Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Epsteinovi dosjeji: ministrstvo objavilo več kot tri milijone strani

Washington, 30. 01. 2026 18.50 pred 48 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Ti.Š.
Jeffrey Epstein

Ameriško pravosodno ministrstvo je – s šesttedensko zamudo – objavilo več kot tri milijone strani dokumentov, povezanih s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Nov 'paket' vsebuje tudi več kot 2000 videoposnetkov in 180.000 fotografij. Ministrstvo bi moralo nove dosjeje v skladu z zakonom, ki ga je podpisal predsednik ZDA Trump, sicer objaviti že lani. Pri zamudi roka se sklicujejo na obseg gradiva, ki so ga morali pregledati in iz njega odstraniti vse podatke, ki bi omogočali identifikacijo žrtev.

"Dosjeji vsebujejo tri milijone strani, 180.000 slik in 2000 videoposnetkov. Vseh ni posnel Epstein, nekaj je tudi komercialne pornografije," je ob objavi novih dokumentov povedal namestnik ameriškega državnega tožilca Todd Blanche. "Odstranjeno je vse, kar bi identificiralo žrtve, prikazuje otroško pornografijo ali smrt," je pojasnil ter dodal, da javnost prav tako ne bo imela vpogleda v nič, kar bi ogrozilo preiskavo. "Obrazi žensk, razen Ghislaine Maxwell, so zamegljeni. Ne pa tudi obrazi moških."

Ob tem je še pripomnil, da ga objava dosjejev "frustrira", saj so "Epsteinove žrtve že doslej prestale neizrekljivo bolečino". Zanikal je kakršno koli ščitenje predsednika Donalda Trumpa ter namigovanja, da preiskovalci spolnih zlorab mladoletnih ne jemljejo dovolj resno.

Del dokumentov se navezuje na Epsteinovo sodelavko Maxwellovo. Priložen je seznam obtožb proti njej, vključno s spolnim izkoriščanjem mladoletnih, krivo izpovedbo in sodelovanja pri mednarodnih prevozih z namenom spolnega dela.

Tudi v prejšnjih objavljenih dokumentih je bilo na tisoče strani s fotografijami, sporočili in elektronsko pošto. V njih so se znašle tudi številne znane osebnosti, ki pa so zanikale kakršno koli vpletenost pri kaznivih dejanjih.

Pred dostopom do novega svežnja dokumentov mora uporabnik sicer potrditi polnoletnost. Nato se prikaže spletna stran z vrsto povezav do posameznih dokumentov.

Kot so ob tem še pojasnili na ameriškem pravosodnem ministrstvu, je na dokumentih delalo več kot 500 odvetnikov in strokovnjakov. Datoteke so zbrali iz petih virov, vključno s preiskavami proti Epsteinu na Floridi in v New Yorku, primerom Maxwellove in preiskavo Epsteinove smrti.

Razlagalnik

Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni spolni prestopnik, ki je bil obtožen trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja mladoletnic. Njegovo ime je postalo znano po obsežni preiskavi njegovih dejavnosti, ki je razkrila mrežo vplivnih posameznikov, povezanih z njim. Umrl je v zaporu leta 2019, še pred začetkom sojenja.

Britanka Ghislaine Maxwell je nekdanja partnerka Jeffreyja Epsteina. Kot ključna figura v njegovi mreži je bila obsojena za sodelovanje pri trgovini z ljudmi in spolni zlorabi mladoletnic. Njena vloga je bila pomembna pri organiziranju in omogočanju Epsteinovih zlorab, zaradi česar prestaja dolgoletno zaporno kazen.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Jeffrey Epstein dosjeji ameriško pravosodno ministrstvo

Po 18 dneh se je zbudila iz kome, trenutke groze podoživlja v nočnih morah

Konec političnih strank, vsa finančna sredstva državi

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
30. 01. 2026 19.33
Na stotine posnetkov na netu od norca stoletja trumpla skupaj z Epstainom ter orgijami kakršne so počeli pa še trumplova administracija vedno hoče prikriti dokaze očitno zaradi tega,da se ne bi razvedelo za koliko drobiža je trumpus kupil melanijo od Epstaina kateri se je je tako ali tako hotel znebiti,ker ni bila več zanimiva pri moških in ni imel več zaslužka z njo.
Odgovori
-1
0 1
slayer2
30. 01. 2026 19.38
Ne laži!!!
Odgovori
0 0
deratizacija
30. 01. 2026 19.22
Trump je bil žrtev!
Odgovori
-1
0 1
cekinar
30. 01. 2026 19.33
in ta "žrtev"zdaj grozi UK...Starmerjev obisk pr Xiju..
Odgovori
+1
1 0
devlon
30. 01. 2026 19.13
bolano. koga to še zanima. kar je blo, je blo.
Odgovori
-3
0 3
Mens sana
30. 01. 2026 19.03
.............. Epstein je bil Žid in sodelavec Mosada, njegovo kraljestvo izprijenosti je bilo idealno orožje Izralea, s katerim je potem izsiljeval Zahodne politike........................
Odgovori
+4
5 1
anatomija
30. 01. 2026 18.59
Trump bo napadel Iran .
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Ste otroku dali telefon prezgodaj? Odkrijte nevarnosti, ki jih večina spregleda
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Študentka prava iz Slovenije osvaja Balkan
Študentka prava iz Slovenije osvaja Balkan
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Alkohol krivec za raka
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
cekin
Portal
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
moskisvet
Portal
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Slovenija ima le eno avtohtono pasmo. Bo kmalu dobila še dve?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
okusno
Portal
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Odlično testo za pico
Odlično testo za pico
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Kdo je Melania Trump?
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506