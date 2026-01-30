Epsteinovi dosjeji: ministrstvo objavilo več kot tri milijone strani

"Dosjeji vsebujejo tri milijone strani, 180.000 slik in 2000 videoposnetkov. Vseh ni posnel Epstein, nekaj je tudi komercialne pornografije," je ob objavi novih dokumentov povedal namestnik ameriškega državnega tožilca Todd Blanche. "Odstranjeno je vse, kar bi identificiralo žrtve, prikazuje otroško pornografijo ali smrt," je pojasnil ter dodal, da javnost prav tako ne bo imela vpogleda v nič, kar bi ogrozilo preiskavo. "Obrazi žensk, razen Ghislaine Maxwell, so zamegljeni. Ne pa tudi obrazi moških."
Ob tem je še pripomnil, da ga objava dosjejev "frustrira", saj so "Epsteinove žrtve že doslej prestale neizrekljivo bolečino". Zanikal je kakršno koli ščitenje predsednika Donalda Trumpa ter namigovanja, da preiskovalci spolnih zlorab mladoletnih ne jemljejo dovolj resno.
Del dokumentov se navezuje na Epsteinovo sodelavko Maxwellovo. Priložen je seznam obtožb proti njej, vključno s spolnim izkoriščanjem mladoletnih, krivo izpovedbo in sodelovanja pri mednarodnih prevozih z namenom spolnega dela.
Pred dostopom do novega svežnja dokumentov mora uporabnik sicer potrditi polnoletnost. Nato se prikaže spletna stran z vrsto povezav do posameznih dokumentov.
Kot so ob tem še pojasnili na ameriškem pravosodnem ministrstvu, je na dokumentih delalo več kot 500 odvetnikov in strokovnjakov. Datoteke so zbrali iz petih virov, vključno s preiskavami proti Epsteinu na Floridi in v New Yorku, primerom Maxwellove in preiskavo Epsteinove smrti.
Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni spolni prestopnik, ki je bil obtožen trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja mladoletnic. Njegovo ime je postalo znano po obsežni preiskavi njegovih dejavnosti, ki je razkrila mrežo vplivnih posameznikov, povezanih z njim. Umrl je v zaporu leta 2019, še pred začetkom sojenja.
Britanka Ghislaine Maxwell je nekdanja partnerka Jeffreyja Epsteina. Kot ključna figura v njegovi mreži je bila obsojena za sodelovanje pri trgovini z ljudmi in spolni zlorabi mladoletnic. Njena vloga je bila pomembna pri organiziranju in omogočanju Epsteinovih zlorab, zaradi česar prestaja dolgoletno zaporno kazen.
