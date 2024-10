Erdogan: Dokler bodo potekali spopadi, v regiji ne bo miru

Ob tem je turški predsednik na novinarski konferenci po pogovorih z nemškim kanclerjem obsodil humanitarno krizo na območju Gaze ter izpostavil nujnost trajne prekinitve ognja in dobave humanitarne pomoči.

Erdogan je Izrael tudi znova obtožil genocida, a je Olaf Scholz njegove očitke zavrnil. "Nemčija ne verjame (...), da je obtožba genocida upravičena," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Je pa poudaril, da je treba za civilnimi žrtvami žalovati enako, ne glede na to, na kateri strani so bile. Dejal je še, da ima Izrael pravico do samoobrambe, vendar mora spoštovati mednarodno pravo.