom spolno zlorabljali mladoletnice, ne manjka, kot tudi ne špekulacij o tem, da jo bo nekdo skušal pred tem ugonobiti.

Številni verjamejo, da je njegovo smrt naročil nekdo, ki je povezan s Trumpom Uradna razlaga je, da se je Epstein ubil, ker sta bila dva paznika zadolžena zanj preobremenjena in površna in ga nista ves čas nadzirala, kot sta trdila. Preiskava za zdaj ni dokazala, da sta bila podkupljena. Številni pa verjamejo, da je njegovo smrt naročil nekdo povezan s predsednikom Donaldom Trumpom, ker sta bila z Epsteinom včasih na Floridi prijatelja in bi lahko povedal kaj neprijetnega. Drugi prav tako številni pa verjamejo, da ga je ubil nekdo z demokratske strani, ker je bil dobro povezan tudi s politiki na levi, med drugim z nekdanjim predsednikom ZDA Billom Clintonom. Potem je tu še naveza z britanskim princem Andrewom, ki ga zvezna policija ZDA prav tako preiskuje, čeprav tega še ni uradno naznanila. Maxwellova bi lahko bila tista, ki bi s prstom pokazala na Andrewa, saj jo ena od zlorabljenih žensk obtožuje, da je igrala zvodnico tudi za člana britanske kraljeve družine.

Tožilci ji očitajo, da je Epsteina oskrbovala z mladoletnicami za spolno izkoriščanje 58-letna Maxwellova je hči nekdanjega britanskega medijskega magnata in prevaranta Roberta Maxwella. Ameriški tožilci ji očitajo, da je v letih 1994 do 1997 Epsteina oskrbovala z mladoletnicami za spolno izkoriščanje v New Yorku, Novi Mehiki in na Floridi. Posiljeval je sicer tudi na svojem zasebnem otoku na Karibih in na zasebnem letalu. Aretirali so jo pretekli teden na njenem posestvu v New Hampshiru, tožilci pa bodo v petek na prvem zaslišanju v New Yorku zahtevali, da ostane v priporu brez varščine, ker ima tri potne liste in dobe zveze po vsem svetu kot tudi veliko denarja. Najmanj 20 milijonov dolarjev menda. Ob tem ni jasno, kaj je potem še vedno delala v New Hampshiru, saj je morala vedeti, da se bodo spravili tudi na njo ne glede na njeno zanikanje obtožb.