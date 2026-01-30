Epsteinovi dosjeji: ministrstvo objavilo več kot tri milijone strani

"Dosjeji vsebujejo tri milijone strani, 180.000 slik in 2000 videoposnetkov. Vseh ni posnel Epstein, nekaj je tudi komercialne pornografije," je ob objavi novih dokumentov povedal namestnik ameriškega državnega tožilca Todd Blanche. "Odstranjeno je vse, kar bi identificiralo žrtve, prikazuje otroško pornografijo ali smrt," je pojasnil ter dodal, da javnost prav tako ne bo imela vpogleda v nič, kar bi ogrozilo preiskavo. "Obrazi žensk, razen Ghislaine Maxwell, so zamegljeni. Ne pa tudi obrazi moških."

Ob tem je še pripomnil, da ga objava dosjejev "frustrira", saj so "Epsteinove žrtve že doslej prestale neizrekljivo bolečino". Zanikal je kakršno koli ščitenje predsednika Donalda Trumpa ter namigovanja, da preiskovalci spolnih zlorab mladoletnih ne jemljejo dovolj resno.

Del dokumentov se navezuje na Epsteinovo sodelavko Maxwellovo. Priložen je seznam obtožb proti njej, vključno s spolnim izkoriščanjem mladoletnih, krivo izpovedbo in sodelovanja pri mednarodnih prevozih z namenom spolnega dela.