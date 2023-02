Erdogan branil odziv vlade na potres: Po katastrofi je potrebna enotnost

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po številnih kritikah branil odziv svoje vlade na katastrofalne potrese in dejal, da se na obseg nesreče ni bilo mogoče pripraviti. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo več kot 16.000 ljudi, od tega 12.873 v Turčiji in 3162 v Siriji. Reševalci medtem že četrti dan nadaljujejo z iskanjem preživelih pod ruševinami več tisoč stavb, pri čemer jim delo otežuje hud mraz.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je že obiskal prizadeta območja. Sprva se je mudil v provinci Kahramanmaras, kjer naj bi obiskal šotorsko naselje za začasno nastanitev žrtev potresa. Kasneje pa se je odpravil še v provinco Hatay, ki jo je potres prav tako močno prizadel. Kritiki trdijo, da je bil odziv služb za nujno pomoč prepočasen in da je bila vlada slabo pripravljena. Erdogan je sicer priznal, da je vlada naletela na nekaj težav, a je zatrdil, da je situacija zdaj pod nadzorom. Vodja največje turške opozicijske stranke Kemal Kilicdaroglu se s tem ni strinjal. "Če je za to odgovorna ena oseba, je to Erdogan," je dejal. Predsednik je obtožbe zavrnil in dejal, da je po katastrofi potrebna enotnost. "V obdobju, kot je to, ne morem prenašati ljudi, ki izvajajo negativne kampanje za politične interese," je dejal novinarjem v Hatayju. Turška policija je od ponedeljka pridržala 18 ljudi zaradi objav na družbenih omrežjih, v katerih so kritizirali ukrepanje oblasti po potresu. Dostop do Twitterja, ki je bil v sredo onemogočen, pa je že ponovno vzpostavljen pri vseh večjih turških ponudnikih mobilnega omrežja. Namestnik turškega ministra za infrastrukturo Omer Fatih Sayan je danes tvitnil, da se je pogovarjal z vodstvom Twitterja in jih "spomnil na njihovo odgovornost do naše države po tej nesreči", ter dodal, da Turčija pričakuje več sodelovanja v boju proti dezinformacijam.

Na tisoče preživelih medtem že tretjo noč živi v ledenih razmerah, pri čemer upanje za mnoge, ki so še vedno ujeti pod ruševinami, bledi. Uradnik Svetovne zdravstvene organizacije je opozoril, da bi lahko med preživelimi zaradi nizkih temperatur prišlo do znatnih poškodb, poroča BBC. "Veliko ljudi je, ki so zdaj zunaj na prostem v vse slabših in grozljivih razmerah," je v sredo dejal Robert Holden, vodja WHO za odziv na potres. Dodal je, da obstaja velika nevarnost za sekundarno nesrečo, ki bi lahko škodo povzročila več ljudem kot prvotna nesreča. "Če ne bomo ukrepali z enako hitrostjo in intenzivnostjo kot pri iskanju in reševanju," je pojasnil.

Reševanje v Siriji zapleteno zaradi dolgoletnih spopadov V bližnji Siriji so bila prizadevanja za pomoč zapletena zaradi dolgoletnih spopadov, ki so uničili državno infrastrukturo. Mejni prehod Mez Bab al-Hawa med Turčijo in Sirijo je bil od potresa zaprt, saj so bile ceste močno poškodovane. Medtem ko je visoki uradnik ZN dejal, da bo cesta morda kmalu dostopna, je turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu potrdil, da si država prizadeva za odprtje še dveh mejnih prehodov, s čimer bi omogočili dostop pomoči v državo. "Je nekaj težav z dostopom do Sirije, zato si prizadevamo odpreti še dva mejna prehoda," je dejal.