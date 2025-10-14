Erdogan Melonijevi: Moraš nehati kaditi, Macron: To je nemogoče!

Med mirovnim vrhom o Gazi v Egiptu so kamere ujele sproščen pogovor med voditelji. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoan, italijanska premierka Giorgia Meloni in francoski predsednik Emmanuel Macron so klepetali in pogovor je nanesel na škodljivo navado italijanske premierke.

Izgledaš odlično. Ampak te bomo morali prisiliti, da nehaš kaditi, je Erdoan rekel Melonijevi. Posnetek je objavil italijanski medij Il Foglio. Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je stal poleg nje, se je vključil v pogovor in v šali rekel: To je nemogoče! Melonijeva se je z njim stinjala: "Res je, res. To bi se lahko za koga slabo končalo."

V knjigi, ki je temeljila na seriji intervjujev, je Melonijeva priznala, da je 13 let po tem, ko je opustila kajenje, spet začela kaditi. Povedala je tudi, da ji je kajenje pomagalo, da se je povezala z drugimi politiki, vključno s tunizijskim predsednikom Kaisom Saidom.

V Egiptu več kot 20 voditeljev