Tujina

Erdogan Melonijevi: Moraš nehati kaditi, Macron: To je nemogoče!

Kairo , 14. 10. 2025 08.26 | Posodobljeno pred 24 minutami

A.K.
8

Med mirovnim vrhom o Gazi v Egiptu so kamere ujele sproščen pogovor med voditelji. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoan, italijanska premierka Giorgia Meloni in francoski predsednik Emmanuel Macron so klepetali in pogovor je nanesel na škodljivo navado italijanske premierke.

Izgledaš odlično. Ampak te bomo morali prisiliti, da nehaš kaditi, je Erdoan rekel Melonijevi. Posnetek je objavil italijanski medij Il Foglio. Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je stal poleg nje, se je vključil v pogovor in v šali rekel: To je nemogoče! Melonijeva se je z njim stinjala: "Res je, res. To bi se lahko za koga slabo končalo." 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

V knjigi, ki je temeljila na seriji intervjujev, je Melonijeva priznala, da je 13 let po tem, ko je opustila kajenje, spet začela kaditi. Povedala je tudi, da ji je kajenje pomagalo, da se je povezala z drugimi politiki, vključno s tunizijskim predsednikom Kaisom Saidom. 

V Egiptu več kot 20 voditeljev

Preberi še Na mirovnem vrhu podpisali deklaracijo o miru v Gazi. Trump: Vsi so zadovoljni

Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj iz Izraela prispel na vrh voditeljev v Egiptu, na katerem so podpisali dogovor o miru v Gazi, ki ga gostita skupaj z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem. Udeležilo se ga je več kot 20 voditeljev držav in mednarodnih organizacij, med njimi pa ni niti predstavnikov Izraela niti gibanja Hamas.

KOMENTARJI (8)

progresivnidaveknastanovanja
14. 10. 2025 09.00
men je bolj nerazumljivo to zakaj partnerka od kakšnega janija uživa v maltretiranju in še kar ostaja z njim. Namesto da bi takoj odšla ko je videla da ni pri pravi, ona še vztraja z njim ga namerno izziva, da bi ga lahko snemala. Takšno je treba vprašati po zdravi pameti, zgleda pa da sta prava za skupaj.
ODGOVORI
0 0
Ve?ni optimist
14. 10. 2025 08.58
-1
kaj pa Gaza, zdaj je konec vojne, ... pa ste ostali brez novic, ... pismo, ....Trump je za to zaslužen, ampak ni ta pravi za vas neeeee, ...
ODGOVORI
0 1
jedupančpil
14. 10. 2025 08.54
+3
pa kva je to krneki
ODGOVORI
3 0
Wolfman
14. 10. 2025 08.50
Ne razumete vi Slovenčki! Erdi je predvsem mislil, da naj neha zvijati!
ODGOVORI
0 0
AZILANT
14. 10. 2025 08.43
+7
Je pa Meloni taprava babnica, kadi kot Turek za razliko od Dogana, pa ko gre k islamistom ne nosi pokrivala. Taprava je.
ODGOVORI
7 0
Colgate
14. 10. 2025 08.42
+4
Giorgia🥰
ODGOVORI
5 1
AZILANT
14. 10. 2025 08.39
+6
Ko rek kaditi kot Turek več ne obvelja.
ODGOVORI
6 0
