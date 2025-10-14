Erdogan Melonijevi: Moraš nehati kaditi, Macron: To je nemogoče!

Izgledaš odlično. Ampak te bomo morali prisiliti, da nehaš kaditi, je Erdoan rekel Melonijevi. Posnetek je objavil italijanski medij Il Foglio. Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je stal poleg nje, se je vključil v pogovor in v šali rekel: To je nemogoče! Melonijeva se je z njim stinjala: "Res je, res. To bi se lahko za koga slabo končalo."
V knjigi, ki je temeljila na seriji intervjujev, je Melonijeva priznala, da je 13 let po tem, ko je opustila kajenje, spet začela kaditi. Povedala je tudi, da ji je kajenje pomagalo, da se je povezala z drugimi politiki, vključno s tunizijskim predsednikom Kaisom Saidom.
V Egiptu več kot 20 voditeljev
Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj iz Izraela prispel na vrh voditeljev v Egiptu, na katerem so podpisali dogovor o miru v Gazi, ki ga gostita skupaj z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem. Udeležilo se ga je več kot 20 voditeljev držav in mednarodnih organizacij, med njimi pa ni niti predstavnikov Izraela niti gibanja Hamas.
